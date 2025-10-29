לאומי פרטנרס, זרוע ההשקעות הריאליות של בנק לאומי תשקיעה 171 מיליון שקל בזרוע הפסולת של ג'נריישן קפיטל (בלוג'ן) תמורת 15% ממנה. מדובר באחת מחברות הסביבה והמים הבולטות במשק. כאשר לפי מזכר ההבנות שנחתם בין הצדדים, לאומי פרטנרס תחזיק ב-15% ממניות הזרוע לאחר ההשקעה. מניית ג'נריישן קפיטל עולה ב-6% בבורסה לשווי שוק של כ-2 מיליארד שקל, ומשלימה עליה של כ-85% בשנה החולפת.

עסקת ההשקעה בנויה כך שלאומטי פרטנרס תרכוש 10% ממניות בלוג'ן (BlueGen) תמורת כ-108 מיליון שקל. זהו "כסף החוצה", שיוזרם לבעליה - קרן ג'נריישן. בנוסף יוקצו עוד מניות ללאומי פרטנרס תמורת 63 מיליון שקל, שיוזמו לתוך בלוג'ן, כך שלאחר העסקה תגיע לאומי פרטנרס לשיעור החזקה של 15% בה.

העסקה מתבצעת על בסיס שווי לפני הכסף של 1.1 מיליארד שקל לבלוג'ן, סכום שהינו גבוה במעט משוויה בספרי ג'נריישן נכון לסוף המחצית הראשונה של השנה. בנוסף, קיים בהסכם מנגנון אפסייד לתקופה של שנתיים ממועד השלמת העסקה, שבמסגרתו תבוצע התאמת שווי במקרה של אירוע הוני נוסף בזרוע הפסולת בשווי גבוה יותר מהשווי המוסכם בתוספת תשואה מוסכמת מראש.

התחום צפוי להנות מהשקעות גבוהות

השווי הנגזר לחלקה של בלוג'ן בזרוע הפסולת עומד על כ-848 מיליון שקל ומגלם לג'נריישן תשואה פנימית (IRR) של 38% על השקעתה בתחום. במצטבר, השקיעה בלוג'ן סך של כ-350 מיליון שקל בנכסיה השונים שכוללים פעילות מחזור פסולת, מתקן לטיפול בפסולת אורגנית, מתקן לפסולת מעורבת בחירייה, מתקן בשפד"ן בגוש דן שנמצא בהקמה.

בנכסי הזרוע, ונהנתה מתזרימים מצטברים של כ-61 מיליון ש"ח. השווי הנגזר מהעסקה, העומד על כ־850 מיליון שקל, משקף גידול של פי שלושה ביחס להשקעה המקורית של ג'נריישן נטו (סכום ההשקעה בניכוי התקבולים מהנכסים). נכסי הפסולת מייצרים כיום תזרים שנתי יציב של עשרות מיליוני ש"ח בשנה, תזרים שצפוי להמשיך ולגדול עם תחילת ההפעלה של הנכסים שבהקמה.

הקמת הזרוע תאפשר לממש יתרונות לגודל, תייצר סינרגיות תפעוליות ותשמש פלטפורמה להתפתחות וצמיחה בתחום הטיפול בפסולת, תחום אשר נמצא כיום בישראל בשלבים של התפתחות משמעותית. תחום זה צפוי להנות מהשקעות גבוהות בשנים הקרובות לאור יעדי המדינה להקטנה משמעותית של היקפי ההטמנה, המחסור החמור בשטחי הטמנה והנזק הסביבתי שהם מייצרים, ובשל הגידול הדמוגרפי וצמיחת היקפי הפסולת המיוצרת.

לאומי פרטנרס, שלאחרונה החליטה למנות את ויקטור וקרט לתפקיד המנכ״ל, היא זרוע ההשקעות הריאליות הגדולה והמובילה במערכת הבנקאית. נכון לסוף 2024, יתרת ההשקעות הריאליות של לאומי פרטנרס עמדה על כ־5.6 מיליארד שקל והתחייבויות ההשקעה עמדו על כ־1.6 מיליארד שקל. בסה"כ, במהלך 2024 לאומי פרטנרס רשמה רווח של כחצי מיליארד שקל.

ארז בלשה, מנכ"ל ג'נריישן הוסיף כי "כניסת לאומי פרטנרס כשותף בזרוע הפסולת של ג'נריישן היא ציון דרך משמעותי עבורנו ומהווה הבעת אמון משמעותית בקרן ובפוטנציאל שלה להוביל את תחום הטיפול בפסולת בישראל. מדובר בתחום שנמצא בתחילתו של מהפכה, כאשר אנו נהנים מיתרונות טכנולוגיים וביקוש הולך וגדל לפתרונות מתקדמים".