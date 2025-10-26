ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
טכנולוגיה בונה על בוגרי בן-גוריון: אנבידיה עוברת למשרדים חדשים בבאר שבע
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
אנבידיה

בונה על בוגרי בן-גוריון ואמ"ן: אנבידיה עוברת למשרדים חדשים בבאר שבע

ענקית השבבים הודיעה כי תעביר את מרכז הפיתוח שלה בבאר שבע למשרדים חדשים, שיהיו גדולים פי שלושה מהמשרדים הנוכחיים • בכך, תנסה אנבידיה להגדיל את מאגר כוח האדם שלה בהתבסס על בוגרי פקולטת ההנדסה של אוניברסיטת בן גוריון, וחיילי חיל המודיעין שיעברו לנגב • ואיך זה משתלם לה מבחינת מסים?

אסף גלעד 13:33
הדמיית המרכז החדש של אנבידיה בבאר שבע / הדמיה: משה צור אדריכלים
הדמיית המרכז החדש של אנבידיה בבאר שבע / הדמיה: משה צור אדריכלים

אנבידיה ממשיכה להגדיל את שטח הנדל"ן שלה בישראל ואת מספר עובדיה, והודיעה הבוקר (א') כי תעביר את מרכז הפיתוח שלה בבאר שבע למשרדים חדשים שישתרעו על פני 3,000 מ"ר בפארק גב-ים הסמוך לאוניברסיטת בן גוריון. מדובר בהגדלה של שטחי השכירות של חברת השבבים בעיר הדרומית, שכוללים כיום כ-1,000 מ"ר, ועל כוונה לגייס "מאות עובדים", לפי לשון ההודעה, מבלי לציין מספר מדויק.

סבב קיצוצים עולמי: אפלייד מטריאלס תפטר כ-100 עובדים בישראל
מנכ"לי אנבידיה ומיקרוסופט גילו: זה מה שהיינו הולכים ללמוד היום

ככל הנראה, אנבידיה מעוניינת להגדיל את מאגר כוח האדם שלה בישראל בהתבסס על בוגרי פקולטת ההנדסה של אוניברסיטת בן גוריון הסמוכה, ומאגר עובדי הטכנולוגיה החדש שיווצר בשנים הקרובות עם מעבר חיל המודיעין לקריית המודיעין בנגב. באתר שוכנים משרדיהם של חברות הייטק נוספות כמו מיקרוסופט, וויקס, אוקיוקודס, מערך הסייבר הלאומי ויחידת התקשוב.

לא מן הנמנע גם שאנבידיה נוקטת בצעד כדי לקבל הטבות מס נוספות - הפעילות בבאר שבע נושאת עמה הקלות משמעותיות במס חברות לפעילות בפריפריה. בכך היא תוכל לזכות בנקודות כדי לקבל הקלות מס והקלות במחירי קרקע לקראת ההחלטה הדרמטית על קביעת אתר הפיתוח הגדול שתשיק בצפון הארץ בשנים הקרובות לאחר פרסום ה- RFI (בקשה לקבלת מידע) מחודש יולי האחרון. על פיו, היא מעוניינת להקים את קמפוס המחקר ופיתוח הגדול בישראל בתקציב של כ- 2 מיליארד שקל.

עמית קריג / צילום: באדיבות אנבידיה
 עמית קריג / צילום: באדיבות אנבידיה

"הרחבת מרכז הפיתוח של אנבידיה בבאר שבע משקפת את המחויבות שלנו להגיע אל המהנדסות והמהנדסים הטובים ביותר - בכל מקום שבו הם נמצאים", אמר עמית קריג, סגן נשיא בכיר באנבידיה ומנהל מרכז הפיתוח של אנבידיה בישראל. "הסייט החדש ישמש בית מקצועי למאות אנשי פיתוח נוספים מבאר שבע והסביבה, שייקחו חלק ביצירת טכנולוגיות חומרה ותוכנה פורצות דרך ויקדמו חדשנות עולמית בבינה מלאכותית".