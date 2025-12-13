שתי המניות שמדאיגות את וול סטריט, ואיך זה ישפיע מחר על ת"א?

המסחר בבורסה בתל אביב ננעל ביום חמישי בעוד שיא במדדים המובילים - מדד ת"א 35 שסיים את שבוע המסחר בעלייה של 3.5% לשער של מעל 3,600 נקודות, רשם שיא מספר 57 לשנה זו, ומדד ת"א 125 רשם שיא מספר 52 השנה. עם זאת, בשבוע המסחר החדש שייפתח, המניות הדואליות צפויות להכביד על המסחר. עוד ישפיעו על המסחר השבוע חדשות מהתחום הביטחוני והגיאופוליטי וכן מדד המחירים לצרכן.

במסחר בוול סטריט ביום חמישי, המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 עלו לשיאים חדשים, אך מדד נאסד"ק המזוהה עם מניות הטכנולוגיה נחלש על רקע האכזבה מדוחות אורקל , שמנייתה נפלה ב-10.8%. המגמה השלילית באורקל נמשכה גם ביום שישי עם ירידה נוספת של 4.5%, ואליה הצטרפה גם מניית ברודקום שנפלה ב-11.4%, בעקבות אכזבת השוק מהדוחות שלה - למרות שעקפה את התחזיות. שתי החברות קשורות לתחום תשתיות ה-AI, והירידה בהן הדביקה מניות AI נוספות שנפלו ביום שישי, ביניהן למשל אנבידיה (ירידה של 3.3%) ו-AMD (ירידה של 4.8%).

החשש בשוק מפני בועת AI שוב מתגבר, והמשקיעים חוששים גם מירידה בשולי הרווח של החברות על רקע העלויות הכבדות של השקעה בתחום. ב-CNBC ציטטו את האנליסטית סטייסי רסגון מ-Bernstein שאמרה שמה שמוביל את תגובת השוק למניית ברודקום זה "חרדת AI", כשלדבריה, "אנחנו לא בטוחים מה עוד אפשר לרצות מהחברה שממשיכה להציג ביצועים גבוהים". התגברות החששות והירידות במניות ה-AI באה לידי ביטוי בירידות במדדים המובילים בוול סטריט ביום שישי, כשמדד S&P 500 נחלש ב-1.1%, מדד דאו ג'ונס ירד ב-0.5% ומדד נאסד"ק איבד 1.7%.

מהכיוון השני בלטה לטובה מניית חברת אופנת הספורט לולומון , שעלתה ב-9.6%, לאחר שמתחילת השנה ירדה בשיעור דו-ספרתי. בשוק מקבלים בברכה את הודעת החברה על החלפת מנכ"ל, ולדוגמה בבנק ההשקעות ג'פריס העלו את ההמלצה מ"תשואת חסר" ל"החזק" וציינו שתחזית החברה לרבעון הרביעי הייתה חלשה, אך "החדשות החיוביות הן עזיבת המנכ"ל, שאנו מריעים לה. לולולמון צריכה לחזור לשורשים שלה".

2 המגמה החוזרת בשוק המניות האמריקאי

באתר ההשקעות MarketWatch זיהו מגמה מעניינת: שוק המניות האמריקאי נוטה הרבה פעמים לירידות בסוף השבוע, בעיקר בימי שישי. ריאן דטריק, אסטרטג שווקים ראשי ב-Carson Group, אמר לאתר שבימי שני רבים השנה (כלומר עם פתיחת שבוע המסחר) השוק עולה, על רקע חדשות מסוף השבוע, וזו לדבריו מגמה שתואמת לשוק שורי. לעומת זאת, בסופי שבוע יש חולשה שמתחילה לפעמים בימי חמישי ומתגברת בימי שישי, להערכתו משום שמשקיעים "עצבניים" יותר וחוששים מהסיכונים שעלולים לצוץ בסופי השבוע כשאין מסחר. ספציפית על המסחר ביום שישי האחרון אמר דטריק שלא היו אירועים בולטים שטלטלו את המשקיעים, אך חלקים בשוק ירדו אחרי "עלייה יפה בשבועיים האחרונים".

3 מה צפוי להשפיע על המסחר השבוע?

ומה בנוגע למניות הישראליות בוול סטריט? בדומה למגמה הכללית בשוק, מניות ישראליות רבות נחלשו בסוף השבוע. מספר מניות דואליות בולטות יחזרו למסחר בת"א עם פערי ארביטראז' שליליים. לדוגמה, יצרנית השבבים טאואר עם פער שלילי של 4.5%, וכנ"ל גם חברת בדיקת השבבים נובה . קמטק שגם היא מתחום דומה חוזרת עם פער שלילי של 5.4%. חברות הביומד פלורי ופרפל ביוטק עם פערים שליליים של 9.2% ו-12.9%, בהתאמה. לעומת זאת, פורמולה , אלביט , גילת , קמהדע ותאת טכנולוגיות חוזרות עם פערים חיוביים.

חדשות בנוגע למצב הגיאופוליטי עשויות גם כן להשפיע על מגמת המסחר. בסוף השבוע דווח שבארה"ב שואפים להתקדם לשלב ב' בתוכנית לעזה כבר בזמן הקרוב. בהמשך, נודע שישראל חיסלה את מספר 2 בעזה, ראאד סעד.

עוד גורם שצפוי להשפיע על המסחר במהלך השבוע הוא מדד המחירים לצרכן שיתפרסם ביום שני. בשבוע שעבר העריכו גופים בשוק שהמדד יהיה שלילי בשיעור של 0.5% על רקע ירידה עונתית במחירי הטיסות והנופשים והייסוף בשקל (השקל אגב המשיך להתחזק בסוף השבוע).