עיריית בת ים הכריזה על סגירת תוכנית פינוי בינוי בשער יוספטל

עיריית בת ים הודיעה הבוקר (ד') על סגירת תוכנית פינוי בינוי 'שער יוספטל' (בי 666) הכוללת כ-1,200 יחידות דיור בגבול בת ים - חולון, בתיאום עם משרד השיכון, בטענה כי הוועדה המחוזית ת"א לא עמדה בסיכומים עם העירייה.

מדובר במקרה חריג בו לראשונה עירייה מחליטה לסגור תוכנית פינוי בינוי. לטענת העיריה, סגירת התוכנית נובעת מהחלטת הוועדה המחוזית להוסיף עוד מאות יח"ד לפרויקט ללא תיאום - ובניגוד לסיכומים מוקדמים.

בעיריית בת ים כבר התכוונו לסגור את התוכנית לפני שנה וחצי בעקבות החלטה של הועדה המחוזית לשנות את התוכנית ללא תיאום עם העיריה, אך לבקשת הוועדה הוחלט לתת הזדמנות נוספת לקיום פשרה בין הצדדים. עם זאת אמש פרסמה הוועדה המחוזית את אותה החלטה דומה אליה התנגדה העיריה ובהמשך לכך הודיעה על סגירת התוכנית. מטעם העיריה נמסר כי בכוונתה לחדש את התוכנית רק במסגרת הותמ״ל ולא דרך הוועדה המחוזית, מה שעשוי גם לקצר את לוחות הזמנים.

הפרויקט, שהיה אמור לקום בדופן האיילון, בגבול בת-ים-חולון, משתרע על פני כ-60 דונם והיה אמור לכלול הקמת כ-1,175 יחידות דיור, לצד 154 אלף מ"ר של תעסוקה ומסחר. הבינוי היה אמור לכלול מבנים מעורבי שימושים ושטחים ציבוריים. את התוכנית יזמו עירית בת-ים והרשות הארצית להתחדשות עירונית, בצמידות לתחנות רכבת ישראל, הקו האדום של הרכבת הקלה, קו M3 של המטרו וכן נת"צים סמוכים.

"הוועדה המחוזית לא עמדה בהסכמים"

בוועדה המחוזית ביקשו לקבל התנגדויות שהוגשו לתוכנית, לפיהן יש להוסיף עוד כ-350 יח"ד לפרויקט, לצד הפחתת שטחים לתעסוקה. בעירית בת-ים התנגדו לכך, בין היתר בשל הצפיפות הרבה והרצון לייצר פרויקט המאזן בין התחדשות מתחממת לבין כלכלה עירונית. בהתאם לכך ביקשה הוועדה המחוזית לקיים דיון נוסף והבטיחה להתחשב בצרכי העיר על מנת להגיע לתמהיל הגיוני ומאוזן יותר.

גורמים מטעם העיריה מסבירים כי בעיריה הסכימו להמתין עם סגירת התוכנית, אך נדהמו לגלות אתמול כי הוועדה כמעט ולא זזה מהחלטתה המקורית: "החלטת הוועדה המחוזית תפגע בבעלי הדירות, ובאיכות החיים של התושבים״ ציינו גורמים מטעם העיריה, ״הוועדה התעלמה מנתונים רבים ואימצה את הנרטיב של בעלי האינטרסים, במקום להסתכל על האינטרס של התושבים. אנחנו לא ניתן לפגוע בתושבים ולכן הפרויקט ייצא לדרך והתושבים לא ייפגעו, אלא פשוט יקבלו פרויקט איכותי יותר ועם שווי טוב יותר לנכסים שלהם אחרי שנגיש תוכנית חדשה, ונשתדל שזה יהיה דרך הותמ״ל ולא בועדה המחוזית", הבהירו.

עוד צוין כי: "לא יכול להיות שהוועדה תתעלם לחלוטין מהכלכלה העירונית, ומכושר הנשיאה של העיר את יחידות הדיור, ותסתכל רק על מה שמשרת אותה מבחינת ההספק שלה״ אמרו בעיריה, ״בוועדה המחוזית יש אנשים טובים והיחסים האישיים איתם מצוינים, אבל אם הם רוצים שנמשיך לשתף איתם פעולה, הם חייבים לקחת בחשבון גם צרכים עירוניים ואת טובת התושבים. אנחנו בסופו של דבר משרתים את הציבור, ולא את היזמים או את הפוליטיקאים".

"הפרויקט יצא לפועל - אבל בתנאים שלנו"

בעיריה הדגישו כאמור כי "הפרויקט ייצא אל הפועל אבל בתנאים שלנו. אנחנו נגיש מחדש את התוכנית לאחר שנסכם את הפרטים ונוודא שהדיירים שלנו יקבלו בסופו של דבר פרויקט במהירות, ובתנאים הטובים ביותר. העיריה היא הגורם היחיד פה שאין לו שום אינטרס אחר מלבד שמירה על איכות החיים של התושבים. היינו מצפים מהוועדה לנהוג בצורה טובה, ולהבין שמדובר לא רק בתכנון של בניינים, אלא גם בחיים של אנשים״.

מהוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה תל אביב נמסר: "הליך סגירה של תוכנית מצוי בסמכות הוועדה המחוזית בלבד. התוכנית נבחנה על ידי הוועדה באופן מקיף ומעמיק לאורך הליך תכנוני ממושך, שכלל שמיעת התנגדויות ובחינה כלכלית ותכנונית מעודכנת. במסגרת זו בוצע איזון בין היקפי המגורים, התעסוקה וצרכי הציבור, מתוך מטרה להבטיח היתכנות כלכלית ומימוש בפועל של ההתחדשות העירונית במתחם, בהתאם למדיניות התכנון המטרופולינית ולמאפייני המיקום הסמוך למערכות הסעת המונים".