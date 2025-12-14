לירז אברג'ל, רעייתו של יעקב אברג'ל שהורשע בעבירות כלכליות במסגרת פרשת הברחות זהב מהשטחים, תשלם כ-62 מיליון שקלים מע"מ לרשות המסים, בגין חוב מע"מ שהושת עליה בשנת 2015 בהמשך להליכים הפליליים בהם הורשעה יחד עם בעלה - כך קבע שופט ביהמ"ש המחוזי מרכז, אבי גורמן, אשר דחה את ניסיונה של אברג'ל להתחמק מחוב המס בן 10 השנים בטענה כי לא הייתה מודעת אליו כלל.

● השראה מהמודל האמריקאי: כללי הדיווח לבורסה משתנים

● סבתא בת 102 הורישה הכול לנכד אחד. למה הצוואה בוטלה?

השופט ציין כי "נראה כי התובעת ידעה היטב במרוצת השנים, שוב ושוב, אודות ההחלטה להשית עליה כפל מס וכי מדובר בחוב אשר נעשים מאמצים עקביים לגבייתו", ולכן "אין לקבל בנסיבות חריגות אלה, כי לאחר שנים ארוכות תעלה התובעת לראשונה טענות, כי לא קיבלה את ההחלטה. התנהלות שכזו נגועה בחוסר תום לב".

מקור חוב העתק של לירז בחיוב בכפל מס, מכוח סעיף 50(א) לחוק מס ערך מוסף, בשל חלקה בפרשיית סחר בזהב מהרשות הפלסטינית והוצאת חשבוניות פיקטיביות שלא כדין. מדובר בספיח של פרשת "זוג משמיים", שתחילתה ביוני 2013, אז עצרו המשטרה ורשות המסים כ-30 חשודים במעורבות ברשת של סחר לא חוקי בזהב, חלקו גנוב מהשטחים, תוך ביצוע עבירות מס והסתרת עסקאות וכספים. בין העצורים היו לירז, ובן זוגה יעקב אברג'ל. ב-2015, הוגש נגד השניים כתב אישום שייחס להם סחר בחשבוניות פיקטיביות בהיקפים עצומים וכי פעלו בשיטתיות יחד עם אחרים, במטרה להתחמק מתשלומי מס ערך מוסף. נטען כי סכום המע"מ שנגרע מהקופה הציבורית בגין מעשיו של יעקב אברג'יל עמד על כ-92 מיליון שקלים, ואילו סכום המע"מ שנגרע מהקופה הציבורית בגין פעילותה של לירז עמד על כ-44 מיליון שקלים.

ב-2017 נחתם עם בני הזוג הסדר טיעון במסגרתו הודה יעקב אברג'ל בעבירות בהיקף עתק בכתב אישום מתוקן, ונגזרו עליו 85 חודשי מאסר. ביחס ללירז הוסכם לנקוט בגישה מקלה והיא הואשמה בעבירות סיוע להתחמקות ממס ולא בעבירות של הוצאת החשבוניות שלא כדין, ונגזרו עליה עבודות שירות בלבד .

במקביל להליך הפלילי ניהלה רשות המסים הליכים אזרחיים לגביית המס שנגרע מקופת המדינה במסגרת פעילותם של בני הזוג. השניים חויבו, מכוח הוראות סעיף 50 לחוק מע"מ בתשלום כפל מס, כאשר יעקב חויב בחיוב גבוה יותר מלירז. נגד חיוב זה הגישה לירז, באמצעות עוה"ד רפאל איתן ויורם פלץ, תביעה לביהמ"ש המחוזי מרכז.

"התנהלות שאינה עולה בקנה אחד עם חובת תום הלב"

לטענת אגף המכס והמע"מ, שיוצג ע"י עו"ד מורן סילס, מהמחלקה הפיסקלית בפרקליטות מחוז ת"א (אזרחי), בעת שננקטו ההליכים האזרחיים נגד אברג’ל נמסרה לה הודעה על כך בשיחת טלפון ובהתכתבויות עם עורך דין מטעמה, עם זאת, היא לא שיתפה פעולה עם ההליך, וכאשר נעשו ניסיונות חוזרים ונשנים לזמנה לשימוע טרם ההחלטה על השתת כפל המס - בחרה שלא להתייצב לדיונים, אשר נדחו שוב ושוב לבקשתה ולבקשת בא כוחה. משבחרה שלא לשתף פעולה ולמעשה לוותר על השימוע, הוחלט על השתת כפל המס בשיעור של כ-62 מיליון שקלים. לירז קיבלה על כך הודעה בשיחת טלפון במהלכה תואם מועד למסירת החלטת כפל המס לידי לירז בביתה , אך כאשר הגיע נציג הרשות לכתובת שתואמה עם לירז היא לא הייתה בבית וביקשה, כך לפי נציגי רשות המסים, כי החלטת כפל המס תושאר לה בתיבת הדואר.

לירז הכחישה את תיאור הדברים. לדבריה, היא לא ידעה על החלטת כפל המס, לא שוחחה כלל עם נציגת רשות המסים ובכל מקרה החלטת כפל המס לא הושארה לה בתיבת הדואר ולא נמסרה לה בכל דרך אחרת. לירז אף הכחישה את טענות רשות המסים כי הייתה מודעת להליכי גבייה שננקטו, שוב ושוב ובאופן עקבי לאורך השנים, לשם גביית החוב שנוצר בעקבות החלטת כפל המס - בהם עיקולי רכב, חשבון בנק ומשכורת. לטענתה, סברה כי החיובים והעיקולים נובעים מההליך הפלילי, וביחס להלכים הרבים והשונים שננקטו לאחר מכן - טענה שהיא לא ידעה עליהם.

השופט גורמן דחה התביעה תוך שהוא מקבל כאמינות את עדויות נציגי רשות המסים על ניסיונות ההתחמקות של התובעת מקבלת החלטת כפל המס והתעלמותה מהליכי הגבייה. בין היתר נקבע, כי התובעת ידעה היטב כי תואם עמה מועד למסירת החלטת כפל המס בביתה, אך היא בחרה לא להיות בבית וביקשה כי ההחלטה תושאר לה בתיבת הדואר. "לא ניתן לקבל התנהלות, המהתלת בעובדי הנתבע. התנהלות שכזו, אינה עולה בקנה אחד עם דרישות חובת תום הלב", ציין השופט.

השופט ציין, כי מהראיות והעדויות "עולה כי התובעת ידעה מאז שנת 2015 - השנה בה הוטל כפל המס ונקבעה פסילת הספרים, אודות החוב הרובץ לפתחה. עיקולי חשבונות בנק - הושתו ונתפסו באופן עקבי החל ממועד זה, התובעת עצמה פנתה לנתבע בבקשה להסרה זמנית של העיקול (בשנת 2016), לאורך כל השנים הוטל שוב ושוב עיקול על משכורותיה של התובעת, הוטלו עיקולים על גורמים נוספים ונשלחו הודעות חיוב. בנסיבות אלה, לא ניתן לקבל את טענת התובעת כי לא ידעה על חובותיה לנתבע".