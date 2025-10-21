ועדת האיתור תכריע: המועמדים הסופיים לתפקיד מנכ"ל בנק ישראל

בורסת השמות לתפקיד בנק ישראל מתייצבת ונחשפת לראשונה בגלובס. בימים האחרונים נערכו בבנק ראיונות לקראת השלב הסופי לתפקיד מנכ"ל בנק ישראל שאליו הגיעו בכירים ובכירות במשק הישראלי ובמגזר הציבורי.

כך, בין השמות ניתן למנות את רמי גראור, לשעבר מנכ"ל שירות התעסוקה. גראור מונה על ידי השר חיים כץ ושימש בתפקידו זה במשך שש שנים, עד שבנובמבר בשנה שעברה נבחרה מחליפתו עינבל משש.

ברשימת המועמדים גם ד"ר אורנית רז, מנכ"לית תאגיד המחזור אל"ה שכיהנה בעבר כיו"ר דירקטוריון המועצה הישראלית לצרכנות, כמנכ"לית המוסד לבטיחות ולגהות וכמנכ"לית איגוד תעשיות המזון.

עוד ברשימת המועמדים אלי כהן, לשעבר מנכ"ל קופת חולים כללית, שהודיע השנה על עזיבתו את התפקיד על רקע יחסים עכורים מול הדירקטוריון. לאחר עזיבתו משרד הבריאות התייצב לצידו וטען שתחלופה מהירה של מנכ"לים בקופה נגרמת כתוצאה מהמתיחות מול הדירקטוריון, ומינה ועדת בדיקה.

מועמדים בכירים נוספים לא ימשיכו לשלב הבא

כפי שפורסם בגלובס, בבג"ץ שהגישה הכללית נגד הקמת הוועדה היא הקדישה פסקה לתאר את התנהלות המנכ"ל, כדי לומר כי לא רק המתיחות עם הדירקטוריון הובילה לעזיבתו. בפסקה זו נטען כי כהן רצה לעזוב את התפקיד כמה פעמים בשל עומס, אך הדירקטוריון ביקש שיישאר כדי למנוע תחלופה בעת המלחמה.

עם זאת, הצביע הדירקטוריון על כמה טענות כלפי התנהלותו של כהן לאורך התקופה. בכל אופן כהן הודיע על התפטרותו לאחר 29 שנים בארגון, ומתוכן שלוש שנים כמנכ"ל.

מועמדת נוספת היא יעל מבורך, המכהנת כסמנכ"לית כספים בקופת חולים מאוחדת. בעבר כיהנה כסגנית הממונה על התקציבים ומנכ"לית המשרד לשוויון חברתי. בנוסף, כיהנה כחברת דירקטוריון הבנק האירופי לשיקום ופיתוח בלונדון, EBRD.

ברשימת השמות הופיעו מועמדים בכירים נוספים, אך לאחר פניית גלובס לתגובת בנק ישראל, המועמדים הללו קיבלו הודעה שהם לא ימשיכו לשלב הבא במיונים לתפקיד, ולכן שמם לא מוזכר כאן.

מערכת היחסים מול העובדים הגיעה לפיצוץ

מנכ"לית בנק ישראל הנוכחית, שולמית גרי, הודיעה בחודש אוגוסט האחרון על עזיבת התפקיד בתום קדנציה מלאה בת 5 שנים. במהלך הקדנציה שלה, כך לפי הבנק, היא הייתה מעורבת בסוגיות שונות כמו הבטחת ההמשכיות העסקית של הבנק בשעת חירום, קידמה את מאגר האשראי לעסקים קטנים והתשתיות הפיזיות של הבנק ועוד.

ואולם במהלך הקדנציה שלה מערכת היחסים מול ועד העובדים של הבנק הגיע לפיצוץ שחייב את מעורבותו של נגיד בנק ישראל, הפרופ' אמיר ירון.

המבנה הארגוני של בנק ישראל שונה מעט מהמקובל בגופים ציבוריים, והוא נקבע בחוק. הנגיד הוא גם יו"ר הוועדה המוניטרית של הבנק ולצידו פועלת המועצה המינהלית. תחתיו פועלת המנכ"לית, המשנה לנגיד, המחלקה המשפטית וביקורת הפנים.

כך, רק חלק מחטיבות הניהול בבנק כפופות למנכ"ל - מערכת לשיתוף בנתוני אשראי, מחלקת המטבע, חטיבת הון אנושי ומשאבי אנוש והחטיבה לטכנולוגיית המידע. מנהלי שתי החטיבות האחרונות הודיעו בחודשים האחרונים על פרישה.

אביר, חחיאשווילי וסלינגר בוועדת האיתור

בוועדת האיתור לתפקיד המנכ"לית, שמונתה בחודש ספטמבר האחרון, חברים שלושה: בראש הוועדה עומד המשנה לנגיד אנדרו אביר, וחברים בה דני חחיאשוילי המפקח על הבנקים בבנק ישראל ודורית סלינגר הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון לשעבר, ומנכ"לית חברת s&p מעלות לשעבר.

בנק ישראל מתמודד בתקופה הזו עם אתגרים לא פשוטים, החל ממדיניותו המוניטרית שנתונה תחת מתקפה של פוליטיקאים, ובהם שר האוצר שקורא להוריד את הריבית חרף השלכות המלחמה והאינפלציה על הכלכלה הישראלית, ועד לניהול היום יומי שמונח לפתחו של המנכ"ל, כשאת אלו מכתיבים יחסי העבודה הרעועים והמתוחים בבנק בין ועד העובדים הדומיננטי להנהלה.