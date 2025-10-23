אינטל עקפה את צפי האנליסטים, המניה מזנקת במסחר המאוחר

אחרי רבעון סוער ורצוף השקעות מצד חברות ענק, כמו סופטבנק ואנבידיה, וזינוק של 84% במחיר המניה מתחילת השנה, מדווחת אינטל הערב (חמישי) על הכנסות בהיקף של 13.7 מיליארד דולר, מעל לצפי שעמד על 13.2 מיליארד דולר. הרווח המתואם למניה עומד על 0.23 דולר, מעל רווח צפוי למניה של 0.01 דולר. המניה מזנקת ב-7% במסחר המאוחר.

מבחינת התחזית קדימה, אינטל פרסמה תחזית למכירות של 13.3 מיליארד דולר ברבעון הרביעי, נמוך מצפי האנליסטים לתחזית של 13.4 מיליארד דולר.

מהדיווח נראה כי תוכנית הקיצוצים והפיטורים בחברה עשתה את שלה: בתוך שנה, אינטל קיצצה בכ-35,000 עובדים, כך שמצבת העובדים שלה כיום עומדת על 88,400 איש, לעומת 124,100 לפני שנה. הקיצוץ הדרמטי בא לידי ביטוי ברווחיות הגולמית שקפצה בבת אחת מ-18% ל-40%, ועל ירידה בהוצאות הפיתוח והמכירות מ-4.8 מיליארד דולר בשנה שעברה ל-3.9 מיליארד ברבעון השלישי.

בסגמנט המחשבים האישיים, פעילות שבבי המחשבים האישיים עלתה ב-5%. הצפי היה לירידה קלה של 1% במכירות, נמוך יותר מהירידה בהכנסות שגילם הרבעון השלישי אשתקד (6%). את העלייה בביצועי השבבים למחשבים אישיים ניתן היה לצפות בעקבות פרסום ניתוח של חברת המחקר גרטנר, שהראה עליות של 8% במשלוחי מחשבים אישיים ברבעון השלישי של השנה. התחזיות צפויות להיות חיוביות גם ברבעונים הבאים, זאת בשל התחלת הייצור בטכנולוגיה הזעירה מ-2 ננומטר, שבבי ה"18A", שיימכרו כבר בסוף השנה.

מגמה חיובית נוספת שמסייעת לאינטל היא העלייה הדרמטית בבניית חוות שרתים לצורך עיבוד AI - שם אינטל אמנם עדיין לא מצליחה להשתלב בשוק המעבדים הגרפיים, אך בשוק שרתי הענן, או במעבדי הליבה המנהלים רשתות של מעבדים גרפיים - היא צפויה להשתלב אף יותר, בין השאר, בהתבסס על העסקה המשותפת עם אנבידיה. התחזית לרבעון הרביעי אמנם מעידה על צמיחה מתונה, אך איננה עולה על ציפיות המומחים. פעילות מעבדי השרתים וה-AI ברבעון השלישי ירדה ב-1%.

גל של עסקאות ענק באינטל

ברבעונים האחרונים, התקשתה אינטל לצמוח במכירות בתחומים המסורתיים שלה, שבבים למחשבים ושרתים; זאת, בין השאר, בשל עונתיות, אבל לא פחות מכך, בשל תחרות חריפה עם AMD , חברת השבבים הקטנה שהתעלתה על אינטל והצליחה לייצר מעבדים גרפיים. המעבדים של AMD הם היחידים בשוק שמצליחים להתחרות באלה של אינטל, והחברה נוגסת גם בדומיננטיות של אינטל בשוק מעבדי הליבה לשרתים ולמחשבים אישיים, השוק ממנו צמחה אינטל.

בחודשים האחרונים, אינטל נהנית מזרימה של משקיעים חדשים, שיתופי פעולה אסטרטגיים והשקות מתוקשרות. בחודשים האחרונים, וביתר שאת מאז כניסתו של טראמפ לבית הלבן ומינויו של המנכ"ל החדש ליפ-בו טאן, אינטל מצויה בבולמוס של גיוס הון: היא גייסה 2 מיליארד דולר מסופטבנק, אחת משושבינות פרויקט הענק לרישות ארה"ב בחוות שרתים; הממשל האמריקאי הזרים לה 5.7 מיליארד דולר תמורת 10% ממניות החברה, ובחודש שעבר הסכימה גם אנבידיה, פעם יריבה של אינטל, להשקיע בה 5 מיליארד דולר תמורת החזקה של כ-4% בחברה.

שיתוף הפעולה עם אנבידיה , אמנם, אינו פותר את ליבת הבעיה שבה שרויה אינטל - מפעל הייצור שלה עדיין איננו יודע להתחרות בזה של TSMC הטייוואנית ולייצר שבבים מתקדמים כמוהו - אך יש בשותפות הזו הבטחה גלומה להמשך הדרך. ובכל זאת, התוצאות לרבעון השלישי עדיין לא מביאות לידי ביטוי את שלל העסקאות עליהן חתמה אינטל בחודשים האחרונים, ועדיין קיים סימן שאלה גדול באשר לשיעור התפוקה (Yield) של מעבדי ה-18A, אשר כל עוד יישארו נמוכים, יקשו על הרווחיות של אינטל לצמוח.