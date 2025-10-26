אנבידיה ממשיכה להגדיל את שטח הנדל"ן שלה בישראל ואת מספר עובדיה, והודיעה הבוקר (א') כי תעביר את מרכז הפיתוח שלה בבאר שבע למשרדים חדשים שישתרעו על פני 3,000 מ"ר בפארק גב-ים הסמוך לאוניברסיטת בן גוריון. מדובר בהגדלה של שטחי השכירות של חברת השבבים בעיר הדרומית, שכוללים כיום כ-1,000 מ"ר, ועל כוונה לגייס "מאות עובדים", לפי לשון ההודעה, מבלי לציין מספר מדויק.

● סבב קיצוצים עולמי: אפלייד מטריאלס תפטר כ-100 עובדים בישראל

● מנכ"לי אנבידיה ומיקרוסופט גילו: זה מה שהיינו הולכים ללמוד היום

ככל הנראה, אנבידיה מעוניינת להגדיל את מאגר כוח האדם שלה בישראל בהתבסס על בוגרי פקולטת ההנדסה של אוניברסיטת בן גוריון הסמוכה, ומאגר עובדי הטכנולוגיה החדש שיווצר בשנים הקרובות עם מעבר חיל המודיעין לקריית המודיעין בנגב. באתר שוכנים משרדיהם של חברות הייטק נוספות כמו מיקרוסופט, וויקס, אוקיוקודס, מערך הסייבר הלאומי ויחידת התקשוב.

לא מן הנמנע גם שאנבידיה נוקטת בצעד כדי לקבל הטבות מס נוספות - הפעילות בבאר שבע נושאת עמה הקלות משמעותיות במס חברות לפעילות בפריפריה. בכך היא תוכל לזכות בנקודות כדי לקבל הקלות מס והקלות במחירי קרקע לקראת ההחלטה הדרמטית על קביעת אתר הפיתוח הגדול שתשיק בצפון הארץ בשנים הקרובות לאחר פרסום ה- RFI (בקשה לקבלת מידע) מחודש יולי האחרון. על פיו, היא מעוניינת להקים את קמפוס המחקר ופיתוח הגדול בישראל בתקציב של כ- 2 מיליארד שקל.

עמית קריג / צילום: באדיבות אנבידיה

"הרחבת מרכז הפיתוח של אנבידיה בבאר שבע משקפת את המחויבות שלנו להגיע אל המהנדסות והמהנדסים הטובים ביותר - בכל מקום שבו הם נמצאים", אמר עמית קריג, סגן נשיא בכיר באנבידיה ומנהל מרכז הפיתוח של אנבידיה בישראל. "הסייט החדש ישמש בית מקצועי למאות אנשי פיתוח נוספים מבאר שבע והסביבה, שייקחו חלק ביצירת טכנולוגיות חומרה ותוכנה פורצות דרך ויקדמו חדשנות עולמית בבינה מלאכותית".