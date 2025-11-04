לאומי פרטנרס, זרוע ההשקעות הריאליות של בנק לאומי, חתמה על עסקה לרכישת 10% בחברת הנדל"ן היזמי יוסי אברהמי, תמורת 144 מיליון שקל. העסקה, המשקפת לחברה שווי של כ-1.44 מיליארד שקל (לאחר הכסף), נעשית כשלב מקדים להנפקה אותה צפויה לקדם לאומי יחד עם החברה.

כניסתה של לאומי לחברה נעשית כחלק ממהלך לקידום הנפקת החברה, כמו גם לתמוך בהמשך הצמיחה של החברה והרחבת פעילות המגורים שלה בישראל. לחברה, שנמצאת בשליטתו של איש העסקים יוסי אברהמי, צבר פרויקטים למגורים בהיקף של כ-10,000 יחידות דיור בשלבים שונים של תכנון וביצוע בפרויקטים יזמיים ובהתחדשות עירונית.

זאת, לאחר שבשנה שעברה בחנה החברה הנפקה ראשונית בת"א לפי שווי של כ-1 מיליארד שקל אך לבסוף החליטה לסגת מהמהלך. "לפני פחות משנה רציתי להנפיק, אבל ברגע האחרון, אחרי שעברתי את כל הרשויות וקיבלתי את כל האישורים, הבטן שלי אמרה לא", סיפר אברהמי בראיון שהעניק לגלובס לפני מספר חודשים.

ברקע, לפני מספר חודשים דווח על כוונתה של חברת הביטוח מנורה להשקיע בחברה. לבסוף, היא נסוגה מאותה עסקה בעקבות פתיחת החקירה נגד אברהמי, כחלק מפרשיית עזרה וביצרון, עליה נודע בחודש אוגוסט האחרון.

על פי החשד, אברהמי העסיק כאדריכלית את אשתו של מנכ"ל עזרה וביצרון אלי גינזברג, בזמן שהחברה בבעלותו זכתה במכרזים אותם ניהלה עזרה וביצרון, החברה העירונית שנמצאת בבעלות עיריית תל אביב־יפו, העוסקת בתחום הנדל"ן בעיר.

"הכניסה של לאומי פרטנרס כשותף אסטרטגי משקפת אמון עמוק ביציבות וביכולות של הקבוצה", מסר אבי רוזן, מנכ"ל קבוצת יוסי אברהמי. "החיבור עם לאומי פרטנרס יאפשר לנו להמשיך לצמוח, להרחיב את פעילותנו ולהוציא לפועל פרויקטים איכותיים נוספים, בהתאם לערכי המצוינות והאמינות שמלווים אותנו מאז הקמת החברה. שיתוף־הפעולה יאפשר לנו לחזק את מבנה ההון, להרחיב את פעילות ההשקעות וליצור ערך מוסף עבור לקוחותינו".

קרקעות בשדה דב ופרויקטי יוקרה בת"א

קבוצת יוסי אברהמי פעילה כבר 43 שנה. החברה יזמה ובנתה כ-8,500 יחידות דיור בישראל ועוד 4,500 יח"ד בחו"ל, וכן ביצעה פרויקטים של תשתיות ופיתוח. כיום יש לחברה בתכנון כ-10,000 דירות בשלבים שונים. בין היתר, היא בונה שני פרויקטי יוקרה בתל אביב.

הראשון הוא מגדל דניאל, בין הרחובות הרברט סמואל והירקון, והוא יכלול יכלול מגדל מגורים בתכנון האדריכל אבנר ישר. במגדל יהיו 24 קומות ו־57 דירות, וכן מלון בוטיק שיכלול 81 חדרים. השני הוא פרויקט "נגה 1" במתחם נגה ביפו, על הקרקע שבה שכן הסניף הראשון של בנק אנגלו-פלשתינה. שם נבנה בניין בן 10 קומות ו-53 יחידות דיור מעל קומת מסחר.

בתחילת השנה זכה אברהמי באחד מעשרת המגרשים ברובע שדה דב בתל אביב במכרז של רמ"י. על המגרש ל-144 יחידות דיור ישלם אברהמי 302.2 מיליון שקל, שהם כ-2.1 מיליון שקל ליחידת דיור. זהו מחיר שנמצא במקום טוב באמצע, שכן קבוצת הרכישה של נחשון קיוויתי הציעה 3.1 מיליון שקל ליחידת דיור על קרקע סמוכה שמצויה בקו ראשון לים.

"ראיתי שבמגרש הזה אין עירוב שימושים של משרדים, מלונאות, מסחר ודירות. אלה המון שימושים שמוטלים על מי שקנו את הקרקעות למגדלים של 45 קומות. המגרש הזה קרוב לים, ויש בו רק 20 קומות ומסחר למטה. אהבתי את זה והחלטתי על המחיר כשראיתי מה קרה במכרזים הקודמים. אני שמח שזכיתי", סיפר אברהמי בראיון לגלובס.