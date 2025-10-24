אינטל הפתיעה אמש עם דוח מעודד וחשפה כי המכירות בשוק השבבים למחשבים אישיים עלו על המצופה והרווח קפץ הרבה מעבר לתחזיות האנליסטים, בין השאר הודות לקיצוצים חדים בחברה וגיוס של מיליארדי דולרים מאנבידיה, סופטבנק והממשל האמריקאי, שאפשרו לחברה מרווח נשימה.

בדוחות הסתתרו כמה נתונים מאכזבים - המכירות לשוק שרתי הענן וה- AI ירדו, כך גם פעילות הייצור של אינטל ללקוחות חיצונים (פאונדרי) והתחזית לרבעון הרביעי של השנה נמוכה מהצפוי, אבל אלה לא נתנו למשקיעים להרוס את החגיגה והמנייה קפצה בתום המסחר המאוחר בכ- 8% ונותרה על רמה דומה גם במסחר המוקדם הבוקר. אם רוב האנליסטים ראו קודם לכן את מחיר המנייה יורד אל מתחת לרף ה- 30 דולר, עושה רושם שעם פתיחת המסחר אחר הצהריים (שישי), המנייה דווקא תזנק אל מעבר ל- 40 דולר.

אבל ההפתעה הגדולה אירעה יותר מאוחר באישון לילה, כאשר בשיחת המשקיעים הודה לראשונה מנכ"ל אינטל, ליפ-בו טאן, כי החברה נכנסת למעשה לשוק שעליו נישאות עיניהם של חברות שבבים שהיו חבוטות בעבר: שוק פיתוח השבבים והקניין הרוחני שבו שולטת כיום ברודקום ביד רמה.

קבוצה חדשה שהוקמה כבר בחודש שעבר בשם "קבוצת ההנדסה המרכזית" תרכז את כל תחום פיתוח הקניין הרוחני (IP), כלי בדיקה, כלי תכנון שבבים (EDA), פלטפורמות יעצוב ויוביל, על פי טאן, "את בניית עסקי ה- ASIC (מעגלים משולבים המעוצבים לפי דרישה - א"ג) ושירותי הפיתוח החדשים שלנו כדי לספק סיליקון ייעודי למגוון רחב של לקוחות חיצוניים". לפי דברים אלה של המנכ"ל מהלילה, עושה רושם שאינטל מתכננת להוסיף נדבך חדש למפעל היצור שלה שכבר נפתח בשנה שעברה ללקוחות חיצוניים - והוא פיתוח שבבים יעודיים, תחום שעליו השתלטו בשנתיים האחרונות ברודקום ומארוול, המשרתים כמה מענקיות הענן וה- AI הגדולות.

ברודקום, שנסחרת לפי שווי שוק של 1.6 טריליון דולר, מפתחת רכיבים למעבדי ה- AI של גוגל, שבבי ה- TPU, שמהווים אלטרנטיבה למעבדי אנבידיה וזכו רק מוקדם יותר השבוע בחוזה ענק עם אנתרופיק, החברה שעומדת מאחורי מנוע הצ'ט קלוד. בזכות עסקאות פיתוח השבבים בקבלנות, מניית ברודקום כמעט הכפילה את עצמה בשנה האחרונה, וההכרזה של אינטל לא פגעה גם הלילה - כאשר גם במסחר המאוחר היא עלתה במעל ל- 1%. זהו צעד מתבקש, לכאורה, מאחר ואינטל תוכל להציע ללקוחות פוטנציאליים כמו גוגל, מיקרוסופט, אורקל או מטא - יייצור שבבים משלהן המבוסס גם על תוכניות וקניין רוחני שיפותחו עבורן לפי דרישה באינטל.

לא כל חברה שנכנסת לתחום ה- ASIC זוכה באופן אוטומטי להצלחה, כך, מארוול עדיין מתקשה להטמיע טכנולוגיה שכזו בשבבי אימוני המודלים החדשים של אמזון, טיירניום. מניית מארוול טכנולוגיות ירדו ב- 25% מאז תחילת השנה.

טאן שידר בשיחת המשקיעים אופטימיות לגבי קו מוצרים נוסף, מעבד הליבה (CPU) לשוק השרתים, מוצר שזוכה לתחרות חריפה מצד AMD ובו אינטל מאבדת נתחי שוק. אלא שלפי המנכ"ל, השותפות החדשה עם אנבידיה תביא את מעבדי הליבה הללו לראשונה לשרתים של אנבידיה ואלה יעבדו לצד המעבדים הגרפיים ומעבדי התקשורת שלה. לאנבידיה אמנם מוצר מתחרה משלה - מעבד ליבה לשרתים בשם "גרייס" - אך ייתכן כי אנבידיה הבינה שאין לה יכולת לספק את כל הביקוש במוצר הנישה הזה שבו אינטל מובילה. אפשרות אחרת היא שאנבידיה מוכנה להקריב את נתח השוק שלה בנישה הקטנה הזו לטובת אינטל כחלק מהנסיון לרצות את נשיא ארה"ב טראמפ שמעודד ייצור שבבים בארה"ב על ידי תמיכה באינטל.

למרות האופטימיות בשוק השרתים, הביצועים של אינטל בתחום זה דווקא ירדו - המכירות בחטיבת השרתים וה- AI ירדו בכאחוז משנה לשנה, למרות שהם עלו על ציפיות האנליסטים (4.1 מיליארד דולר מול צפי של 4 מיליארד ברבעון השלישי) וגם התחזית לרבעון הרביעי קודרת - ירידה רבעונית ברווח למנייה ותוצאות פושרות (עד 13.8 מיליארד דולר מכירות) ברבעון שאמור להיות החזק ביותר בשל החזרה ללימודים ומבצעי סוף השנה והחגים.

בנוסף, במהלך שיחת המשקיעים הודה דיוויד זינסנר, סמנכ"ל הכספים של החברה, כי ייצור השבבים המתקדמים בטכנולוגיה שנמוכה מ- 2 ננומטר (18A) לא יבשיל עד 2027 בהבטי התפוקה (Yield), המדד המרכזי לפיו נמדדת סדרת ייצור שבבים, כלומר אינטל תפסיד עד אז מכל סדרת ייצור שכזו.

בשורת הבשורות הטובות נמצא גם המאזן של החברה והאיתנות הפיננסית שלה. לפי התוצאות שהוצגו הלילה, נראה כי תוכנית הקיצוצים והפיטורים בחברה עשתה את שלה: בתוך שנה אינטל קיצצה בכ- 35,000 עובדים, כך שמצבת העובדים שלה כיום עומדת על 88,400 איש לעומת 124,100 לפני שנה. הקיצוץ הדרמטי בא לידי ביטוי ברווחיות הגולמית שקפצה בבת אחת מ- 18% ל- 40%, ועל ירידה בהוצאות הפיתוח והמכירות מ- 4.8 מיליארד דולר בשנה שעברה ל- 3.9 מיליארד ברבעון השלישי.

בשיחת המשקיעים הכריזה אינטל כי תגדיל את הוצאות הציוד ההוני (קאפקס) מ- 17 מיליארד דולר ל- 27 מיליארד דולר, רוח גבית מרשימה שתופנה ככל הנראה לבניית פסי ייצור חדשים ואולי אף להשלמת מפעל הייצור בקרית גת שהוקפא בגלל המצב הפיננסי אליו נקלעה החברה. טאן הודה כי שרשרת העסקאות עם הממשל וענקיות טכנולוגיה אחרות שיפרה את המצב ביצרנית השבבים: "הבטחנו 20 מיליארד דולר במזומן משותפויות אסטרטגיות ויצאנו מרבעון השלישי עם 30.9 מיליארד דולר במזומן, ובמקביל החזרנו חוב של 4.3 מיליארד".