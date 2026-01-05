לפי שווי של 520 מיליון שקל: הרכישה החדשה של לאומי פרטנרס

לאומי פרטנרס, זרוע ההשקעות של בנק לאומי, רוכשת 20% מחברת שירותי הבריאות והכושר מובמנט, לפי שווי של כ-520 מיליון שקל.

לגלובס נודע כי במסגרת ההסכם, תשקיע לאומי פרטנרס, בניהולו של ויקטור וקרט, סכום של כ-120 מיליון שקל בחברה העוסקת בעולמות הכושר והבריאות. מרבית הסכום (80 מיליון שקל) יוזרם לקופת החברה בעוד היתרה (40 מיליון שקל) תיכנס לכיסו של הבעלים אלי דהאן.

על פי ההערכות בשוק, תמורת הגיוס צפויה לשמש את החברה להתרחבות בתחומי פעילותה. בתוך כך, כניסתה של לאומי עשויה להוות שלב מקדים למהלך של הנפקת מניות חברה בבורסה בת"א בשנים הקרובות.

מובמנט פועלת בשלושה סגמנטים מרכזיים בתחום הבריאות והכושר: מערכות מידע וניהול, רפואה מונעת וקמעונאות. במסגרת פעילות מערכות המידע ("קידום אורח לחיים בריא"), מספקת החברה לחברות הפועלות בתחום (חדרי כושר, קאנטרי קלאב וסטודיו) מערכות מידע וניהול (CRM/ERP). זאת, לצד הפעלת אפליקציה המאפשרת ללקוחותיה כניסה למתחמי ספורט, וולנס וכושר.

במסגרת פעילות הרפואה המונעת, מציעה החברה פתרונות בריאות פרואקטיביים, שירותי רפואה משלימה ותוכניות לגמילה מהתמכרויות. לבסוף, לחברה פעילות גם בתחום הקמעונאות, במסגרתו היא מייבאת ומשווקת ציוד ספורט וכושר למגזר הפרטי, המוסדי והקמעונאי.

מסע הרכישות של לאומי

הרכישה של לאומי פרטנרס מצטרפת למסע הרכישות תחת המנכ"ל החדש ויקטור וקרט. מאז נכנס לתפקיד במהלך חודש אוקטובר האחרון, ביצעה החברה שורה ארוכה של השקעות בהיקף של מעל מיליארד שקל.

רק מוקדם יותר הבוקר, דווח כי לאומי פרטנרס תשקיע 70 מיליון שקל בחברת ההתחדשות העירונית גפן מגורים, שבשליטת איש העסקים צחי אבו (60%), בתמורה להקצאה של 20% ממניותיה, במה שיהיה להשקעה השלישית שלה בתחום הנדל"ן בחודשים האחרונים.

לפני כחודשיים חתמה לאומי פרטנרס על עסקה לרכישת 10% בחברת הנדל"ן היזמי יוסי אברהמי, תמורת 144 מיליון שקל, במה שעשוי להוות שלב מקדים להנפקה של החברה. כמה ימים לאחר מכן, רכשה החברה 10% מחברת הנדל"ן הציבורית נתנאל, תמורת 45 מיליון שקל.

בנוסף, לפני כחודש, נכנסה לאומי לשותפות אסטרטגית עם איש העסקים עופר ינאי המייסד ובעל השליטה בחברת האנרגיה המתחדשת נופר אנרג'י . במסגרתה, קיבלה לאומי 20% מהחברה של ינאי המחזיקה בשליטה בחברת האנרגיה המתחדשת, תמורת השקעה של כ-150 מיליון שקל, והעמדת הלוואה של 450 מיליון שקל.

כמה שבועות לאחר מכן, הודיעה החברה על השקעה בזרוע לטיפול בפסולת של קרן התשתיות הציבורית ג'נריישן קפיטל. במסגרתה, לאומי תשקיע 171 מיליון שקל בתמורה ל-15% בחברה החדשה, שתפעל בתחום הפסולת הביתית, נייר וקרטון, אריזות ובקבוקים ופסולת צמיגים. בנוסף, באותה העת דווח כי היא חברה לקבוצת משקיעים, בראשות חברת הביטוח כלל המבקשת לרכוש את השליטה (75%) בחברת התחבורה דן לפי שווי של 2.8 מיליארד שקל.

במקביל, ביצעה לאומי פרטנרס שורה של מהלכים גם בשוק הפרטי, כאשר בשבוע שעבר דווח כי היא נמצאת יחד עם יבואנית מוצרי הצריכה שסטוביץ במו"מ לרכישת 15% מסוכנות הביטוח פרופיט תמורת כ־100 מיליון שקל. אותם היא צפויה לרכוש מידי המייסדים אסף בנאי ושלומי אלברג ואיש העסקים יוסי סגול, לשעבר מבעלי כתר פלסטיק.

אלו מצטרפים לדיווחים לפיהם היא מקיימת בעת האחרונה מגעים לרכישת 20% מקבוצת המסעדנות לאנדורה, המחזיקה בשורה של רשתות מסעדות כולל ג'פניקה, דון פדרו וסוסו אנד סאנס, מידי איש העסקים ברק אברמוב, תמורת 170 מיליון שקל. השקעה שצפויה להצטרף להשקעה נוספת בתחום אותה ביצעה יחד עם בית ההשקעות מור בקבוצת המסעדות "נונו מימי" בהיקף כולל של 120 מיליון שקל.