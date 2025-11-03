לפני תשעה חודשים, חברת סנדיסק חזרה להיסחר כחברה עצמאית בנאסד"ק, תשע שנים אחרי שנמחקה מהמסחר בעקבות מכירתה ל-Western Digital. החזרה למסחר לוותה במעט חמיצות: השווי שלפיו סנדיסק התחילה להיסחר השנה היה כ-7 מיליארד דולר, בעוד שהרכישה ב-2015 בוצעה לפי שווי יותר מכפול של 19 מיליארד דולר.

במשך מספר חודשים לאחר מכן מניית סנדיסק נסחרה בטווח שנע בין 30-50 דולר (לעומת כ-35 דולר בפתיחת המסחר), אלא שלפתע המניה פתחה מבערים ומאז תחילת ספטמבר היא זינקה ב-290%, כך שבהשוואה לתחילת המסחר בה בפברואר המניה כבר טסה ב-469% למחיר של כ-200 דולר, שמשקף לסנדיסק שווי של 29.2 מיליארד דולר.

למעשה, המניה רצה כל כך מהר שמחירי היעד של האנליסטים עבורה נותרו מאחור - לפי נתוני וול סטריט ג'ורנל, בעוד שההמלצה הממוצעת למניית סנדיסק היא "תשואת יתר", מחיר היעד הממוצע משקף דיסקאונט של 33%. המחשה מעניינת לכך הייתה כשלפני כשבועיים, בנק ההשקעות ג'פריס הקפיץ את מחיר היעד שלו למניית סנדיסק פי 3(!), מ-60 דולר ל-180 דולר, תוך שמירה על המלצת "קנייה". באותה עת מחיר היעד החדש שיקף פרמיה של 22%, אך מאז סנדיסק כבר עקפה גם את המחיר המעודכן שכיום נמוך ב-9.7% מהמחיר בנאסד"ק.

סנדיסק לא לבד: גם מניית ווסטרן דיגיטל , שממנה החברה פוצלה, קפצה מתחילת השנה ב-234% לשווי נוכחי של 51.5 מיליארד דולר, וגם חברה נוספת בתחום, SeaGate, מככבת והיא שילשה את שוויה מתחילת השנה ל-54.6 מיליארד דולר. שתי המניות נסחרות סביב רמות שיא של כל הזמנים.

בדומה לסנדיסק, גם מניות ווסטרן דיגיטל וסיגייט מומלצות בהמלצות "תשואת יתר", ומחירי היעד הממוצעים שהאנליסטים נותנים להן משקפים פרמיה של 9% בווסטרן דיגיטל ושל 4.5% בסיגייט.

מתמקדות ברווח על חשבון השגת נתח שוק

שלוש החברות עוסקות בתחום אחסון המידע, למשל בייצור שבבי זיכרון שהביקוש להם עולה על רקע הצמיחה בשוק הבינה המלאכותית. באתר האינטרנט של ווסטרן דיגיטל למשל מציינים כי בלי הפתרונות שלה "אין AI": "אנו מפתחים פתרונות אחסון שמתניעים את הצלחת ה-AI, ומספקים תוצאות, לא רק חומרה", נכתב שם.

סרגיי וסצ'ונוק, אנליסט בכיר באופנהיימר ישראל, מציין שתחום ה-AI דורש הרבה יותר רכיבי אחסון וזיכרון, והחברות האלו מספקות אותם. לדבריו, מדובר בקבוצה קטנה יחסית. הוא מוסיף שכשסנדיסק החלה להיסחר השנה התמחור שלה היה מאוד נמוך, בדומה לשוק כולו: "תחום שבבי הזיכרון תומחר בחסר תקופה ארוכה, בגלל לחצי המחירים והרווחיות הנמוכה". עם זאת, לאורך השנים החברות החלו לדבריו להתמקד יותר ברווח מאשר בהשגת נתח שוק, ובמקביל גם השוק עצמו התחיל לגדול - אם כי להערכתו זה בעיקר סיפור של שנת 2026. "בסך הכול יש התעוררות, שהייתה צפויה זמן רב אבל עכשיו כבר מתחילה לקרות", הוא אומר.

וסצ'ונוק מציין גם שתחום שבבי הזיכרון נחלק לשבבי DRAM (זיכרון נדיף, שאינו נשמר עם כיבוי החשמל) ושבבי NAND (זיכרון לא נדיף - הנשמר גם כשהחשמל מנותק), וסנדיסק היא שחקנית דומיננטית בשוק ה-NAND, שלאורך השנים היו בו השקעות חסר. בשוק ה-DRAM הוא מציין שהשחקניות הבולטות הן הייניקס ומיקרון הקוריאניות. באופן כללי לדבריו, "הזיכרון מתחיל להסתמן כמנוע צמיחה של שוק השבבים בשנה הבאה".

"הלקוחות לא מוכנים להסתכן בחוסרים"

בשבוע שעבר, SeaGate פרסמה את דוחות הרבעון הפיסקאלי הראשון שלה לשנת הכספים 2026 (הרבעון שהסתיים בסוף ספטמבר). החברה הציגה צמיחה של 21.3% להכנסות של 2.6 מיליארד דולר, עם רווח נקי של 549 מיליון דולר, והמנכ"ל שלה דייב מוסלי דיבר על ביקושים גבוהים מצד הלקוחות למוצרי האחסון בקיבולת גבוהה (high capacity).

במקביל, Western Digital פרסמה את דוחות הרבעון הפיסקאלי הראשון שלה, בו היא עקפה את התחזיות כשהציגה צמיחה של 27% בהשוואה לרבעון המקביל להכנסות של 2.8 מיליארד דולר, ורווח נקי של 1.15 מיליארד דולר. המנכ"ל אירווינג טאן דיבר על "סביבת ביקושים חזקה שנובעת מהצמיחה באחסון הדאטה בענן".

בבנק ג'יי.פי מורגן ציינו אחרי הדוחות שווסטרן דיגיטל הבטיחה הזמנות רכש מצד חמישה מהלקוחות הגדולים שלה ל-2026, מה שמעיד להערכת הבנק כי הלקוחות לא מוכנים להסתכן בחוסרים על רקע הביקוש הגובר ל-AI.

סנדיסק: רבעון חיובי ומחירי מכירה משופרים

סנדיסק תפרסם את הדוחות ביום חמישי הקרוב, ובין היתר האנליסט בליין קרטיס מג'פריס ציין שהיא נמצאת במומנטום חיובי, גם בזכות מחסור בכוננים קשיחים והתפשטות מהירה של מודלי שפה גדולים. הוא הוסיף שסביבת התמחור משופרת, עם העלאת מחירים של 10% בקרב כמה מהלקוחות בסוף השנה, ולצד שיפור בדינמיקות ביקוש והיצע - הוא מעריך שזה יתמוך בעלייה במחיר המכירה הממוצע שישתקף בדוחות הרבעון.

גם אנליסט השבבים סי.ג'יי מיוז מבנק ההשקעות קנטור התייחס בסקירה מהשבוע שעבר לתעשייה, וכתב כי ישנו מומנטום תמחור חזק שנמשך והוא רואה אפסייד גם במניית סנדיסק וגם במניית מיקרון הקוריאנית. השבוע, מיוז העלה את מחיר היעד למניית סנדיסק מ-180 דולר ל-240 דולר, פרמיה של 20.4%, וכתב שהוא צופה רבעון חזק עם עקיפה והעלאה של תחזיות.

בהקשר של ווסטרן דיגיטל, מיוז ציין שהפחתת המינוף שביצעה יכולה להוביל את החברה להתמקד ברכישה עצמית של מניות ובהגדלת הדיבידנד (כפי שאכן זו הודיעה בדוחותיה).

נזכיר כי לסנדיסק יש קשר משמעותי לישראל: אלי הררי הישראלי-אמריקאי היה אחד ממייסדיה, וניהל אותה במשך מעל שני עשורים עד לפרישתו ב-2010. בתקופתו, החברה רכשה את המתחרה הישראלית M-Systems של דב מורן, שפיתחה לראשונה את הדיסק-און-קי.