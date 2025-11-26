"מגדל הספירלה" של קבוצת עזריאלי , המוקם בימים אלו במתחם מגדלי עזריאלי שבמחלף השלום בתל אביב־יפו, חצה את רף השווי של 2.5 מיליארד שקלים - והשלים עלייה של כ־600 מיליון שקלים בתוך פחות משנתיים. כך עולה מנתוני הדוחות הכספיים של קבוצת עזריאלי לרבעון השלישי של שנת 2025.

● הדירה נרשמה על שם האישה, אך הבעל טען שמחצית ממנה שלו: כך הכריע בית המשפט

● החברה שמכרה כמעט 850 דירות מתחילת השנה, והכלים שסייעו לה להגיע לשם

מגדל הספירלה יהיה המגדל הרביעי במתחם מגדלי עזריאלי והשטח הבנוי הכולל שלו יהיה כ־150 אלף מ"ר, שיתפרסו על פני 91 קומות. כאשר יושלם, לפחות זמנית, הוא אמור להיות המגדל הגבוה בישראל, ויגיע לגובה של כ־355 מטרים. על פי נתוני הדוח, שווה מגדל הספירלה נכון לסוף ספטמבר 2025 כ־2.53 מיליארד שקלים. בסוף שנת 2024 היה שוויו ההוגן כ־2.22 מיליארד שקל, ובסוף שנת 2023 היה 1.93 מיליארד שקל - קרי במשך פחות משנתיים עלה שוויו בכ־600 מיליון שקלים, זאת למרות שהקמתו צפויה להסתיים רק בשנת 2028. בסוף שנת 2024 דיווחה החברה כי שיעור ההשלמה של הפרויקט עומד על 30%.

נציין כי מגדל ToHa2, שנמצא גם הוא בשלבי הקמה בימים אלו, אך צפוי להיות מושלם כבר ברבעון הרביעי של שנת 2026, שווה נכון לסוף הרבעון השלישי של 2025 כ־2.73 מיליארד שקל. מגדל LANDMARK שכבר מאוכלס שווה נכון לסוף הרבעון השלישי 3.73 מיליארד שקל - לכן אפשר להניח כי עד לאכלוס, ובעיקר אחריו, שוויו של מגדל הספירלה צפוי עוד לעלות לא מעט.

עזריאלי מציגה גידול ברווח הנקי ברבעון השלישי של 2025, 396 מיליון שקל ברבעון זה לבדו, לעומת 383 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בתשעת החודשים הראשונים של השנה הרווח הנקי של הקבוצה הסתכם בכ־1.17 מיליארד שקל, לעומת כ־1.003 מיליארד שקל בתקופה המקבילה ב־2024.

צמח המרמן: קצב המכירות גדל - וההכנסות הצטמצמו משמעותית

לאחרונה, כידוע, נכנסה קבוצת עזריאלי באופן רשמי לשוק המגורים, עם רכישת כשני שלישים מחברת הנדל"ן צמח המרמן, עסקה שהושלמה בתחילת ספטמבר האחרון. על פי נתוני הדוח, לצמח 20 פרויקטים בשלבי תכנון, פיתוח, הקמה ושיווק שונים, הכוללים 4,774 יח"ד ו־45,247 מ"ר של שטחי מסחר, ומציעה כיום למכירה 760 יח"ד. החברה מעורבת גם בקידום ובתכנון של 24 פרויקטים בתחום ההתחדשות העירונית.

פרט מעניין לגבי צמח המרמן נוגע להכנסות ממכירות לאורך השנה: בניגוד לחברות רבות בשוק, אשר דיווחו על ירידה בקצב המכירות, צמח המרמן מכרה בתשעת החודשים הראשונים של השנה יותר דירות מאשר בתקופה המקבילה אשתקד - 116 יח"ד מתחילת 2025, לעומת 111 יח"ד בתשעת החודשים הראשונים של 2024. למרות זאת, ההכנסות ממכירת דירות "נחתכו" משמעותית.

על פי הדוח, בגין מכירת 116 הדירות השנה הכניסה צמח המרמן כ־262.5 מיליון שקל, ואילו בגין 111 הדירות באותה תקופה ב־2024, הכניסה סכום כמעט כפול - 522.5 מיליון שקל. בהתאם, גם המחיר הממוצע ליח"ד מכורה ירד משמעותית: כ־3 מיליון שקלים בממוצע בתשעת החודשים הראשונים של 2024 (וכ־3.7 מיליון שקל ברבעון השלישי של אותה שנה לבדו), לעומת כ־2.2 מיליון שקלים בממוצע בתשעת החודשים הראשונים של 2025. לאחר מועד הדוח, בין תחילת אוקטובר לסוף נובמבר, מכרה החברה עוד 93 יח"ד, במחיר ממוצע אף נמוך עוד יותר - כ־1.6 מיליון שקל ליח"ד.

מה הסיבה להבדלים? בדוח עצמו נכתב כי המחיר "מושפע בעיקר מתמהיל הדירות הנמכר במהלך התקופה". מקבוצת עזריאלי נמסר כי עיקר ההבדל נובע ממכירת כמות גדולה יחסית של דירות ברבעון הזה בפרויקט "מחיר למשתכן" במכבי יפו - שם באופן טבעי מחיר הדירות נמוכים יותר משום שמדובר במחירים בסבסוד ממשלתי. נציין כי מתחילת השנה מכרה צמח המרמן 42 דירות בפרויקט זה, כ־36% מכלל הדירות שמכרה השנה, ובתקופה שלאחר הדוח מכרה עוד 78 דירות בפרויקט זה - כמעט 84% מהדירות שמכה בתקופה הספציפית הזו.

הדוח מעדכן גם בהיקף האשראי של חברת צמח המרמן - היקף גדול למדי, שמקורו בין היתר ברכישת קרקעות יקרות בשיא פריחת הענף בשנים 2021 ו־2022. על פי הדוח, לחברה מסגרות אשראי מבנקים שהסתכמו בכ־3.09 מיליארד שקלים, מהם כ־1.76 מיליארד שקל ערבויות מכר וכ־929 מיליון שקל אשראי כספי. נכון לסוף ספטמבר 2025 ניצחה צמח המרמן כ־1.5 מיליארד שקל ממסגרות אשראי אלו.

דנה עזריאלי, יו"ר קבוצת עזריאלי ומ"מ מנכ"ל הקבוצה: "אנחנו מציגים רבעון טוב עם שיא רבעוני נוסף ב-NOI, תפוסות גבוהות בכל הנכסים, והמשך מגמת הצמיחה וההתרחבות של הקבוצה. תחום המשרדים מפגין התאוששות, בין היתר בזכות סיום הלחימה ועלייה מסוימת בהיקף ההשקעות הזרות בישראל. כ-80% משטחי המשרדים שהתפנו במגדל שרונה על ידי שוכר גדול כבר הושכרו, רובם בתנאים עדיפים, ואנו מנהלים מו"מ מתקדם ביחס ליתרת השטח. בקניונים - לאחר ירידה מסוימת ברבעון הקודם בעקבות מלחמת 'עם כלביא', הפעילות חזרה במלוא העוצמה. אנחנו ממשיכים להשקיע ולהשביח את פורטפוליו הנכסים שלנו: כ-650 מיליון שקל ברבעון וכ-2.5 מיליארד שקל בתשעת החודשים הראשונים - בישראל, ובתחום ה-Data Centers בחו"ל".