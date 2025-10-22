רגע לפני שהריבית במשק עלולה להתחיל לרדת בחודש הבא, לנוכח נתוני האינפלציה הנמוכים שפורסמו בשבוע שעבר, הבנקים מציגים תמונה מעורבת, כאשר בטווחי הזמן הארוכים יותר נרשמה שחיקה בשיעור את הריביות ששולמו על הפיקדונות ללקוחותיהם בחודש ספטמבר האחרון. נתוני בנק ישראל שמפורסמים היום מלמדים כי פיקדון לתקופה של 6 עד 12 חודשים בריבית קבועה, העניק ללקוחות ריבית ממוצעת של 4.18% למול 4.2% בחודש אוגוסט.

● באלטשולר שחם חיכו לחודש כזה כל השנה. ומי בית ההשקעות שבתחתית טבלת התשואות?

● בורסת השמות מתייצבת: אלו המועמדים לתפקיד מנכ"ל בנק ישראל

הציבור גם הקטין מצידו את ההפקדות שלו לפיקדונות, במה שעשוי לרמז על התגברות התחרות במוצרי ההשקעות השונים כמו קרנות כספיות ואפיקים אחרים. הציבור הפקיד בספטמבר 38.8 מיליארד שקל בפיקדונות בבנקים, בריבית קבועה ומשתנה. זאת למול הפקדות של 39.6 מיליארד שקל בחודש שקדם לו.

הריבית על הפקדונות היומיים, היא לרוב משתנה, ועמדה בממוצע על 1.47%, וזו עלייה דווקא ביחס לחודש אוגוסט אז עמדה על 1.42%. בפקדונות השבועיים שניתנים לרוב בריבית משתנה, עמדה הריבית הממוצעת על 3.49%, שיפור מול ריבית של 3.38% בחודש הקודם.

הפער המטריד בין הריבית על העו"ש לריבית על ההלוואות

בנק ישראל מציג גם את נתוני יתרות חשבונות העובר ושב של הציבור לחודש אוגוסט. אלה הסתכמו ב-232 מיליארד שקל, ללא שינוי משמעותי ביחס לחודש יולי. מתוך אותם חשבונות עו"ש רק 5.3% נשאו בכלל ריבית שעמדה בממוצע על 1.9%. ביולי עמד שיעור חשבונות העו"ש ששילמו ריבית על 8.4% מכלל החשבונות והם שילמו ריבית נמוכה יותר של 1.1% בממוצע.

בבדיקת הריביות על פקדונות שנסגרים לתקופה של שנה עד שנתיים, ניכר כי לאומי והפועלים שיפרו את הריבית הממוצעת בספטמבר ביחס לחודש הקודם. שלושת הבנקים הקטנים יותר: מזרחי-טפחות, דיסקונט והבינלאומי שחקו אותן. מי שנעל את כספו בבנק לאומי לפרק הזמן הזה נהנה מריבית קבועה ממוצעת של 3.96% לשנה, מול 3.90% בחודש הקודם. בבנק הפועלים השתפרה הריבית מ-3.60% ל-3.65%.

במזרחי-טפחות נשחקה אמנם הריבית מ-4.34% ל-4.30% בספטמבר אבל היתה הגבוהה בין חמשת הבנקים הגדולים. בדיסקונט והבינלאומי קיבלו הלקוחות לשנה 4.06% ו-4.03% בהתאמה. בתקופה זו שיאן התשואה במערכת הבנקאית היה בנק ירושלים עם תשואה של 4.31%. הריבית הנמוכה ביותר היתה של בנק מסד - 3.41%.

במתן הלוואות התמונה כמובן משתנה דרמטית בגובה הריבית. הריבית הממוצעת שמוצגת היא לחודש אוגוסט, זאת בהשוואה ליולי. הריבית על האשראי למשקי הבית עמדה על 9.47% בממוצע בבנק מזרחי-טפחות, עליה מול 9.41% ביולי. בבנק הפועלים ניתנה ריבית ממוצעת של 9.23% בדומה לחודש הקודם. בבנק לאומי עמדה הריבית הממוצעת על 8.75%, ירידה למול ריבית של 8.85% בחודש יולי. בדיסקונט עמדה הריבית הממוצעת על 8.40%, ירידה קלה מול 8.41%, ובבינלאומי עמדה על 8.63% עליה מול 8.59% בחודש הקודם.