מנהל ההשקעות שרואה אופק לראלי: "להגדיל חשיפה למניות עד אמצע 2026"

"אני עדיין חיובי מאוד על מניות. לפחות עד סוף המחצית הראשונה של 2026, יש מקום להגדיל חשיפה בתיק למניות" - כך מצהיר רוברט כרמלי, מנהל השקעות ראשי בחברת ארבע עונות מקבוצת אי.בי.אי. "אם אחר-כך השוק יגיע לשוויים אסטרונומיים - זה יהיה דיון אחר".

● אחד השחקנים הוותיקים בשוק ההון המקומי מציג - חמש תחזיות ואזהרה חמורה

● רב בריח מציגה תנאי חריג למענק: המיקום במדד המותגים של גלובס

אם לחזור להמלצות שנתן כאן במדור בפברואר 2024, כרמלי יכול להיות שבע רצון. אז הוא המליץ להשקיע במיוחד במניות ענקיות הטכנולוגיה והשבבים, וכעת הוא מגלה כי "אחרי הראיון ההוא קולגות הרימו גבה ושאלו אם אני לא מפחד להמליץ על חברות טכנולוגיה, כשהנאסד"ק כבר היה 'יקר' במכפיל של יותר מ-30". זאת לצד הערכות כי "תחומים כמו סייבר, תוכנה ושבבים חייבים לקבל ביטוי בתיק... סקטור הטכנולוגיה ימשיך להיות רלוונטי בעשור הקרוב".

ואמנם, בשנה וחצי שחלפו מאז ענקיות הטכנולוגיה האמריקאיות זינקו בעוד 70% ומניות השבבים ב-35%, למרות אין ספור נפילות חדות בדרך, כולל בתחילת השנה הנוכחית בהשפעת תוכנית המכסים של טראמפ.

כרמלי מאמין שההמלצות הללו נכונות גם כעת, למרות שנה וחצי של עליות חדות וחרף סביבת התמחור הנוכחית. "מה שאמרתי אז אפשר לצרף כ'קופי פייסט' לעכשיו, ואני ממשיך להגיד כך בכל פורום: אנו נמצאים בעיצומה של המהפכה הטכנולוגית, ואפילו רק בתחילתה", הוא מדגיש. "הטכנולוגיה חייבת להיות נכס צאן ברזל בכל תיק השקעות ובהיקפים מאוד משמעותיים, כי היא מגדירה באיזה עולם ובאיזו כלכלה נחיה".

כרמלי חיובי מאוד לגבי מניות כאמור גם לתקופה הקרובה, ומפרט את ההיגיון שבכך: "אנחנו בסביבת ריבית יורדת, הנגיד האמריקאי פאוול עתיד להתחלף ביוני 2026, והמדיניות המוניטרית בארה"ב תהיה הרבה יותר מרחיבה מהשנים האחרונות. לא אופתע אם עד סוף הרבעון הראשון של 2026 נראה 5-6 הפחתות ריבית (לרמה של 3% ומטה לעומת 4.25% כעת, נ"א), לעבר סביבת ריבית מאוד מאפשרת". לכך מצטרפת העובדה ש"כמות המזומנים בקרב החברות וגם בקרנות הכספיות של הציבור בשיא כל הזמנים, ולכן כשהריבית תרד תהיה מאסה גדולה של כסף שתחפש השקעות".

בזווית המדאיגה של מלחמת הסחר והמכסים ששב ומטיל נשיא ארה"ב טראמפ, כרמלי מרגיע: "במבחן התוצאה, טראמפ פרגמטי מאוד, שוק המניות חשוב לו מאוד, וכאיש עסקים הוא מבין את הקשר בין עוצמתו וחוסנו של השוק לבין הצרכן האמריקאי". גם רווחיות החברות בארה"ב תומכת לדעתו בהמשך עליות, כאשר "בעונת הדוחות האחרונה, הצפי היה לגידול של 5% ברווחיות החברות, ובפועל נרשם גידול של 12%, ולמעשה כבר שנה שההפתעות חיוביות. גם הצפי לגידול ברווחיות בשנה הבאה חיובי בשיעור של 8%-10%".

"הריבית בישראל תרד בוודאות בחודש הבא"

בהתייחס לשוק בישראל, שעבר גם הוא סערות, אך בסך-הכול הכפיל את עצמו מאז השפל של תחילת מלחמת "חרבות ברזל" (מדד ת"א 125), כרמלי מביע אופטימיות ומעריך שהעליות יימשכו. זאת לדבריו שכן "נסללה הדרך להורדת ריבית. אחרי נתוני האינפלציה האחרונים (ירידה של 0.6% בספטמבר לקצב שנתי של 2.5%, נ"א), אין בכלל שאלה - הריבית בישראל תרד בוודאות בחודש הבא, וביותר ממה שהשוק מצפה.

"רוב בתי ההשקעות צופים ריבית של 3.75% בעוד שנה (וכך גם תחזית בנק ישראל, לעומת ריבית של 4.5% כעת, נ"א), ואני סבור שהיא תרד יותר מזה. משום שהתחזקות השקל היא אנטי-אינפלציונית. בנוסף, למרות המלחמה גביית המסים ממשיכה להכות את התחזיות, עלתה ב-6% ומעידה על מידת הריסון של המדיניות הפיסקאלית (כלומר ללא פזרנות יתר של הממשלה, נ"א)".

לגבי שוק המניות הישראלי, "שאמנם עלה המון ומשקף מכפיל רווח עתידי של 16-17, כלומר יקר יותר, הרי שבהינתן צפי צמיחה של 2.5% וריבית יורדת, אפשר לראות אופק חיובי. ואם תהיה גם הפתעה בדמות הסכמי שלום, זה בוודאי יכול לתת בוסט מאוד גדול".

כשאנחנו מבקשים מכרמלי לבנות תיק השקעות לשנה הקרובה, הוא מציע למשקיע סולידי להקצות 25% למניות בחלוקה שווה בין ישראל וחו"ל. 15% לאג"ח ממשלת ישראל במח"מ 5 שנים, עם "הטיה ברורה לאפיק השקלי (80%), בשל הצפי לירידה באינפלציה", עוד 20% לאג"ח קונצרניות בישראל, עוד 15% לאג"ח ממשלות בחו"ל ו-15% לקונצרניות בחו"ל. לקינוח הוא מוסיף עוד 10% בנכסים אלטרנטיביים, אליהם המשקיע הפרטי יכול להיחשף בעיקר דרך המסלולים הכלליים בקרנות הגמל, ההשתלמות והפנסיה שלו.

למשקיע אגרסיבי הוא מציע תיק של 50% מניות, חצי בישראל וחצי בחו"ל, בעיקר ארה"ב ואסיה, עוד 10% באג"ח ממשלת ישראל, 7.5% באג"ח קונצרניות בישראל, 10% בקונצרניות בחו"ל, והיתר 22.5% בנכסים אלטרנטיביים.

"הסייקל של הביטחוניות מישראל רק מתחיל"

באשר לסקטורים שכדאי להיחשף אליהם, כרמלי ממשיך להמליץ על תחום הנדל"ן המניב בישראל, ש"ממשיך להיות סופר מעניין" ומציין לחיוב את "עזריאלי, אלוני חץ וביג - שייהנו מסיום המלחמה והגידול בצריכה הפרטית וגם מהריבית היורדת. אחרי העליות החדות בשנה האחרונה בישראל, אין הרבה דברים שצועקים 'מציאה', אך הענף הזה הוא עדיין מהתחומים שמתומחרים בצורה יותר סבירה". באשר לנדל"ן היזמי למגורים, זה "יכול להיות מעניין ככל שהריבית תרד, אך ברמת סיכון גבוהה יותר".

סקטורים מומלצים בארץ: נדל"ן מניב

נדל"ן יזמי

תעשיות ביטחוניות

שבבים בחו"ל: טכנולוגיה

שבבים

פיננסים

תשתיות

בנוסף הוא מאמין בתחום התעשיות הביטחוניות, שכן "הסייקל הזה רק בראשיתו, למרות סיום המלחמה המסתמן, שכן כעת יהיו פחות סנקציות והן יוכלו למכור יותר, ודאי לנוכח מגמת התעצמות ביטחונית באירופה. לבסוף הוא מציין את חברות השבבים "דוגמת נובה ואחרות, שייהנו מה-AI".

בארה"ב הוא ממליץ כמובן על "טכנולוגיה, על כל ענפיה. השקעה בגוגל, אמזון ודומותיהן תאפשר להתמודד גם עם חולשת הדולר, שכן נתח גדול מההכנסות שלהן מגיע מחוץ לארה"ב ומספק גיוון מטבעי". תחום השבבים וחברות בעולמות ה- AI מעניינים מאוד - אנחנו אוהבים חברות כמו מארוול, מיקרון, אנבידיה וברודקום. ההשקעה בציוד מחשוב צמחה ב-63%, בדאטה סנטרס (אגירת מידע) צמחה ב-30%, וזה תהליך שצפוי להימשך".