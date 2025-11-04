לא בכל תחזית שלו מנהל השקעות מצליח כל-כך עד שמי שהקשיב לו עשה פי 3 על הכסף תוך שנה אחת. אבל זה מה שקרה לרמי דרור, מנכ"ל בית ההשקעות Value השקעות מתקדמות, שמנהל כיום לדבריו כ-4 מיליארד שקל. מאז שהציע כאן לפני שנה בדיוק להשקיע את כל הרכיב המנייתי בתיק הסולידי (ושליש מזה האגרסיבי) בחברות הביטוח המקומיות, והסביר כיצד הסקטור סובל מ"דיסקאונט כה עמוק שלא משקף את הסיכון… וזה אחד הסקטורים עם פוטנציאל העליות הכי משמעותי", סקטור הביטוח עשה למי שהקשיב לדרור 180% על הכסף.

"אנשים לא מפסיקים להזכיר לי את זה: 'קניתי בגללך ותראה כמה כסף עשיתי'. הייתי מהראשונים שהמליצו על התחום", הוא אומר בסיפוק.

דרור מסביר כי "השוק הישראלי מתמחר את רוב הדברים החיוביים, לרבות השינוי במצב הגיאו-פוליטי בעקבות המלחמה. אין ויכוח על כך שהשווקים יקרים, זו כבר לא תקופה ש'כל חץ פוגע'", הן בשוק המניות הישראלי ובפרט בארה"ב. "לכן, השוק יהפוך להיות הרבה יותר סלקטיבי והתנודתיות תעלה, בוודאי בזה האמריקאי. זה מושפע גם מהנשיא טראמפ אבל גם משום שאנו כיום ב'אוויר פסגות'. לכן הרגישות מאוד גבוהה וההשפעה של כל דבר שלילי (למשל פספוס בדוחות של חברות, כפי שקרה למטא, שצללה עקב כך בשיעור דו ספרתי, נ"א) היא הרבה יותר כבדה. הסלקטיביות הזו ניכרת גם בכך שחלק ממניות חברות הביטוח עולות ואחרות לא, או שהבנקים יורדים כשהשוק עולה.

ובכל זאת דרור מרגיע כי "למרות רמות המחירים הגבוהות, נראה שהמומנטום בטווח הקצר לא צפוי להשתנות. אין מה שמאיים כעת על השוק המקומי ויכול להוביל לירידות חדות. זרימת הכספים לחיסכון ארוך טווח וגם לקרנות הנאמנות נמשכת. בשנה האחרונה נכנסו יותר מ-100 מיליארד שקל לאפיקים הללו, בנוסף למיליארדים רבים שבעבר הושקעו באג"ח מיועדות. בנוסף, הריבית בארץ ובארה"ב צפויה להמשיך לרדת.

"לא פחות מכך, נכנסנו לשנת בחירות בישראל, והיסטורית התשואה הממוצעת במדד ת"א-35 בשנת בחירות בין השנים 1996-2022 עמדה על 6.4%. לצד זאת, בהחלט ייתכנו ניסיונות של הממשלה לקדם הרחבת הסכמים אזוריים, כחלק ממהלך סיום המלחמה ואולי גם כדי לצבור קולות לבחירות הבאות. התקדמות בהסכמים אזוריים יכולה בהחלט להוות זרז להמשך עליות, למרות שחלק מהציפיות כבר מתומחר", לדבריו.

ההזדמנויות באלטרנטיבי

כשאנחנו מבקשים מדרור להרכיב תיק השקעות מומלץ לתקופה הקרובה, הוא מבחין בין משקיע רגיל למשקיע כשיר (בעל הון נזיל של יותר מ-8-9 מיליון שקל). לרגיל הוא מציע לתעדף את השוק המקומי ולהקצות 24% מהתיק למניות בארץ, עוד 10% למניות בארה"ב באמצעות מדד S&P 500 משקל שווה, בהסבירו כי "מעבר למניות 7 המופלאות, רמות המחיר בשאר מדד S&P יותר שפויות". ורכיב של 6% למניות באירופה, שם "השווקים שונים ויש יותר סקטורים 'ארציים' כמו תרופות ותעשייה, כולל רכב, ופחות טכנולוגיה. גם המכפילים שם יותר שפויים והחברות יציבות".

עוד 40% הוא מקצה לאג"ח קונצרניות בישראל בדירוגים A ומעלה, עם מח"מ 4-5 שנים. עוד 15% הוא מקצה לאג"ח ממשלת ישראל צמודת מדד, ולבסוף עוד 5% הוא משאיר ב"נזילות" באמצעות קרנות כספיות.

עבור משקיע כשיר, דרור מציע תיק שמתמקד בעיקר בהשקעות אלטרנטיביות, מאחר שלדעתו ניתן לקבל כך תשואה עודפת, ברמות התמחור הנוכחיות בשווקים. "יש בישראל 160 אלף משקיעים כשירים שמחפשים השקעות כאלה. מגוון האפשרויות שלהם רחב יותר והם יכולים ליהנות מתשואות גבוהות יותר", הוא מסביר. "החברות מגיעות לשלב הציבורי מאוחר, ושם התמחורים יקרים יותר ביחס לשוק הלא סחיר, שבו קונים חברות צעירות יותר". עבור משקיע כזה הוא מציע להקצות 45% מהתיק לקרנות secondary בתחום ההלוואות והתשתית (תחומי החוב), עוד 30% למניות "רגילות" (18% מהתיק בישראל, 7.5% בארה"ב ו-4.5% באירופה). 15% הוא מקצה לקרנות פרייבט אקוויטי, ועוד 10% לקרנות הון סיכון בתחומי המחשוב הקוונטי והתעשיות הביטחוניות.

באשר לתחומים ספציפיים, דרור ממליץ בישראל על חברות יבואניות "כמו דיפלומט ושניב , שייהנו מהיחלשות הדולר ביחס לשקל, כשההוצאות שלהן יקטנו ושיעור הרווחיות יגדל. הרי המנגנון הוא שמעלים מחירים כשהדולר עולה, אבל כשהוא יורד הן לא רצות להוריד מחירים, כך שחלק גדול מהמרווח שנוצר הן יגרפו לכיסן".

כן הוא ממליץ על הסקטור הביטחוני, עם מניות כמו עשות אשקלון ו-TSG ש"ימשיכו ליהנות מהפריחה הצפויה מהגדלת תקציבי הדיפנס במדינות. במקרה של TSG היא מפתחת פתרונות תוכנה וטכנולוגיה קריטיים לממשלות, וזה שוק עם חסמי כניסה גבוהים". עשות תיהנה לדבריו מהצורך בתחזוקה מסיבית של טנקים, אחרי לוחמה רציפה של 24 חודשים, "וגם לטובתה פועלת היחלשות הדולר".

סקטורים מומלצים בישראל חברות יבואניות - דיפלומט, שגיב

ביטחוניות - עשות, TSG

פיננסים - אלטשולר שחם

תשתיות - אשטרום בארה"ב מדד S&P 500 במשקל שווה

מחשוב קוונטי - גוגל, IBM, מיקרוסופט

אבסורד במניית אלטשולר

בבחירה הבאה דרור מפתיע עם מניה חבוטה משהו, של בית ההשקעות אלטשולר שחם . לדבריו, "מרבית החברות בתחום הפיננסים מתומחרות במחירים מלאים. אלטשולר שחם סובלת עדיין ממומנטום שלילי של יציאת כספים בגמל, אך התמחור שלה לעומת בתי ההשקעות האחרים נמוך משמעותית ביחס לנכסים המנוהלים. אנליסט למשל מנהלת 60% מהנכסים של אלטשולר ונסחרת לפי אותו שווי. אי.בי.אי נסחרת בשווי כפול, ומיטב בפי 5, כלומר יש חוסר סימטריות. במקרה של אלטשולר שחם, השחקן הגדול בגמל, התמחור הנמוך הוא אבסורד. יש פה עיוותים, והם ייפתרו".

סקטור אחד שהוא לא חיובי לגביו כלל הוא שוק הדיור ובכלל הנדל"ן בישראל: "בניגוד להערכות האופטימיות, נוצר מלאי שמספיק לכמעט 3 שנים של מכירות קדימה ביחס לקצב הביקושים. ואילו למשקיעים, כדאיות רכישת דירה נחותה כיום ביחס לסביבת הריבית האפסית שהייתה בעבר".

מנגד, הוא אופטימי ביחס לענף התשתיות, בדגש על אשטרום , שהיא "מאוד חזקה. זה אחד התחומים היציבים שגם נותן הגנה אינפלציונית. הביקוש בו קשיח כי האוכלוסייה גדלה".

במבט לחו"ל, דרור ממליץ בעיקר על תחום המחשוב הקוונטי ש"אין ספק כי יהיה הפריצה הטכנולוגית הבאה. התחום נמצא עכשיו איפה שה-AI היה לפני חמש שנים. אין הרבה חברות ציבוריות בתחום, אבל הבולטות שצפויות ליהנות מהמגמה הן Google ,IBM ומיקרוסופט. מאות מיליארדי דולרים יזרמו לתחום בשנים הקרובות, ולהשקעה מוקדמת בו יכול להיות אפסייד גבוה, כפי שקרה ב-AI".