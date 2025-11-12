הדיון המכריע סימן: הקמפוס החדש של אנבידיה יוקם בקריית טבעון

המדינה הגיעה להחלטה על מיקום מרכז הפיתוח החדש של ענקית השבבים בקריית טבעון, לאחר מכרז שארך כארבעה חודשים וכלל הצעות מרשויות מקומיות רבות בצפון הארץ - כך נודע לגלובס.

ביום רביעי אישרה הנהלת רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) את הקצאת הקרקע בפטור ממכרז. בעקבות האישור בהנהלה, אמורה להתכנס בקרוב מועצת רמ"י לאשר באופן פורמלי את ההחלטה בחתימת שרי השיכון והאוצר. להשלמת המהלך עדיין דרוש אישור רשמי מצד אנבידיה העולמית. מהחברה נמסר בתגובה כי עדיין נבחנות כלל החלופות.

זכייתה של קריית טבעון, שהייתה נחשבת לאנדרדוג במכרז במשך שבועות ארוכים, צפויה לשים את המועצה המקומית המנומנמת על מפת התעסוקה בצפון הארץ, עם צפי לתוספת של עד 5,000 עובדים בתוך שנים ספורות.

לאחרונה ציין עמית קריג, מנכ"ל פעילות הפיתוח של אנבידיה בישראל, כי החברה עשויה להעסיק גם עשרת אלפים עובדים בארץ, כל עוד תמשיך החברה לגדול בקצב מהיר.

השבוע קיים מנהל רמ"י, ינקי קוינט, ישיבה מכרעת בנוגע לקרקע שעליה יקום המרכז החדש. בישיבה השתתפו קריג, מנהל מינהל התכנון רפי אלמליח; מנכ"ל משרד התחבורה משה בן זקן; יו"ר הוועדה המחוזית חיפה במינהל התכנון רותי שוורץ; מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה רמי רוזן; וכן עורכי דין ממשרד הרצוג פוקס נאמן, המייצג את ענקית השבבים בישראל.

בנוסף, בעקבות הצורך להעתיק קו מתח מהשטח המדובר בקריית טבעון, השתתף בפגישה גם מנכ"ל חברת החשמל מאיר שפיגלר. כעת, בעקבות ההחלטה, צפויים להתחיל בתכנון השטח לטובת המרכז החדש. במקביל, תוציא המדינה שומה על הקרקע.

המספרים שמאחורי ההכרעה

בתחילת חודש יולי פרסמה אנבידיה RFI (בקשה לקבלת מידע) באשר לחטיבות קרקע זמינות לבנייה בשטח חיפוש ספציפי שהוגדר על ידה, בקו שבין חיפה והקריות לבין הכביש המחבר בין זיכרון יעקב וליקנעם ועד למגדל העמק. מדובר בקמפוס משמעותי מאוד, שעל פי ההערכות בתעשייה, אנבידיה מוכנה להשקיע בו כ־2 מיליארד שקל על רכישת קרקע והקמת מבנה, ותעסיק בו אלפי עובדים.

כפי שנחשף בגלובס, כבר בחודש שעבר קריית טבעון הפכה לפייבוריטית של אנבידיה לזכייה. המרכז של ענקית השבבים צפוי לקום במרכז תעסוקה חדש שנמצא כעת בשלבי תכנון בשם "טבעון טק" (Tivon Tech), תב"ע (תוכנית בניין עיר) מאושרת לתעסוקה הכוללת קרקע זמינה ומאושרת לבנייה בהיקף של 90 דונם עם זכויות בנייה לכ־120 אלף מ"ר.

אזור התעסוקה ימוקם בסמוך לנחל הקישון ובקרבה למחלף שער העמקים של כביש 6, ועל כן יוכל לענות על הקריטריון הקשור לנגישות גבוהה גם מאזור חיפה ומרכז הארץ. בפארק מתוכנן לקום גם מרכז תחבורה על שטח של שלושה דונמים, ועוד 11 אלף מ"ר יוקצו לשטחי מסחר.

המועמדת השולית שהפכה למנצחת הגדולה

תחילה, נחשבה ההצעה של קריית טבעון למועמדת שולית ביחס למועמדות בולטות יותר כמו מבוא כרמל שבמועצה האזורית מגידו או קריית אתא שנפסלה מסיבה לא ידועה. מבוא כרמל קרובה יותר למשרדי אנבידיה ביקנעם וכבר מחזיקה בקשרי עבודה עם החברה האמריקאית שהקימה בה את חוות השרתים הגדולה בישראל, הפועלת בהספק של 30 מגוואט.

לפי ההערכה, מחסור בקרקעות פנויים במבוא כרמל והעובדה שהמועצה המקומית עדיין לא אישרה את התוכנית להרחבת הפארק ב־583 דונמים נוספים - הורידו אותה בסופו של דבר מרשימת המתחרות על קמפוס הענק של ענקית השבבים האמריקאית. בבקשת המידע שפרסמה אנבידיה, היא דרשה קרקע עם תב"ע בייעוד משרדים או תעשייה עתירת ידע שתהיה פנויה וזמינה לבנייה מיידית.

בקריית טבעון שמרו על פרופיל נמוך לאורך הזמן שהתנהל ההליך, תוך שיתוף פעולה עם רמ"י, ובמקביל היא זכתה לתמיכה של בכירי אנבידיה ישראל, חלקם מתגוררים בעיר. בהם, למשל, עמית קריג. קריית טבעון קרובה מרחק שמונה דקות נסיעה בלבד ממשרדי אנבידיה בפארק עפר ביקנעם.

נתוני הפארק נמצאים בקצה הנמוך מבחינת דרישות אנבידיה והבחירה בה מכתיבה מבנה קטן יותר מדרישות המקסימום שלה. בעוד שהחברה האמריקאית פרסמה דרישה לקבלת שטח של 70־120 דונם - קריית טבעון תוכל להציע עד 90 דונם, ובעוד שאנבידיה מעוניינת בבניית מבנה שנע בין 80־180 אלף מ"ר - קריית טבעון תאפשר לבנות עד 90 אלף מ"ר.

אולם, לפי ההערכה, תקודם תוכנית להרחבת הפארק שתאפשר להגדיל את המרכז הקיים בקריית טבעון ולא לאלץ את אנבידיה להקים מרכז נוסף, קטן יותר, ברשות מקומית אחרת.

המפסידות הגדולות: מגידו וקריית אתא

המפסידים המרכזיים במכרז הם פארק התעשייה מבוא כרמל במועצה האזורית מגידו, שנחשבה זמן רב לפייבוריטית בשל העובדה שאנבידיה הקימה בה בעבר חוות שרתים גדולה, וקריית אתא, שכאמור הוסרה מהרשימה כבר לפני מספר שבועות מסיבה לא ידועה.

מתמודדות נוספות שלא הגיעו לקו הגמר בתחרות על הקמפוס הן עפולה, מגדל העמק, נוף הגליל, המועצה האזורית עמק יזרעאל ונשר. צוותי אנבידיה בחנו גם קרקע בחיפה הסמוכה למרינה בקישון, אך פסלו אותו במהירות.

לא סתם רשימת המועמדות הסופיות התכנסה סביב יקנעם ובמקטע של כביש 6 לאורך נחל הקישון: מנהלי החברה העדיפו להקים את המרכז בקרבת מקום למטה הנוכחי ביקנעם, בקרבה לקו מתח ראשי העובר בקרבת מקום וכן למתחם תחנות כוח שיאפשרו לתמוך בהקמת חוות שרתים גדולות לעיבוד AI לשימוש פנימי של החברה.

בנוסף, באנבידיה מאמינים כי יוכלו לקבל הטבות מיוחדות מהמדינה במחיר הקרקע ובמס החברות, זאת על אף שקריית טבעון איננה נמצאת על מפת אזורי העדיפות של משרד הכלכלה. למרות הבחירה בקריית טבעון, מבוא כרמל תהנה בלאו הכי מכוונתה של אנבידיה להקים חוות שרתים נוספת בהיקף גדול אף יותר מהחווה הקיימת, תוכנית הנמצאת בשלבי גיבוש.

החשש מצעדים משפטיים מצד המתחרות

כעת, לאחר אישור היעד להקמת הקמפוס של אנבידיה, החששות במדינה הן בין היתר מעתירה שאיימו להגיש מספר רשויות במידה וחברת השבבים האמריקאית לא תקים את המרכז אצלן - מה שעלול לעכב את ההליך. לאחרונה הוציא פורום יישובי קו העימות אזהרה כי ינקוט ב"צעדים משפטיים" אם המדינה לא תפעל להביא את החברה אליהם.

במקביל, בנשר הודיעו כי "בכל מקום שבו מוצעים לאנבידיה שטחים עם הטבות ופטור ממכרז, בניגוד לחוק - נעתור". בנשר ציינו כי ההכרעה "חייבת להתקבל מתוך ראייה לאומית רחבה, שקופה, ומבוססת על שוויון בין הרשויות המקומיות".

מאנבידיה נמסר בתגובה: "החברה ממשיכה לבחון את כל החלופות".