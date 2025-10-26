קריית אתא ונשר מחוץ לתמונה, פארק התעשייה מבוא כרמל כבר לא המועמד המוביל - ובראש נמצאת קריית טבעון; זוהי התמונה המסתמנת באשר לפיינליסטיות מתוך רשימת המועמדות לארח את מרכז הפיתוח החדש של ענקית השבבים אנבידיה.

ביולי פרסמה אנבידיה RFI (בקשה לקבלת מידע) על חטיבות קרקע זמינות לבנייה בשטח חיפוש ספציפי שהוגדר על ידיה, באזור חיפה ומעט מדרום לה. מדובר בקמפוס משמעותי, שעל פי ההערכות אנבידיה תשקיע בו כ-2 מיליארד שקל ותעסיק בו אלפי עובדים. פרסום הבקשה עורר תכונה רבה בשוק כולו - ובעיקר בקרב הרשויות המקומיות, שכל אחת מהן רוצה שאנבידיה תבחר בקרקע בתחומיה להקמת הקמפוס. על פי ההערכות, כ־100 הצעות הוגשו לאנבידיה מגורמים שונים.

בחודשים שעברו מאז פרסום הבקשה נזרקו לאוויר שמות רבים של אתרים אפשריים להקמת הקמפוס, בין שהערכות מצד השוק ובין שיוזמה מצד רשויות מסוימות. לאחרונה הערכנו כאן כי נותרו ארבע פיינליסטיות - קריית טבעון, פארק התעשייה מבוא כרמל, קריית אתא ונשר - וכעת, כפי שנודע לגלובס, הרשימה צומצמה עוד יותר: קריית אתא ונשר יצאו מהתמונה. המפתיע הוא שדווקא קריית טבעון מסתמנת כעת כמובילה, וזאת למרות שבעיני רבים נחשב פארק מבוא כרמל כמועמד המוביל.

הקרקע בנשר: ההצעה הייתה רק "הטרלה"?

הצעתה של עיריית קריית אתא כוללת קרקע בשטח שכונה חדשה המתוכננת לקום בעיר, כחלק מתוכנית הוותמ"ל תמל/1025, המציעה בין היתר שטחי מסחר ותעסוקה נרחבים. הצעתה של נשר היא היחידה מבין הפיינליסטיות הכוללת קרקע פרטית, השייכת לכלל תעשיות: 180 דונם שעליהם אפשר לבנות 120 אלף מ"ר למסחר ולתעסוקה, מאושרים לבנייה.

שתי ההצעות הללו, כאמור, ירדו מהפרק על פי המסתמן. למעשה, גורמים בשוק טוענים כי הצעתה של עיריית נשר - למרות שיש בה יתרונות רבים, בעיקר בדמות חיסכון בבירוקרטיה ובזמן - מעולם לא הייתה ריאלית, ואף הגדירו אותה כ"הטרלה". נציין כי אנשי אנבידיה כן בחנו את ההצעה בפועל, והגיעו בעצמם למקום כדי לבחון את האתר. עוד נזכיר כי ישנם גורמים המאיימים כי יפנו לצעדים משפטיים אם המדינה תעניק לאנבידיה קרקע בהנחה ובפטור ממכרז.

מעיריית נשר נמסר: "חברת כלל, שהגישה את ההצעה לשטח בנשר, נמצאת במגעים שוטפים עם בכירי אנבידיה בנוגע להצעה. נציגי אנבידיה אף ביקרו במקום והחברה התבקשה לבצע בדיקות קרקע ולהגיש הצעת רכישה - מה שמפריך את הטענה כי להצעה לא היה סיכוי.

"יש לציין כי ההצעה בנשר היא היחידה שעומדת בכל הדרישות שפורסמו ב-RFI של אנבידיה. בנשר קיימת קרקע מאושרת בתב"ע, ללא צורך במכרז או בהליכים משפטיים - ניתן לרכוש ולהתחיל בביצוע מיידי".

מבוא כרמל: "המועמד המוביל" עוד לא ערוך

בהתאם להתפתחויות האחרונות, ברשימת הפיינליסטיות נותרו כעת רק שני שמות מרכזיים: פארק התעשיות מבוא כרמל ואזור התעסוקה החדש המתוכנן בקריית טבעון, Tivon Tech. המפתיע הוא כי דווקא אזור התעסוקה בטבעון הוא המסתמן כרגע כאופציה המובילה.

מדוע? בעיקר מסיבה אחת: ב־RFI שפרסמה אנבידיה כתבה החברה מפורשות כי היא מחפשת קרקע עם תב"ע (תוכנית בניין עיר) בייעוד משרדים או תעשייה עתירת ידע, "פנויה וזמינה לבנייה מיידית". בבדיקה שערכנו בגלובס עולה כי התוכנית להרחבת פארק מבוא כרמל, שהיא התוכנית המתאימה ביותר, על פניו, לדרישות ענקית השבבים הבינלאומית, טרם אושרה - ולמעשה נמצאת רק בשלבי בדיקה ראשונים.

תוכנית ההרחבה נמצאת בסמכות הוועדה המחוזית, והיא מציעה הרחבה של הפארק בכ־583 דונמים, שעליהם ניתן יהיה להקים בין היתר 459,075 מ"ר בייעוד תעשייה - הכולל מפעלי ייצור לתעשייה מתקדמת, מכוני מחקר ופיתוח ועוד. אלא שהתוכנית התקבלה בוועדה המחוזית רק בסוף ספטמבר, ועד כה עברה רק את השלב הראשוני ביותר בדרך לאישור התוכנית - קיום תנאי הסף לקידומה. לכן, נראה שיידרש עוד זמן רב עד לאישור התוכנית ולהפיכת הקרקע לזמינה לבנייה - אחד הקריטריונים המרכזיים בדרישותיה של אנבידיה.

במועצה האזורית מגידו, שבתחומיה נמצא פארק התעשיות מבוא כרמל, מקווים כי הוועדה המחוזית תאשר במהירות את התוכנית, אך בהינתן קצב האישור הקיים של תוכניות בישראל, ייתכן שכבר יהיה מאוחר מדי. כך או כך, גורמים המעורים בפרטים מציינים כי בשטח הקיים בפארק מבוא כרמל, בתחומי התב"ע המאושרת והתקפה למתחם, ישנם 75 דונמים פנויים הנמצאים בפיתוח, ועוד כמה מבנים שעומדים ריקים וטרם אוכלסו; אלו יכולים להתאים לאנבידיה למרות הכול.

בפארק זה, כפי שפורסם בגלובס, הוקמה חוות השרתים הגדולה הראשונה של אנבידיה בישראל, בהשקעה של יותר מחצי מיליארד דולר ובהספק חשמלי של 30 מגוואט. בימים אלה משלימה אנבידיה את בנייתה של חוות שרתים שנייה לעיבוד AI באתר, שתהיה כפולה בהיקף פעילותה מהקודמת, ותבצע עיבוד AI בהספק חשמלי של 63 מגוואט. שתי החוות ישמשו את אנבידיה ולא ייפתחו בשלב זה לתעשייה או לאקדמיה. ההספק החשמלי המצטבר שלהן, 100 מגוואט, יהפוך את אשכול חוות השרתים במבוא כרמל לאתר החזק ביותר במונחי כוח חישוב AI בישראל.

פארק "על הצד הנמוך" של דרישות אנבידיה

כאמור, כעת המועמדת המסתמנת כמובילה לאירוח מרכז הפיתוח החדש של אנבידיה היא קריית טבעון. כפי שפרסמנו כבר לפני כחודשיים, בטבעון מתוכנן לקום מרכז תעסוקה חדש, Tivon Tech, שבתחילה כלל לא הוזכר כמועמד, אך לקראת הישורת הסופית הפך לאחד המועמדים החזקים. בהינתן העובדה שפארק מבוא כרמל נמצא בסימן שאלה, הפך הקמפוס בקריית טבעון למועמד המוביל. לבכירי אנבידיה סנטימנט מיוחד לעיר, מאחר שרבים מהם מתגוררים בה, בכלל זה עמית קריג, מנכ"ל פעילות הפיתוח של אנבידיה בישראל.

אך גם כאן נראה כי ישנה "כוכבית" משמעותית: נתוני הפארק נמצאים "על הצד הנמוך" מבחינת דרישות אנבידיה, שכן הוא חולש על 90 דונמים ברוטו (אנבידיה הגדירה בבקשתה שטח של 70-120 דונם) והוא יכול להציע עד 120 אלף מ"ר בקמפוס כולו (אנבידיה מבקשת זכויות בנייה של 80-180 אלף מ"ר). כל זאת עוד לפני העובדה שבשטח הקמפוס מתוכנן לקום גם מרכז תחבורה על שטח של כשלושה דונמים, וכי 11 אלף מ"ר בתוכנית מוגדרים כשטחי מסחר. המשמעות היא שאנבידיה תתפוס את רוב שטח הקמפוס, ואולי אף את כולו, אך חשוב מזה - לא בטוח שתוכל להתרחב במתחם אם תרצה, אלא אם תקודם תוכנית חדשה להרחבתו, שאישורה צפוי להימשך זמן רב.

לאורך כל הדרך העריכו גורמים בשוק כי בסופו של דבר תחליט אנבידיה לרכוש קרקעות בשני מקומות נפרדים, מתוך שלל ההצעות שהוגשו לה בעקבות ה־RFI, הערכה שיכולה להסביר מדוע קריית טבעון נחשבת בכל זאת מועמדת מובילה. שני האתרים - טבעון ומבוא כרמל - ממוקמים מרחק דקות נסיעה בודדות זה מזה על כביש 6, כמו גם מהאתר הקיים ביקנעם. הם סמוכים לקווי מתח גבוה, וכן למתחם תחנות הכוח על שם דוד לוי בין אליקים לזכרון יעקב - קרבה החשובה להפעלת חוות שרתים גדולות לעיבוד AI.

מצד שני, רק לאחרונה הודיעה אנבידיה על צעד להתרחבות בבאר שבע, בדמות העברת מרכז המחקר והפיתוח שלה שם למשרדים חדשים בשטח 3,000 מ"ר בפארק גב־ים נגב - פי שלושה מהמשרדים הקיימים של החברה בעיר. זאת, ככל הנראה, כדי להכין את השטח לגיוס משמעותי של סטודנטים ובוגרי אוניברסיטת בן גוריון, וכן כדי לקלוט את בוגרי חיל המודיעין שיעברו דרומה לבסיס החדש במסגרת מעבר האגף לדרום. לחברה משרדים ושלוחות גם בת"א, ברעננה, ביקנעם, במבוא כרמל ובתל חי, וייתכן כי קרקע אחת נוספת באותו אזור חיפוש בצפון תספק את כל צרכיה לעת עתה.

