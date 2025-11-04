כולם מציעים עכשיו ריבית על העו"ש, אבל האם זה באמת משתלם?

בשבועות האחרונים נראה שכמעט כל בנק, חברת כרטיסי אשראי או פלטפורמת תשלומים מציעים הצעה דומה - ריבית על העו"ש, או היתרה החיובית בחשבון. השבוע הייתה זו ביט, פלטפורמת התשלומים של בנק הפועלים, שמציעה למי שינעלו יתרה חיובית למשך שלושה חודשים, ריבית שנתית של 4%. אך מוקדם יותר החודש הייתה זו מקס שהציעה ריבית של 3%, ועוד לפני כן פייבוקס והבנקים הגדולים הודיעו על הטבה דומה. בפייבוקס מדובר על 2.5%־5% מהיתרה בחשבון ובבנקים על 2%־3% מהיתרה בעו"ש בשנה. מה מוביל את הגופים הללו לצאת לפתע בגל של מבצעים על הכסף המזומן שלכם? והאם באמת מדובר בהצעה משתלמת? גלובס עושה סדר.

מה מציעות החלופות?

נכון לנתוני בנק ישראל שפורסמו בשבוע שעבר, כמעט חצי טריליון שקל מכספי הציבור שוכב בחשבונות העובר ושב ולא נשא כמעט ריבית. הסכום הזה הוא מנוע רווחים עצום לבנקים, שממנפים אותו למתן הלוואות בריביות חד־ספרתיות גבוהות. לכן, העצה הראשונה של רבים ממנהלי ההשקעות עבורכם תהיה כנראה - תוציאו את הכסף מהעו"ש. זו גם הסיבה שבכנסת מנסים לקדם חקיקה שתחייב את הבנקים להציע לכם חלופות ליתרה החיובית שלכם.

אבל כעת, לכאורה נראה שהגופים הרלוונטים עושים צעד בכיוון הנכון כשהם מציעים לכם ריבית על העו"ש. כך, תוכלו ליהנות משני העולמות: הכסף שלכם יישאר נזיל, וגם תזכו לתשואה עליו. אלא שכאשר בוחנים את ההצעות של הבנקים, ופלטפורמות התשלומים מגלים שהסכומים שהם מוכנים לשלם על היתרה החיובית שלכם בדרך כלל קטנים, וגם התשואות עצמן נראות נמוכות ביחס לחלופות.

ריבית ממוצעת על פיקדון בנקאי לשנה עד שנתיים עומדת על כ־3.9%, בעוד שהלוואות בריביות משתנות עומדות על שיעור חד־ספרתי גבוה. אם תבחרו להשקיע במק"מ, תהנו מריבית של כמעט 4% (מלווה קצר מועד, מעין אגרת חוב ממשלתית המונפקת על ידי בנק ישראל מדי חודש לתקופה של עד שנה. הריבית על המק"מ עולה בהתאם לריבית במשק). מי שהשקיע בשנה האחרונה בקרן כספית, אפיק שצבר תאוצה בשנים האחרונות בקרנות הנאמנות וכולל השקעה באפיקים סולידיים שצמודה לריבית בנק ישראל, נהנה מתשואה של 4.25% - גבוה משמעותית מאשר בבנקים.

ולא רק מדובר בפערים באחוזים. רוב ההטבות החדשות בבנקים מוגבלות בתקרת מקסימום - הסכום המקסימלי שיכול ליהנות מאותה ריבית שנתית. במרבית המקרים הריבית על העו"ש תהיה שווה לכם מאות שקלים בשנה, וזה מעבר לעובדה שכדי לקבל את אותה הטבה עליכם לענות על שורה של תנאים כמו הוצאה בכרטיסי אשראי, או לקוחות קטנים.

החריגה היחידה: הטבה של עד 15 אלף שקל

החריגה היחידה במקרה הזה היא חברת כרטיסי האשראי מקס, שמציעה ריבית של 3% על יתרה חיובית ללא תנאים. במקרה של מקס תוכלו לצבור תשואה של עד 15 אלף שקל על חשבון דמוי עובר ושב שהם השיקו לאחרונה. זאת, מאחר ששם הגבילו את ההטבה בתקרת מקסימום גבוהה של 500 אלף שקל.

אגב, למקס יש סיבה טובה להציע הטבה אטרקטיבית ללקוחות. נראה שגם היא וגם פייבוקס מתחממות על הקווים לקראת הרגולציה המתגבשת להפוך את חברות כרטיסי האשראי לבנקים קטנים שיוכלו להציע פיקדונות.

גם לאפליקציית ביט יש מטרה - לקדם את יוזמת ה"כיסים" שלהם. בניגוד לשאר ההצעות לריבית על העו"ש, זו של ביט יותר דומה לפיקדון במובן מסוים שכן כדי ליהנות מהריבית הלקוחות יצטרכו לנעול את הכסף לשלושה חודשים. בבנק הפועלים יאפשרו דרך ביט ליצור "כיסים" שניתן לקבל ולהעביר אליהם כסף בנפרד מהיתרה. כך אפשר להתנהל בביט ולפתוח את אותם כיסים לעסק, לחיסכון לחופשה או לאירוע משפחתי וכיוב'. שם יוכלו הלקוחות לצבור את אותה ריבית, ועצם ההצעה יכולה לעודד לקוחות להפנות את היתרה בביט לאותם כיסים חדשים. לאחר שלושה חודשים, הקרן והריבית ייפרעו אוטומטית ויועברו ליתרה באפליקציה, או לחשבון הבנק שהזין המשתמש בביט, אם הסכום עולה על מגבלת היתרה בישומון (20 אלף שקל). בבנק מסרו עוד כי השינויים צפויים להתעדכן בגרסה חדשה של האפליקציה שתיפרס במהלך השבועות הקרובים.

אגב, בנק הפועלים הוא היחיד מבין חמשת הגדולים שאמנם לא מציע ריבית על העו"ש, אבל הוא מציע ללקוחותיו קיזוז בריבית על המינוס. בסיכום שנה חודשים עם יתרה חיובית יקוזזו לצורכי ריבית מחודשים עם יתרה שלילית כך שלקוחות עם אוברדראפט יהנו מתשלום ריבית מופחת.

אבל החלוצים של הריבית על העו"ש בתקופה האחרונה הם כנראה פייבוקס של בנק דיסקונט. שם גם היו הראשונים לבנות "בוקסים", שדרכם ניתן לסגור יתרות למטרות שונות. בדומה למהלך שמציעים כעת בביט ("כיסים"). בינואר השנה הנמיכו בפייבוקס את הריבית מ־3% בשנה ל־2.5%. ועדיין שם מדובר בכסף נזיל שצובר ריבית, אך יש צורך בהנפקת כרטיס אשראי, שעליו לא נגבים דמי מנוי. בונוס חשוב נוסף, מי שמוציא מעל ל־2,000 שקל באותו כרטיס אשראי של פייבוקס, יכול להגיע לריבית של 5% על היתרות הנזילות הצבורות, סכום שיכול להגיע לעד 1,000 שקל בשנה.

מה יקרה ביום שבו הריבית תרד?

ביחס להצעות בבנקים, ביט ופייבוקס מציעות הצעות אטרקטיביות יחסית של 500־1,000 שקל בשנה. ועדיין מדובר בסכומים לא משמעותיים. בנושא הזה, מסבירים בתחום כי מדובר במגבלה רגולטורית, שכן אפליקציות תשלומים מוגבלות בהפקדה של עד 20 אלף שקל, ולכן תקרת ההטבה המקסימלית מוגבלת גם היא למאות שקלים בלבד.

אבל מעל כל ההטבות הללו מרחפת אותה השאלה - מה יקרה ביום שבו ריבית בנק ישראל תתחיל לרדת? האם גם אז הבנקים וחברות התשלומים יציעו לנו ריביות על העו"ש? או שההצעות הללו יאבדו מערכן? לפי התחזיות בשוק, את התשובה נגלה כבר בחודש הקרוב.