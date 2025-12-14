כארבע שנים לאחר שנעצר, ולמעלה משנתיים אחרי שרשות ניירות ערך סיימה את החקירה בעניינו, הגישה היום (א') הפרקליטות כתב אישום נגד מוטי אברג'יל ונגד חברות מקבוצת הנדל"ן יעדים, שבה שימש כבעל השליטה וכמנכ"ל. במרכז הפרשה: גיוס כספים בהיקף של עשרות מיליוני שקלים ממאות משקיעים ללא תשקיף ובמרמה.

● ביהמ"ש על פרשת סלייס: הליך פלילי יכול היה לסייע להשבת הכסף

● עשור לאחר ההרשעה: לירז אברג’ל תשלם כ-62 מיליון ש' לרשות המסים

קבוצת יעדים עסקה במכירת קורסים והכשרות בנדל"ן, וברכישת קרקעות חקלאיות ומכירתן. מכתב האישום שהוגש לבית המשפט המחוזי מרכז בלוד עולה, כי בין 2018 ל-2022 גייסו אברג'יל והחברות למעלה מ-75 מיליון שקל מ-277 משקיעים. הכספים גויסו באמצעות הסכמי הלוואה בריבית שנעה בין 7% ל-33%, ולפי האישום אלה נוסחו וכללו מאפיינים של ניירות ערך. ואולם, למרות שהחוק מחייב כי הצעה של ניירות ערך לקבוצה המונה יותר מ-35 משקיעים מחייבת תשקיף, הגיוס התבצע ללא תשקיף.

במהלך אותה תקופה פנתה רשות ניירות ערך לאברג'יל, והתריעה בפניו כי החברות נדרשות לפרסם תשקיף וכי עליהן לחדול מיידית מגיוס ההשקעות בצורה זו. ואולם, כך נטען בכתב האישום, אברג'יל המשיך לגייס כספים תוך שהוא מסווה זאת באמצעות פרסומים ברשתות החברתיות לגבי פעילות רכישת הקרקעות של יעדים. בפועל, פניות שהגיעו ליעדים בעקבות הפרסומים ברשתות נוצלו כדי להציע למשקיעים אפשריים את האפשרות להעמיד הלוואות לקבוצה.

פעל במרמה, הציג מצגי שווא והסתיר את חובות החברה

לפי כתב האישום, שהוגש על ידי עו"ד הדס נאמן ארזואן ורונלי אשר מהמחלקה לניירות ערך בפרקליטות מיסוי וכלכלה, אברג'יל היה "אחראי על גיוס המשקיעים, על פרסום ושיווק ההלוואות והקרקעות למכירה, על גיבוש והכנת התוכניות העסקיות של הקבוצה, על היבטים משפטיים ופיננסיים בתפעול הקבוצה ועל השיח מול הרשות לניירות ערך ביחס לפעילותה. עובדי הקבוצה היו כפופים לנאשם ופעלו בכל עניין בהתאם להנחיותיו".

מתוך הסכום שגויס בגובה כ-75 מיליון שקל, אברג'יל פעל במרמה והציג מצגי שווא ל-55 משקיעים לפחות, מהם גייס כך קרוב ל-17 מיליון שקל. המצגים נגעו למצבה הפיננסי של קבוצת יעדים ולרמת הסיכון הכרוכה במתן ההלוואות.

בין היתר, אברג'יל הסתיר מהמשקיעים כי יעדים נקלעה לחובות מול גופי אשראי חוץ-בנקאי, כמו גם שחשבונות הבנק של הקבוצה היו מוגבלים וכי ב-2014 הוכרז הוא עצמו כפושט רגל. בעקבות משבר הקורונה החריף המשבר הפיננסי של יעדים, אך אברג'יל המשיך לגייס הלוואות.

בפרקליטות מוסיפים וטוענים, כי הכספים שגייס אברג'יל במרמה הועברו מהחשבונות הפרטיים של המשקיעים לחשבונות הבנק של החברות מקבוצת יעדים ועורבבו עם כספים אחרים. משם הועברו הכספים, לפי הוראתו של אברג'יל, לפעילותה השוטפת של החברה. האישום בגין אירועים אלה עוסק בעבירות של קבלת דבר במרמה והלבנת הון.

נזכיר, כי ביולי 2023 אישר ביהמ"ש המחוזי מרכז הסדר נושים בהיקף של למעלה מ-30 מיליון שקל לחברות הנדל"ן של אברג'יל, אשר לפיו היו אמורים המשקיעים לקבל 100% מקרן החוב כלפיהם, ללא ריבית.

** חזקת החפות: מוטי אברג'ל הוא בגדר חשוד בלבד, לא הורשע בביצוע עבירה, ועומדת לו חזקת החפות.