כך ישנה הקמפוס של אנבידיה בקריית טבעון את המציאות במקום

כפי שפורסם לראשונה בגלובס - רגע ההכרעה בבחירת המקום לקמפוס החדש של אנבידיה מתקרב. לאחר שהנהלת רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) אישרה הקצאת קרקע בפטור ממכרז בקריית טבעון - מהלך שעדיין מחכה לאישור הנהלת אנבידיה העולמית - נראה כי הקמפוס החדש המתוכנן בעיירה יהיה היעד הנבחר, והמפתיע למדי, של חברת הענק הבינלאומית.

מה עשויה בחירה זו לעשות ליישוב פריפריאלי ופסטורלי שכזה, ששטחו מדורג 144 בישראל, קצת יותר מעל 9,000 דונמים? לשם המחשה, על פי ההערכות, הקמפוס החדש של אנבידיה יעסיק אלפי עובדים באופן ישיר, ועוד אלפים במשרות עקיפות. לפי אומדן הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לספטמבר 2025, מספרם של תושבי טבעון נמוך מ־20 אלף - ומספר העובדים המשוער שיעסיק הקמפוס החדש, ישירות ובעקיפין, מוערך בכמחצית מכך.

"הקמת קמפוס כזה ביישוב כמו קריית טבעון הוא לא משהו שקורה בישראל בפעם הראשונה", מציין האדריכל מיקי אוטמזגין, בעל משרד אדריכלות הפועל בחיפה והסביבה וחבר ועדת ביקורת בהתאחדות האדריכלים. "זה קרה גם עם יקנעם, למשל, שלפני שמשכה אליה עשרות חבורת הייטק הייתה מקום קטן מאוד, אולי אפילו יותר מטבעון עצמה. זה קרה גם בקריית גת, עם כניסת אינטל אליה - ואם זה יקרה גם בטבעון, גם היא תהפוך ליישוב מבוקש מאוד. זה צעד שיכול לשרת את כולם: אנבידיה תרוויח עובדים מוכשרים שגרים באזור ולמדו בו, והתושבים יוכלו לקבל הזדמנות תעסוקה שכמעט לא קיימת היום בצפון, ולא להגר לגוש דן כמו שעושים רבים".

אנבידיה תפרסם השבוע את דוחות הרבעון השלישי ותעמוד למבחן אנבידיה צפויה לפרסם השבוע את דוחות הרבעון השלישי, והציפיות גבוהות מתמיד: המשקיעים מצפים לראות האם מובילת מהפכת ה-AI תצליח להמשיך לשבור שיאים. הקונסנזוס צופה הכנסות של כ־55 מיליארד דולר ורווח של כ־1.25 דולר למניה, זינוק של יותר מ־55% משנה קודמת, אך בשוק מרמזים שה"רף האמיתי" גבוה בהרבה. במקביל, הערכות לא רשמיות, המסתובבות בין מנהלי השקעות, מצביעות על כך שגם "הפתעה רגילה" כבר לא תספיק כדי למנוע אכזבה. הפוקוס יופנה שוב לפעילות הדאטה־סנטר, שצפויה לרשום הכנסות של כ־50 מיליארד דולר, צמיחה של כ־60% שנה על שנה. בוודבוש מציינים כי "ההוצאות של ההייפרסקלרים מצביעות על האצה השנה", ומדגישים כי חלק גדול מהשקעות הענק של מיקרוסופט, אמזון ואלפאבית "מתנקזות בסופו של דבר לאנבידיה". עם זאת, לא הכול חד־כיווני. בבנק אוף אמריקה מזהירים כי החברה ניצבת מול "ציפיות גבוהות במיוחד ועלייה בספקנות סביב קצב ההשקעות ב-AI". החשש מבועה, שמרחף מעל מניות ה-AI בחודשים האחרונים, מקבל יותר ויותר ביטוי בשוק: מנהלי השקעות מציינים את תלות השוק במספר מצומצם של מניות, את שוויה האדיר של אנבידיה, ואת העובדה שכל החמצה מינורית עלולה להוביל לתגובה חדה. גם מגבלות היצוא לסין ממשיכות להעיב: אנבידיה כבר הודיעה שלא תרשום הכנסות משבב ה-H20 ברבעון הזה, מה שעלול לקזז חלק מהצמיחה במרכזי הנתונים. אל אלו מצטרפות שאלות לגבי זמינות קיבולת הייצור ב-TSMC, שהיא צוואר בקבוק שלא בהכרח ייעלם ב־2025. מיטל וייזברג קראו עוד

"בימים אלו אני עורכת מחקר בדיוק בנושא הזה", מספרת האדריכלית קטיה סוזין, גם היא מצוות המשרד, "והמסקנה הברורה היא שהדבר שיכול לחזק את הפריפריה יותר מכול, ולמנוע הגירה, הוא תעסוקה מגוונת - בדיוק מה שיוכלו לקבל תושבי טבעון אם ייפתח אצלם קמפוס כזה. זה יכול לשנות לגמרי את המציאות הקיימת".

סמיכות לכביש שש ומסוף תחב"צ

הקמפוס החדש של אנבידיה, אם אכן יוקם בקריית טבעון, ימוקם בשטח תוכנית "קמפוס תעסוקה קריית טבעון" שבמערב היישוב. מדובר בתוכנית המשתרעת על פני 90 דונמים, וניתן לבנות בו עד 120 אלף מ"ר. אומנם נתוני הקמפוס הם "על הצד הנמוך" ביחס לבקשתה של אנבידיה ב־RFI שפרסמה לפני כמעט חצי שנה - אך נראה שמבחינות אחרות הוא עונה על הדרישה של אנבידיה.

בין היתר, בדיון על הקצאת הקרקע המדוברת, הדגישו ברמ"י את הסמיכות לצירי תחבורה ראשיים - כפי שביקשה אנבידיה בבקשתה לקבלת מידע: קרקע "בנגישות גבוהה לצירי תנועה מרכזיים ולתחבורה ציבורית". התוכנית בטבעון נמצאת מרחק נסיעה קצר ממחלף שער העמקים של כביש 6, כעשר דקות מתחנת הרכבת בכפר יהושוע, וכמה דקות בלבד מחיפה, מנשר ומהקריות. בנוסף, בתוכנית מתוכנן מסוף תחבורה ציבורית בשטח שלושה דונמים, שעשוי לשפר את הנגישות התחבורתית עוד יותר.

"טבעון תהיה חייבת, כרשות, לחזק את התשתית התחבורתית בדגש על תחבורה ציבורית", מציינת סוזין. להיבט זה מוסיף אוטמזגין צעדים חשובים נוספים שהרשות תהיה חייבת לדאוג להם: "טבעון מאופיינת בבנייה פרטית נמוכה, המיועדת בעיקר למשפחות ולמשפרי דיור. בנוסף, מדובר ביישוב מנומנם למדי, בעוד קהל היעד של הקמפוס הם בעיקר צעירים, הזקוקים לסביבה אחרת. הרשות תצטרך ליצור דירות קטנות יותר, שירותים קהילתיים וסביבה צעירה הכוללת ברים, מסעדות ומקומות בילוי. טבעון תצטרך לשנות את אופייה כדי להתאים לצעירים ולהשאיר אותם - ואם זה יקרה, היא תצליח איפה שחיפה וערי הקריות לא הצליחו. זו הזדמנות לבסס את מעמדה כעיר לוויין משמעותית באזור".