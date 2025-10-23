יותר מ־4 שנים וול סטריט בשוק שורי ומדד S&P 500 מציג תשואות פנומנלית. כעת, בעיצומה של עונת הדוחות לרבעון השלישי של השנה, השוק עומד בפני מבחן: האם הרווחים יצדיקו את הראלי?

ניר אורגד, אנליסט מניות חו"ל במערך הייעוץ בבנק לאומי אומר שהצפי בשוק הוא לגידול של 7% ברווח הנקי למניה ביחס לרבעון המקביל בחברות מדד S&P 500 - ואם אכן עונת הדוחות תסתיים עם גידול, זה יהיה הרבעון ה־20 ברציפות. "זו עדות למומנטום העסקי החזק בחברות הגדולות באמריקה", הוא אומר, ומוסיף שקונצנזוס האנליסטים צופה גידול של סביב 10% ברווח למניה בשנת 2025 ושיעור גבוה יותר (12%־13%) ב־2026. לדבריו, זה יכול להסביר מדוע המשקיעים מוכנים לקנות מניות גם כשהשוק יקר, ומנגד: "כל דבר קטן יכול להוביל לתיקון, כי השוק יותר רגיש".

לקראת הדוחות, אורגד מסמן שלוש מניות מעניינות: אינטל, אלפבית ו־AMD שהציגו תשואות יתר משמעותיות מתחילת השנה ביחס לשוק, ואורגד מעריך שזאת חלק מהסיבה שהן ירכזו עניין עם פרסום הדוחות: "יהיה מעניין לראות האם הדוחות יספקו את הסחורה".

זו שעשתה קאמבק: "סיפור מורכב"

חברת השבבים אינטל נסחרת בנאסד"ק לפי שווי של 181 מיליארד דולר. להערכת אורגד, אינטל היא "סיפור מורכב". "המניה עלתה על רקע השקעת הממשל האמריקאי שקנה נתח, ואחרי זה בעקבות ההשקעה של אנבידיה", הוא מזכיר. "לא ראינו עדיין הכרזה משמעותית על לקוח גדול שמוכן לתת אמון ולייצר שבבים אצל אינטל. זה מאוד חשוב לחברה, כי חטיבת ייצור השבבים דורשת משאבים עצומים". לדבריו, הנושא מעסיק את המשקיעים, שצמאים לראות לקוח משמעותי שייתן ודאות לחטיבה. "אם לא נראה את החטיבה מצליחה לייצר הכנסות משמעותיות, לא מן הנמנע שאינטל תצטרך לחשוב מה עושים איתה".

עוד עדכון שהמשקיעים ירצו לשמוע נוגע לשבבים שאינטל מעצבת ומוכרת, והם ישמחו לשמוע על מוצר בפיתוח שיוכל להחזיר אותה להתמודד מול AMD ואנבידיה, וכן על מפת דרכים עתידית לשוק המחשבים האישיים בו התחרות קשה. עדכון נוסף שיעניין את המשקיעים הוא מה הצפי להשפעה של השותפות עם אנבידיה. "כדי להתקדם משמעותית אינטל תצטרך להראות התפתחויות חיוביות", הוא אומר.

זו שחוששת מתחרות: "תמיד הייתה לה פרמיית סיכון"

אלפבית (גוגל) נסחרת בשווי של כ־3.07 טריליון דולר, אחרי זינוק במניה לאחרונה. לדברי אורגד, "המניה עם ביצועים מאוד חזקים בחודשים האחרונים". אורגד מציין שהיסטורית, אלפבית מקבלת מהשוק מכפילים נמוכים בהשוואה לחברות טכנולוגיה אחרות. "תמיד הייתה לה פרמיית סיכון מחשש שיהיה שיבוש (disruption) בשוק החיפוש כתוצאה מכניסת מתחרים חדשים או מ־AI, וכמובן הייתה עננה משפטית־רגולטורית", הוא אומר. ואכן, ביום שלישי גוגל קיבלה תחרות מכיוון קצת אחר, שוק הדפדפנים. OpenAI השיקה דפדפן משלה ומניית גוגל ירדה במהלך המסחר. שעות לאחר מכן, פורסם כי גוגל במו"מ עם אנת'רופיק (מפתחת צ'אט ה־AI קלוד) למכירת כוח מחשוב בעשרות מיליארדי דולרים, והמניה התאוששה במסחר המוקדם.

היום המניה נסחרת במכפיל של 22 לשנה הבאה, דומה לממוצע של חברות מדד S&P 500 ועדיין נמוך מחברות טכנולוגיה אחרות. "בדוחות נרצה לראות המשך צמיחה בקצב גבוה בחטיבת הענן תוך ייצור רווחיות משמעותית, וחשוב לראות שאין שינויים בנתח השוק או הטראפיק של הגולשים בחיפוש", אומר אורגד.

וזו שמחכה לסם אלטמן: "סיפור של 2026"

חברת השבבים AMD נסחרת בשווי של 386 מיליארד דולר. מניית החברה קפצה לאחרונה בשיעור חד לאחר שהיא הודיעה על הסכם עם OpenAI. "נחתם הסכם לרכישת מעבדים גרפיים של בינה מלאכותית, בתמורה להקצאה עתידית של מניות - סביב 10% מ־AMD", מזכיר אורגד. "במקביל נחתם גם הסכם עם אורקל לפרוש מעבדים של AMD בשרתים שתקים בעתיד".

לדברי אורגד, המשקיעים מחכים כעת לראות האם אחרי OpenAI יגיעו לקוחות נוספים בתחום. "אני חושב שיש לחברה הזדמנות להגדיל נתחי שוק מול אנבידיה גם בקרב הלקוחות האלה", אומר אורגד. "אבל זה יותר סיפור של 2026 ולא נראה השפעה השנה. המעבד הגרפי שצפוי לצבור נתחים ומכירות ייצא במחצית השנייה של 2026, והוא יהיה הסיפור הגדול".

אורגד מוסיף שההשפעה על AMD תהיה דרמטית בשנים הבאות, עם תוספת של עשרות מיליארדי דולרים להכנסות מ־OpenAI ואורקל. "לפי המנכ"לית ליסה סו, עד סוף העשור שוק המעבדים הגרפיים יגיע לחצי טריליון דולר. אם AMD תיקח 10% ממנו זאת תוספת של 50 מיליארד דולר למכירות. ההשפעה דרמטית כי לתחום יש שיעור רווחיות גבוה יותר משל דברים אחרים שהחברה עושה, ואני חושב שעדיין לא הכל מתומחר - יש עוד מקום למניה לרוץ".

***גילוי מלא: נתון בשבוע הוא פרויקט מערכתי הנעשה בשיתוף מומחי בנק לאומי. אין לראות באמור המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הזמנה לבצע רכישה או השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. הוא אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות אישי המתחשב בצרכיו ונתוניו של כל אדם