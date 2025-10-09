היזמים המשפיעים בעולם טוענים: אלה המקצועות שהיינו לומדים היום

אודות הפרויקט: מה הייתם לומדים עכשיו? כשאנחנו ניצבים בפתחם של שערי האקדמיה ונדרשים לבחור תחום לימודים, לרוב אנחנו עושים זאת מתוך סל של דימויים, מקצועות שאנחנו מכירים רק בכותרת, מדמיינים איך ייראה יומנו כשנעבוד בהם. אבל את מורכבות עולם העבודה מגלים באמת רק בשדה עצמו, רק כשמתנסים, בודקים, טועים, מתקנים. ואם זה לא מספיק, המציאות שלנו משתנה בתדירות אסטרונומית. אנחנו מנסים להקפיא את הרגע ולבחור על בסיסו, אבל איך אפשר לקבל החלטות עתידיות משמעותיות כל כך מבלי לדעת איך ייראה העתיד? כדי לעזור לכם לנווט בשדה המורכב הזה פנינו ל־24 בכירות ובכירים בתעשייה ובאקדמיה, מתחומים מגוונים, כאלה שכבר עברו דרך, ויש להם פרספקטיבה, גם על מסלול הלימודים שלהם עצמם. שאלנו אותם מה היו בוחרים אם היו צריכים להתחיל עכשיו את דרכם האקדמית, מה הכי נכון בעיניהם בהתאם למצב השוק, מה יכין אתכם הכי טוב לעולם התעסוקה ובכלל מהם השיקולים בהחלטה המכריעה הזאת. יש מי שהמליץ להסתכל למהפכת ה־AI בעיניים ולבחור את המקצועות שעומדים בבסיסה: מתמטיקה, פיזיקה, הנדסה ומדעים מדויקים בכלל. יש מי שהמליץ להתעלם מהפרקטיקה, כי מעטים התארים שמציעים כזו, בוודאי בתואר ראשון, ופשוט ללכת אחרי הלב. היו מי שהמליצו ללכת קודם כול לעבוד. הם מאמינים שיוזמה וניסיון הם שיכניסו אתכם בצורה הטובה ביותר אל העתיד. בהצלחה לכל הסטודנטים החדשים וגם לאלה שעדיין מתלבטים!

ג'נסן הואנג

מנכ"ל אנבידיה

מה הייתי לומד היום? מדעי הפיזיקה

ג'נסן הואנג, מנכ''ל אנבידיה העולמית / צילום: Shutterstock

בשנה האחרונה, במהלך אירוע שנערך בבייג'ינג, נשאל מנכ"ל אנבידיה ג'נסן הואנג: אם אתה בן 22 שסיים עכשיו את הלימודים, אבל עם אותה שאיפה - במה היית מתמקד? בתגובה אמר מנכ"ל החברה הגדולה בעולם: "ג'נסן הצעיר שכרגע סיים קולג' כנראה היה בוחר במדעי הפיזיקה יותר מאשר במדעי התוכנה".

הואנג סבור שהחזית הבאה של AI אינה מונעת רק מתוכנה, אלא מעוגנת בהבנת העולם הפיזיקלי. לדבריו, העתיד שייך לבינה מלאכותית פיזיקלית כיוון ש"הגל הבא שלה דורש מאיתנו להבין דברים כמו חוקי הפיזיקה, חיכוך, אינרציה, סיבה ותוצאה".

● פרויקט מיוחד | העתידן שמציע שילוב מקצועות מיוחד והפרופסור שמפתיע

● פרויקט מיוחד | חשבתם שלימודי משפטים זה פאסה? המנכ"לים שסבורים אחרת

סם אלטמן

מנכ"ל OpenAI

מה הייתי לומד היום? כלי AI

סם אלטמן / צילום: ap, Markus Schreiber

כשהאיש שהחדיר את ה־AI אל חיי היומיום שלנו, סם אלטמן, נשאל בראיון לאתר Stratechery איזו עצה הוא יכול לתת לבוגרי קולג' שרוצים להשתלב בעולם ההייטק, התשובה שלו הייתה מעט צפויה אבל גם ריאלית: "כשסיימתי את הקולג' הדבר המובן מאליו היה להיות ממש טוב בקוד. היום ברור שמבחינה טקטית צריך פשוט להיות ממש טובים בשימוש בכלי AI. זו הגרסה החדשה של זה". למרות שהציטוט הזה מתאים בעיקר לדור הבא של מנהלי הטכנולוגיה, הוא הוצג בתגובה לשאלה על עצות קריירה עבור הסטודנטים של דור ה־Z.

בתחילת החודש דריו אמודיי, ממייסדי חברת אנת'רופיק, שעומדת מאחורי Claude, חזה מציאות קשה למפתחי תוכנה, ואמר שבתוך שלושה עד שישה חודשים AI תכתוב 90% מהקוד המיוצר. לפי אלטמן, היא כבר מבצעת 50% מהמשימות של מתכנתים בחברות רבות.

המהפכה האמיתית, לפי אלטמן, תהיה הפיכת הקידוד לאוטומטי יותר - סוכני AI יטפלו במשימות החוזרות, מה שיחסוך זמן ויגדיל את היעילות של מתכנתים בטווח הקצר.

"בשלב מסוים ייתכן שהעולם יצטרך פחות מפתחי תוכנה", אמר אלטמן וציין כי הבינה המלאכותית מחלחלת כבר עכשיו לכל התחומים. "לכן לא משנה מה התחום הספציפי, תלמדו את המיומנויות הכלליות שנראה שיהיו חשובות בזמן שהעולם עושה את המעבר".

סאטיה נאדלה

מנכ"ל מיקרוסופט

מה הייתי לומד היום? יסודות הנדסת התוכנה

סאטיה נאדלה / צילום: ap, Charles Rex Arbogast

בראיון ליוטיובר הטכנולוגיה המוכר סאג'אד חאדה המליץ מנכ"ל מיקרוסופט סאטיה נאדלה לצעירים ללמוד את יסודות הנדסת התוכנה כדי להשתלב בתחום הבינה המלאכותית ואף לגבור עליה.

למרות היכולות ההולכות ומתרחבות של ה־AI נאדלה מאמין שיסודות החשיבה החישובית וכישורי עיצוב מערכות נותרו קריטיים. כשחאדה שאל אותו איזו עצה היה נותן למי שמתחיל את דרכו היום בעולם התוכנה, מנכ"ל מיקרוסופט השיב כי למרות ש־AI יכולה לסייע בכתיבת קוד, היא עדיין תלויה במידה רבה ביכולת של המשתמש לחשוב בצורה לוגית ולהנחות את התהליך. לכן, לתפיסתו, הבנה עמוקה של הנדסת תוכנה היא קריטית לתכנון מערכות.

בשביל להדגים את נקודת מבטו שיתף נדלה בסיפור אישי. הוא נזכר כיצד לאחרונה נתקל בבאג בקוד שלו, אותו פתר באמצעות תובנה אנושית בשילוב בינה מלאכותית: "למרות ש־AI עזר לי, הייתי צריך לחשוב על זה בעצמי. הבעיה הייתה סינון נתונים, למעשה יצירת פיצ'ר חדש. ואז חשבתי לעצמי: אוי, רגע, אני יכול לבדוק איך SQL עובד ולהבין את זה לבד".

נאדלה טוען שהאיזון בין התובנה האנושית לעזרה שמספקת הבינה המלאכותית הוא העתיד של הקידוד. הבינה המלאכותית תמשיך לטפל במשימות חוזרות ומכניות, ואילו האחריות המרכזית על מבנה הבעיות ועיצוב מערכות עקביות תישאר בידיו של האדם.

ביל גייטס

מייסד מיקרוסופט

מה הייתי לומד היום? מתמטיקה ותכנות

ביל גייטס / צילום: ap, Jason Redmond

למרות עידן הבינה המלאכותית ביל גייטס עדיין מאמין שצריך ללמוד תכנות וקוד. "העובדה שמחשבים מונעי AI נהיים טובים מאוד בכתיבת קוד לא אומרת שבני אדם לא צריכים את המיומנות הזאת", הסביר בראיון לאתר Axios.

"זה קצת כמו לשאול אם צריך ללמוד כפל רק מפני שמחשבים מאוד טובים בזה. אם אתה רוצה להבין מהי הכפלה או איך מספרים עובדים אתה חייב לשחק איתם הרבה, גם אם בחלק מהדברים הספציפיים פשוט תיתן למחשב לעשות את זה".

לכן, אומר גייטס, המפתח להבנת הבינה המלאכותית היא המתמטיקה. "אני מרחם על מתכנתים שלעולם לא היה להם רקע מתמטי. תמיד חשבתי שצריך להבין את מה שמונח מתחת לפני השטח היטב, גם אם דברים מסוימים יכולים לעזור באופן אוטומטי".

ולצבור ניסיון תעסוקתי אמיתי. תואר אקדמי הוא חשוב, אבל היום הוא נעשה קריטי פחות ופחות. במקרים מסוימים הוא הפך לתעודה שמעניקה סטטוס, או סימן שהשקעת ועשית, אבל כשאתה שואל הרבה אנשים מה היה החלק הכי משמעותי בתואר שלהם, הם אומרים: עבודת הקיץ כמתמחה.

אילון מאסק

מנכ"ל טסלה ו־SpaceX

מה הייתי לומד היום? פיזיקה ומתמטיקה

אילון מאסק / צילום: ap, Chip Somodevilla

שרשור ויראלי ברשת X הפך לשיחה בין מייסד טלגרם פאבל דורוב לבין אילון מאסק סביב השאלה: מה חשוב יותר ליזמים צעירים ללמוד - מתמטיקה או פיזיקה?

דורוב קרא לסטודנטים לבחור במתמטיקה והציג את המקצוע כ"מחנה אימונים ללוגיקה", מה שלדבריו נדרש לכל יזם עתידי. הוא גם הגדיר את לימודי המתמטיקה כ"מיומנות ליבה" לפירוק בעיות גדולות. בתוך שעות ההודעה זכתה למיליון צפיות וגם לשבחים ממשקיעים שחזרו על העמדה שלו: "קודם לוגיקה".

מאסק הגיב בשרשור: "פיזיקה (עם מתמטיקה)" וטען כי הבנת חוקי הטבע מנצחת כל הפשטה תיאורטית. הפוסטים שלהם גרפו אלפי שיתופים והחיו ויכוח עתיק יומין.

אפרנה צ'ננפרגדה

סמנכ"לית המוצר של מיקרוסופט

מה הייתי לומדת היום? מדעי המחשב

אפרנה צ'ננפרגדה / צילום: Reuters

אל מול המגמה הגוברת של ירידה בביקוש לתואר במדעי המחשב בתחום בעולם אפרנה צ'ננפרגדה, CPO של מיקרוסופט, מתנגדת נחרצות. "רבים חושבים: אל תטרחו ללמוד מדעי המחשב או שהקידוד מת, אבל תמיד יהיו דרכים לומר למחשב מה לעשות - זה פשוט יהיה ברמת הפשטה גבוהה הרבה יותר, וזה מצוין. זה דמוקרטי יותר", הסבירה בראיון ל־Lenny’s Podcast.

צ'ננפרגדה ציינה כי ייתכן שבעתיד יתייחסו למהנדסי תוכנה כאל מפעילי תוכנה, אך התפקיד עצמו לא צפוי להיעלם. עם זאת, גם אותם מפעילים יצטרכו להבין מדעי המחשב. "זו דרך חשיבה ומודל מנטלי חשוב להצלחה בעידן ה־AI", אמרה.

פרופ' פיי־פיי לי

מייסדת מכון המחקר Stanford HAI ולשעבר ראש תחום AI בחטיבת הענן של גוגל

מה הייתי לומדת היום? AI בשילוב מדעי הרוח ואתיקה

פרופ' פיי־פיי לי / צילום: ויקיפדיה

חלוצת הבינה המלאכותית פרופ' פיי־פיי ממליצה על שילוב בין AI למדעי הרוח ואתיקה. בראיון לרשת השידור הציבורית האמריקאית PBS ובפודקאסט Possible אמרה לי כי בינה מלאכותית היא "תחום רב־תחומי".

"משתמשים ב־AI לתגליות מדעיות, לומדים את ההשפעה שלה על הכלכלה ומעצימים באמצעותה את החינוך. זה תחום אינטרדיסציפלינרי לעומק", ציינה. לדבריה, החזון של המכון הוא "לשלב אתיקה, מדעי החברה ופסיכולוגיה כדי לתכנן מערכות שמעצימות בני אדם ולא מחליפות אותם".