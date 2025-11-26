אי־שם בשיא ה"התפוצצות" של שוק הנדל"ן, בשנים 2021 ו־2022 שאחרי הקורונה, הגיעו מחירי הקרקעות במכרזי רשות מקרקעי ישראל לשיאים חדשים. בין היתר בלט באותה תקופה תג המחיר הגבוה שנתנו היזמים לקרקעות בייעוד דיור להשכרה, שהגיעו לרמות דומות לאלו של קרקעות "רגילות" לשיווק דירות למגורים - בניגוד לכל הערכה כלכלית טיפוסית.

אלא שאז הגיעה הריבית, וטרפה את הקלפים: כמעט בן רגע הפך תחום הדיור להשכרה לסקטור לא משתלם ולא אטרקטיבי, והמחירים החלו לרדת במהירות מסחררת. מכרז דיור להשכרה שנסגר לאחרונה בירושלים ממחיש זאת היטב.

את ירידת הערך הדרמטית של קרקעות להשכרה ארוכת טווח נמחיש באמצעות מקרה בוחן הכולל שישה מכרזים בייעוד זה בירושלים.

29 מיליון שקל על 170 יחידות דיור

המכרז המדובר לעיל הוא האחרון שבהם, ששווק בהצלחה לפני ימים ספורים במתחם ברונפמן שבהר הצופים. החברה הזוכה, א.מ. ישראל מגורים פיתוח מבית אפריקה ישראל מגורים, הגישה עבור חכירת הקרקע כ־15 מיליון שקל, ותשלם עוד כ־13.7 מיליון שקל כהוצאות פיתוח - כל זאת עבור הקמת מתחם דיור להשכרה עם 170 יחידות דיור (יח"ד) מושכרות ל־20 שנה לפחות. מחיר השומה של הקרקע נקבע על כ־44 מיליון שקל.

תג המחיר שקבעה הזוכה משקף מחיר קרקע ממוצע של 89,126 שקל עבור כל יח"ד, ללא הוצאות פיתוח. כולל הוצאות הפיתוח, מדובר על מחיר קרקע ממוצע של כ־169 אלף שקל עבור כל יח"ד.

יש לציין כי הקרקע שעליה יוקם הפרויקט מוגדרת לעת עתה כקרקע לשכירות לצמיתות, ואפריקה מגורים כבר הודיעה כי תפעל לשינוי התב"ע ולהגבלת תקופת ההשכרה - מהלך הצפוי לגרור הוצאות נוספות מצידה.

נשווה את המספרים עם מכרזים קודמים בייעוד זה ששווקו בהצלחה בעיר:

בסוף שנת 2024 שווק בהצלחה מתחם עבור 234 יח"ד להשכרה בגבעת רם בעיר. החברה הזוכה הייתה חברת יוניון ליב, שזכתה בקרקע במחיר ממוצע של כ־527 אלף לכל יח"ד כולל הוצאות פיתוח. מתוך כלל היח"ד במכרז, 58 מיועדות למכירה ולא להשכרה - פרט שמוסיף בדרך כלל למחיר המוצע בשל האפשרות למכירת דירות באופן מיידי.

נמשיך הלאה: במרץ 2023 - תקופה שבה סקטור ההשכרה אורכת הטווח היה אולי בשפל הגדול ביותר שלו - שווקו שני מכרזי דיור להשכרה בירושלים, אחד בעמק רפאים, עבור 50 יח"ד, ואחד עבור 100 יח"ד ביפה נוף. הראשון שיקף מחיר קרקע ממוצע של כ־377 אלף שקל לכל יחד ללא הוצאות פיתוח, וכ־443 אלף שקל לכל יחד כולל הוצאות פיתוח; השני שיקף מחיר של כ־300 אלף שקל קרקע לכל יח"ד ללא הוצאות פיתוח, וכ־372 אלף שקל לכל יח"ד כולל הוצאות פיתוח.

המכרז בעמק רפאים הוא מכרז ייזום (שבו היזם לא רק בונה אלא גם מתכנן את המתחם), עובדה שלרוב "גוררת" את המחיר המוצע כלפי מטה - אך כאן נראה שהשפיעה מעט. כך לדוגמה, מכרז ייזום לדיור להשכרה בגבעת מרדכי, עבור 135 יח"ד, שנסגר בסוף 2023 שווק במחיר קרקע ממוצע של 63,037 שקל ליח"ד ללא הוצאות פיתוח, ובמחיר ממוצע של 91,394 ליח"ד כולל הוצאות פיתוח - מספרים הממחישים טוב יותר את ייחודיותו של מכרז מסוג זה.

בתל אביב המחירים הגיעו כבר ל־2.5 מיליון שקל לקרקע כשמדברים על מכרזי דיור להשכרה, אי־אפשר שלא להזכיר את "ספק הקרקעות" הגדול של השנים האחרונות - רובע שדה דב בצפון תל אביב. ברובע הזה לבדו שווקו בהצלחה בשנים האחרונות קרקעות למאות יחידות דיור (יח"ד) לשכירות ארוכת טווח. המכרזים האחרונים הם מכרזי פברואר-מרץ השנה, שם שווקו בהצלחה 1,679 יח"ד לשכירות ארוכת טווח. תג המחיר הממוצע של קרקע לכל יח"ד: בין כ־450 אלף שקל לכ־645 אלף שקל, לא כולל הוצאות פיתוח. ארבעה מכרזים ללא זוכים אם נלך גם כאן לאחור אל תקופת השיא של הענף, נגלה כי חברת שיכון ובינוי שברה שיאים שספק אם יישברו בשנים הקרובות, שיאים שגם הובילו אותה בהמשך לתסבוכת כלכלית לא קטנה: בסוף שנת 2021 זכתה החברה בקרקע ל־324 יח"ד להשכרה בשדה דב, במחיר המשקף ממוצע של כ־2.45 מיליון שקל קרקע לכל יח"ד, לא כולל הוצאות פיתוח. באפריל 2022 זכתה החברה במכרז נוסף לשכירות ארוכת טווח בשדה דב, עבור 511 יח"ד, ושם שילמה כ־1.2 מיליארד שקל עבור הקרקע - תג מחיר ששיקף מחיר ממוצע של 2.18 מיליון שקל לקרקע לכל יח"ד, לא כולל הוצאות פיתוח. נציין כי בחצי השנה האחרונה, מתחילת יוני השנה, נסגרו ארבעה מכרזי דיור להשכרה של רמ"י, ובשניים מהם לא נבחרו זוכים. אחד מהמכרזים שכן שווקו בהצלחה הוא בצפון קריית גת - המכרז הראשון מסוג זה המשווק בהצלחה בעיר. תג המחיר הממוצע של קרקע לכל יח"ד במכרז גם הוא נמוך למדי, כ־59 אלף שקל בלבד, לא כולל הוצאות פיתוח. עוד נזכיר כי לאחרונה פורסמה בטיוטת חוק ההסדרים כוונתה של המדינה להעביר כל תוכנית ותמ"לית הכוללת דיור להשכרה בבחינת היתכנות כלכלית, כך שאם יתברר כי אין לרכיב הדיור להשכרה היתכנות, יבוטלו הדירות בייעוד זה. אם החלטה כזו אכן תאושר בחוק ההסדרים הקרוב, היא עשויה להוריד לטמיון מיזמים רבים של דיור להשכרה. קראו עוד

315 מיליון שקל על 296 יחידות דיור

במאי 2022, בתקופה שבה הענף עדיין היה בשיא פריחתו, בראשית תקופת העלאות הריבית התכופות - העלאת הריבית הראשונה של בנק ישראל ב"גל" ההעלאות של השנים האחרונות הייתה באפריל 2022 - זכתה חברת אזורים ליווינג, חברה־בת של אזורים, במכרז ל־296 יח"ד להשכרה בצומת פת בירושלים.

היא הציעה עבור הקרקע 290 מיליון שקל, ולכך התווספו עוד כ־25.5 מיליון שקל כהוצאות פיתוח. כך, הצעתה שיקפה מחיר קרקע ממוצע של כ־979 אלף שקל לכל יח"ד ללא הוצאות פיתוח, ומחיר קרקע ממוצע של יותר ממיליון שקל לכל יח"ד כולל הוצאות פיתוח.

אם נשווה את "תג המחיר" בין המכרז הזה, שנסגר בשיא פריחת הענף לפני כשלוש שנים וחצי, לבין המכרז שנסגר לאחרונה - נגלה פער של כ־91% במחיר הממוצע של קרקע לכל יח"ד ללא הוצאות פיתוח: כמעט מיליון שקלים בממוצע עבור קרקע לכל יח"ד במכרז השיא, לעומת פחות מ־90 אלף שקל בממוצע במכרז האחרון.