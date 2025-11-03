ענקית הבינה המלאכותית OpenAI משנה כיוון: אחרי שותפות ותיקה עם מיקרוסופט שהסתיימה בהסכם פרידה, פונה חברת ה- AI של סם אלטמן לאמזון וחותמת עמה על הסכם ענק לרכישת שירותי ענן ב- 38 מיליארד דולר.

זאת כחלק מהבהלה לכוח מחשוב וחוות שרתים של AI, שנמצא במחסור ביחס לביקוש האדיר. אפילו מיקרוסופט עצמה פונה לחברות חיצוניות כדי לשכור שטח מחשוב ועיבוד AI, כפי שקרה בחודש שעבר, אז חתמה מיקרוסופט על הסכם רב שנתי עם נביוס - חברה הולנדית בעלת שורשים ישראלים - תמורת 20 מיליארד דולר.

הדחיפות של OpenAI לעבד כמות אדירה של מידע אילץ אותה להתחיל את הפעילות על שרתי אמזון כבר מהימים הקרובים, כאשר בטווח הארוך אמזון תבנה חוות שרתים עבורה וייתכן אף שתעשה שימוש לא רק במעבדי אנבידיה אלא גם בשבבי ה- AI החלופיים שלה, "טרייניום" ו"אינפרנשיה" שמפותחים בחברה הישראלית-אמריקאית אנפורנה.

OpenAI אמנם חתמה על הסכמי בניית חוות שרתים עם אורקל , ברודקום וגוגל בשווי כולל של 1.4 טריליון דולר, אך זו הפעם הראשונה שבה היא פונה לאספקת שירותי ענן מחוץ למיקרוסופט - שהשקיעה בה 13 מיליארד דולר מאז 2019. בעקבות הסכם הפרדת הכוחות בין מיקרוסופט ו- OpenAI שנחתם לאחרונה, מיקרוסופט תשמור על מניותיה בחברה, תקבל זכות וטו בהחלטות חשובות אך תתן לחברה של סם אלטמן את החופש לבחור ספקים משלה.

גם אמזון רועה בשדות זרים משלה ואיננה חייבת ל- OpenAI דבר: היא, כידוע, מושקעת במתחרה אנתרופיק, יצרנית המודל קלוד, ובונה עבורה חוות שרתים באינדיאנה בהשקעה של 11 מיליארד דולר שתיועד כולה לעבודה עם קלוד.

עם זאת, מיקרוסופט לא נותרת בצד - היא עדיין ספקית הענן הגדולה ביותר של OpenAI, שהודיעה כי תרכוש ממיקרוסופט שירותי ענן בשווי של 250 מיליארד דולר. מניית אמזון קופצת כעת ב- 10% במסחר בנאסד"ק.