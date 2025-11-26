עופר ינאי מבצר שליטה בנופר באמצעות לאומי פרטנרס

ערב פרסום הדוחות הכספיים של חברת האנרגיה נופר, עופר ינאי, בעל השליטה המכהן גם כיו"ר וכמנכ"ל החברה, מכניס לשותפות בגרעין השליטה את לאומי פרטנרס, זרוע ההשקעות של בנק לאומי.

על פי מתווה העסקה המסתמן בין הצדדים, תוקם חברה משותפת שלתוכה יעביר ינאי את מניותיו בנופר (27% מההון), בעוד שלאומי פרטנרס תזרים 500-600 מיליון שקל, מהם 150 מיליון שקל בהון והיתר בחוב. לאומי פרטנרס תחזיק 20% מהחברה המשותפת. הכספים שתזרים ישמשו לרכישת מניות נוספות של נופר, כשבשלב הראשון מדובר על רכישת כ-5% ובהמשך על ביצוע השקעות נוספות במניות החברה ובתחום האנרגיה המתחדשת בכלל.

לאחר הרכישה הראשונה תחזיק החברה המשותפת בכ-32% ממניות נופר. בכך, מבצר ינאי את שליטתו בחברה, דרך הכנסת שותף בעל כיסים עמוקים ובפועל ימשיך לשלוט בנופר באמצעות החברה המשותפת. לאומי פרטנרס יחזיקו ב-20% מהחברה המשותפת כשיתר המניות יהיו בבעלותו של ינאי.

בחודש האחרון מניית נופר אנרג'י סובלת ממומנטום שלילי ואיבדה כ-11%. מתחילת השנה עלתה המניה בכ-5% בלבד - נתון הנמוך משמעותית ביחס למתחרות. שווי שוק החברה עומד על 3.2 מיליארד שקל.