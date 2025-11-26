שורת גיוסי האג"ח של חברות הנדל"ן בבורסה נמשכת. לגלובס נודע כי הערב (ד'), תנפיק לראשונה אג"ח חברת אמיד יזמות ונדל"ן, שבה מחזיק דוד אזולאי כ-78% ממניות החברה והינו בעל השליטה בה. יתר 22% מהמניות מוחזקות על ידי רענן כהן באמצעות א.מ.י.ד יעוץ.

● ירידה של יותר מ-90% מהשיא: מחירי הקרקעות לשכירות בירושלים בצניחה

● כ־600 מיליון שקל בתוך פחות משנתיים: שווי מגדל הספירלה של עזריאלי ממשיך לעלות

על פי התשקיף, המפורסם לראשונה בגלובס, היקף ההנפקה עומד על כ-85 מיליון שקל, כאשר אגרות החוב המוצעות לציבור (סדרה א'), נושאות ריבית שנתית קבועה. בתשקיף מצוין כי הריבית השנתית תהיה לכל היותר 7.5% - "או שיעור אחר שייקבע בהודעה המשלימה".

עוד צוין בתשקיף כי בכוונת החברה לעשות שימוש בתמורת הגיוס "לשם שיפור יחסי המינוף והריביות הקיימות בגין זאת, או לטובת מימון פעילותה העסקית השוטפת או לעשות שימוש בתמורה כאמור על פי החלטות דירקטוריון החברה, כפי שתהיינה מעת לעת". בין היתר, תשתמש החברה בכסף שתקבל בסבב הגיוס לטובת מחזור הלוואת השלמת ההון העצמי שהועמדה לחברה בת שלה על ידי גוף מממן חיצוני (חברת מניף), בסך של כ־70 מיליון שקל. יתרת הכסף, כ־15 מיליון, ייועדו למימון פעילות עסקית שוטפת, כגון השקעה בפרויקטים חדשים.

את הכנת התשקיף ליוו עורכי הדין גל פניני ואנה קוזלובסקי ממשרד פישר בכר.

ירידת מחירים לא קטנה

התשקיף מספר כי החברה, והחברות המוחזקות על ידה במישרין ובעקיפין, עוסקות ביזמות נדל"ן למגורים ומסחר ובהשכרת נכסי נדל"ן. מספר יחידות הדיור של החברה בפרויקטים להקמה עומד על 401, והיקף שטחי המסחר והתעסוקה בפרויקטים אלו - 16,277 מ"ר. מתוך מלאי היח"ד שלה, עבור 181 טרם נחתמו הסכמי מכירה.

התשקיף חושף ירידת מחירים לא קטנה באחד הפרויקטים של החברה, פרויקט "בראשית פמילי" בקריית השרון. מדובר בפרויקט שבו 62 יח"ד וקומת מסחר בשטח 800 מ"ר, ומבנה ציבורי נפרד בן שלוש קומות המיועד לשימוש עיריית נתניה. על פי נתוני הפרויקט, המחיר הממוצע למ"ר מגורים בחוזים שנחתמו בשנת 2024 עמד על 24,883 שקלים. ברבעון הראשון של 2025 המחיר הממוצע ירד ל־22,044 שקלים למ"ר, וברבעון השני של 2025 ירד ל־21,937 שקלים למ"ר. בכך, מבטאים המספרים ירידה של כ־11% במחיר הממוצע בפרויקט.

מהחברה נמסר כי הירידה המשתקפת במספרים מקורה בעובדה שבתחילת השיווק נמכרו בעיקר הדירות הקטנות בפרויקט, עניין אשר משפיע בהמשך הדרך על הממוצע המשוקלל של כלל המכירות בפרויקט.

95 אלף שקל בחודש לאזולאי מיולי 2026

בתשקיף מצוין כי בהתאם לתנאי הסכם הניהול העדכני, ובעבור שירותי יו"ר הדירקטוריון בהיקף השווה להיקף משרה של כ־80%, יזכה הבעלים דוד אזולאי לדמי ניהול חודשיים בסך של 80 אלפי שקלים. מתחילת יולי 2026 יעלו דמי הניהול לסכום של 95 אלף שקל בחודש. "דמי הניהול יעלו באופן אוטומטי מדי שנה בשיעור של 5% ביחס לדמי הניהול הבסיסיים, וזאת עד לסך אשר לא יעלה על 120 אלף שקלים", נכתב.

יוחאי אבטן, המשמש כמנכ"ל החברה מינואר 2025, יקבל דמי ניהול חודשיים של כ־100 אלף שקלים, עבור שירותים השווים להיקף משרה של 95%. גם עבורו, דמי הניהול יעלו באופן אוטומטי מדי שנה בשיעור של 5%, עד ל־120 אלף שקל בחודש לכל היותר.