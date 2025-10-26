ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
סבב קיצוצים עולמי: אפלייד מטריאלס תפטר כ-100 עובדים בישראל

במסגרת סבב קיצוצים עולמי, ענקית ייצור מכונות הבדיקה צפויה לפטר יותר מ-1,400 עובדים בעולם, בהם גם במרכז הפיתוח ברחובות • ע"פ ההערכות, כ-100 עובדים יפוטרו בישראל

אסף גלעד 11:10
קמפוס אפלייד מטיריאלס, קריית המדע ברחובות / צילום: אפלייד מטיריאלס
קמפוס אפלייד מטיריאלס, קריית המדע ברחובות / צילום: אפלייד מטיריאלס

ענקית ייצור מכונות הבדיקה אפלייד מטריאלס (Applied Materials) האמריקאית יוצאת בסבב קיצוצים עולמי, וצפויה לפטר סך הכל יותר מ־1,400 עובדים בעולם, בהם גם במרכז הפיתוח והייצור בפארק המדע ברחובות. על פי ההערכה יפוטרו במסגרת המהלך כמאה עובדים בישראל. החברה הודיעה על המהלך העולמי בדיווח לבורסה בניו יורק וכתבה כי הכוונה היא להפוך את מבנה החברה ל"תחרותי ויעיל יותר".

