ברחוב תוף מרים בשכונת גליל ים בהרצליה נמכרה דירת 4 חדרים בקומה רביעית, תמורת 3.75 מיליון שקל. הדירה בשטח של 107 מ"ר, עם מרפסת בשטח של 12 מ"ר, חניה ומחסן.

● סכסוכי שכנים: בין התנגדות לגיטימית להתנגדות קטנונית ומזיקה לבנייה

● החופשה בתאילנד היא הכסף הקטן: מה באמת ירוויחו רוכשי הדירות של שיכון ובינוי

מחיר השיווק של הדירה עמד על 3.99 מיליון שקל והיא נמכרה תוך שלושה חודשים.

המוכר קנה את הדירה במסגרת תוכנית מחיר למשתכן והשכיר אותה תמורת 9,500 שקל לחודש. הקונה הוא משקיע שחיפש דירת שלושה חדרים באזור אך החליט לרכוש את הדירה בעקבות המחיר.

עודף היצע בשכונה

לדברי שני גנץ מאנגלו סכסון הרצליה, שייצגה את המוכר בעסקה, "ההאטה בשוק וירידות מחירים, לצד טפטופים של דירות שנבנו במחיר למשתכן ועומדות כעת למכירה ומביאות לעודף היצע בשכונה, תרמו לירידת המחיר בעסקה.

דירת 4 חדרים בגליל ים / צילום: שני גנץ - אנגלו סכסון הרצליה

"המוכר הוא תושב חוץ שלא היה מעודכן במצב השוק בארץ, ולכן התחיל עם מחיר גבוה. חלק מהעבודה שלי איתו הייתה להסביר לו את המצב ולכוון אותו למחיר השוק כרגע. בסופו של דבר הוא הבין שעדיף לו להוריד כמעט רבע מיליון שקל מהמחיר המבוקש מאשר להמשיך לחכות ולהסתכן בירידה נוספת. מכיוון שהוא גם קנה את הדירה במחיר למשתכן - הוא בטוח לא יצא מופסד על ההשקעה הזאת. זאת ממש עסקה הוגנת שבה שני הצדדים יוצאים מרווחים.

"הרצליה היא העיר שאולי ספגה את ירידת המחיר הגדולה ביותר במרכז, ואני לא יכולה להגיד שאני מרגישה איזו התאוששות כרגע. הורדת הריבית וסיום המלחמה לא ממש שינו את המצב עד כה".

דירת 4 חדרים בגליל ים / צילום: שני גנץ - אנגלו סכסון הרצליה

דירות יד שנייה שנמכרו

נתניה

ברחוב בורוכוב, דירת 3 חדרים, 85 מ"ר, בקומה 4 מתוך 5, ב־1.9 מיליון שקל.

בשדרות טום לנטוס, דירת 5 חדרים, 130 מ"ר, בקומה 1 מתוך 9, עם חניה, ב־3.3 מיליון שקל.

ברחוב אריק לביא בעיר ימים, דירת 5 חדרים, 149 מ"ר, בקומה 1 מתוך 18, עם חניה כפולה, ב־3.78 מיליון שקל.

ברחוב גליקסון סמוך להיכל התרבות, דירת 3 חדרים, 62 מ"ר, בקומה 4 מתוך 4, ב־1.45 מיליון שקל.

פרדס חנה־כרכור

ברחוב המושב בכרכור, בית בן 5 חדרים, 133 מ"ר, ב־4.06 מיליון שקל.

ברחוב נטע בשכונת קנדי בפרדס חנה, דירת 4 חדרים, 89 מ"ר, בקומה 3 מתוך 4, עם חניה, ב־2.23 מיליון שקל.

באר שבע

ברחוב גלילי ישראל בשכונת רמות ב', דירת 4 חדרים, 120 מ"ר, בקומה 1 מתוך 5, עם חניה, ב־1.4 מיליון שקל.

ברחוב ארניה אסוולדו בשכונה ד', דירת 3 חדרים, 57 מ"ר, בקומה 3 מתוך 4, ב־775 אלף שקל.

ברחוב קהירי ברמות, דירת 4 חדרים, 184 מ"ר, בקומה 4 מתוך 5, ב־1.7 מיליון שקל.

ברחוב אברמסון שרגא ברמות ב', דירת 4 חדרים, 127 מ"ר, בקומה 1 מתוך 6, ב־1.35 מיליון שקל.

אלעד

ברחוב בעלי התוספות, דירת 4 חדרים, 110 מ"ר, בקומה 3 מתוך 6, ב־1.95 מיליון שקל.

ברחוב שמעון הצדיק, דירת 5 חדרים, 95 מ"ר, בקומה 3 מתוך 3, ב־2.82 מיליון שקל.

עפולה

ברחוב דבורה הנביאה ברובע יזרעאל, דירת 4 חדרים, 130 מ"ר, בקומה 2 מתוך 8, עם חניה, ב־1.44 מיליון שקל.

ברחוב הרב קירשטיין אשר במרכז העיר, דירת 4 חדרים, 110 מ"ר, בקומה 3 מתוך 7, עם חניה, ב־1 מיליון שקל.

ברחוב הרצל, דירת 3 חדרים, 70 מ"ר, בקומה 2 מתוך 3, ב־1.05 מיליון שקל.

ברחוב חביבה רייך, דירת 5 חדרים, 160 מ"ר, בקומה 2 מתוך 8, עם חניה, נמכרה ב־1.55 מיליון שקל.

ברחוב יצחק שמיר, דירת 5 חדרים, 116 מ"ר, בקומת קרקע מתוך 2, עם חצר בשטח 122 מ"ר, נמכרה ב־1.8 מיליון שקל.

כל העסקאות מאתר רשות המסים, מהתקופה האחרונה