אנבידיה מאשרת את חשיפת גלובס לפיה היא בחרה בשטח של רמ"י בקריית טבעון להקמת קמפוס הענק שלה שיכול להכיל עד עשרת אלפים עובדים. על פי ההדמיות שפרסמה ענקית השבבים ניתן לראות כי מדובר בקמפוס גדול הדומה במבנהו למטה החדש שבנתה החברה בסנטה קלרה וכי היא מבקשת להקיף אותו באזורי מסחר ומסעדות ולהשקיע בטיפוח שטחים ירוקים.

הקמפוס יוכל לאכלס, כאמור, מספר עובדים גבוה יותר ממה שבכירים בתעשייה העריכו מלכתחילה - עשרת אלפים עובדים - כפול ממספר עובדי החברה בישראל כיום, ובהנחה והחברה לא תפנה משרדים קיימים - ניתן להניח כי החברה תוכל להגיע בעוד כעשור ללפחות 15 אלף איש בישראל. אם הכל ילך כשורה - אנבידיה תהפוך להפוך למעסיק הפרטי הגדול במדינה - זאת ובהנחה ההכנסות ימשיכו לצמוח בקצב הנוכחי. ההערכה היא כי אנבידיה תשקיע כמה מיליארדי דולרים לאורך מספר שנים באתר.

השראה מסנטה קלרה

אנבידיה תרכוש 90 דונם של קרקע וגודלו של הקמפוס יעמוד על 160 אלף מ"ר של שטח בנוי ממבנים המעוצבים, כאמור, בהשראת המטה האיקוני של אנבידיה בסנטה קלרה. העבודות יחלו לא לפני 2027 והאכלוס הראשוני יתקיים רק בעוד כשש שנים, ב־2031.

לפי הודעת החברה, "הקמפוס יציע סביבת עבודה חדשנית ושירותים מתקדמים: פארקים, מרכזי מבקרים, בתי קפה ומסעדות. לצד אלה, הוא יכלול גם מעבדות ומרחבים משותפים שיקדמו שיתופי פעולה וחדשנות בתוך אנבידיה, ויחד עם סטארט-אפים ושותפים באקוסיסטם הטכנולוגי המקומי, וכן יתמכו בהמשך הצמיחה של אנבידיה בישראל".

מנכ"ל החברה והמייסד ג'נסן הואנג מסר כי: "ישראל היא הבית של אנשי טכנולוגיה ומהנדסים מהמבריקים בעולם, והפכה לבית השני של אנבידיה. הקמפוס החדש שלנו יהיה המקום שבו הצוותים שלנו יוכלו לשתף פעולה, להמציא ולבנות את עתיד ה-AI. ההשקעה הזו משקפת את המחויבות העמוקה וארוכת הטווח שלנו למשפחות שלנו בישראל ולתרומתן הייחודית לעידן ה-AI".

מנכ''ל אנבידיה, ג'נסן הואנג / צילום: באדיבות אנבידיה

אדריכל העסקה הוא תושב טבעון בעצמו, עמית קריג, המשמש כסגן נשיא בכיר להנדסת תוכנה באנבידיה ומנהל מרכז הפיתוח הישראלי שלה. קריג נכח בפגישות רבות עם רמ"י, מינהל התכנון וחברת החשמל וניצח על התהליך מבקשת המידע ועד חתימת העסקה עם הרשויות.

הוא אומר כי "הצמיחה של אנבידיה בישראל היא יוצאת דופן ומונעת על ידי הכישרון והמצוינות ההנדסית של של האנשים שלנו כאן. אנחנו מודים לג'נסן ולהנהלת אנבידיה על האמון והתמיכה בשלב הצמיחה הבא, וכן למשרד האוצר ולרשות מקרקעי ישראל על השותפות. אנחנו מצפים בקוצר רוח להפוך את החזון למציאות ולהמשיך לבנות את עתיד הבינה המלאכותית".

ראש מועצת קריית טבעון, שהביא את אנבידיה לעירו והכפיל את היקף הארנונה לעסקים, למרות הנחה של 50% שניתנה לחברה, שמר על שתיקה לאורך כל המרוץ. כעת, הוא אומר כי "זה פרויקט משנה מציאות עבור המועצה וכל אזור הצפון, ואנחנו מחויבים למנף את השותפות הזו לקידום הזדמנויות חדשות, צמיחה כלכלית וחדשנות גלובלית, ולסיוע ליצירת אקוסיסטם טכנולוגי משגשג באזור".

קרבה לכביש שש

כפי שנחשף בגלובס, אנבידיה תשלם סכום נמוך ביחס לציפיות של 90 מיליון שקל על קרקע של 90 דונם בבעלות רמ"י, ותשלם כ־7.5 מיליון שקל בשנה ארנונה למועצה המקומית אחרי הנחה של 50%.

עם זאת, מדובר בתנופה גדולה לצפון, עם אלפי עובדים שצפויים להתיישב בישובי האזור - טבעון והטבעת הסובבת אותה: רמת ישי, יקנעם, חיפה, נשר וקרית אתא - במקביל לעומס על התשתיות הקיימות באזור - הכוללות תחנת רכבת אחת הרחוקה כ־5 ק"מ מהאתר, תחנת כפר יהושע, כביש שש ומחלף שער העמקים. אנבידיה צפויה לצרוך חשמל בהספק גבוה מאוד, דבר שיחייב בנייה של תחנות כוח ותחנות משנה ייעודיות בעתיד.

הדמיה של קמפוס אנבידיה העתידי בקריית טבעון / הדמיה: אנבידיה

טבעון זכתה במכרז לאחר מרוץ ממושך בן ארבעה חודשים וגברה על מאה רשויות מקומיות שהציעו הנחות והטבות מפליגות לאנבידיה, בהן נשר, קרית אתא, חיפה ומגידו. לפי ההערכה, הזכייה שלה נעשתה בשל הקרבה לכביש שש, קרבה לקו מתח גבוה, הניראות שייצור המבנה הייחודי באזור מכיוון הישוב והכבישים העובדים בסביבה. ניראות זו, כך מקווים בחברה, תותיר חותם בקרב תושבי הצפון ותספק לה ייחודיות בדומה למבנה הייחודי של החברה הסנטה קלרה או של אפל בקופרטינו.