ועדת הכספים של הכנסת בראשות ח"כ חנוך מילביצקי (ליכוד) מקיימת היום (ג') דיון על רווחי המערכת הבנקאית. בדיון עלו נתונים על הרווחים של המערכת הבנקאית, שרשמה רווח נקי מצרפי של כ-30 מיליארד שקל אשתקד. בוועדה נשמעו קולות מצד חלק מהדוברים להטיל מגבלות על רווחי הבנקים. בפתח הדברים ביקר יו"ר ועדת הכספים לשעבר, ח"כ משה גפני (יהדות התורה) את המערכת הבנקאית ואמר כי הבנקים "לא שותפים לחברה הישראלית ולא עושים שום דבר שהיה צריך להיות, בסוף זה יתפוצץ לכולנו בפנים - גם לבנקים וגם לנו כנבחרי הציבור".

גפני הוסיף כי "צריך למצוא פתרון: או שמגבילים את הרווחים שלהם או שהם שותפים לבעיות של החברה. הם כנראה לא רוצים לעשות שום שינוי, והתוצאה מאוד קשה ומאוד בעייתית. בסוף יבוא לפה מישהו עם אומץ להתמודד עם הדבר הזה. תצטרך להיות פה חקיקה להגביל את הרווחים של הבנקים".

יו"ר הוועדה מליבצקי אמר בין היתר בדיון כי "חשוב שהבנקים יהיו יציבים", אך הוסיף כי "בסוף במשך שנים הבנקים מרוויחים מיליארדים רבים מהריביות, ומצד שני כשמסתכלים רואים שהסניפים נסגרים, כל מיני שירותים שהיו פעם א-ב בכל בנק מצטמצמים. בעיר גדולה כיום יש שני סניפי בנק שאפשר לגשת אליהם. יש פה סוג של יחס לא ראוי של הבנקים כלפי הציבור הישראלי, פשוט כי הבנקים יכולים. ואף אחד לא קורא אותם לסדר. כל פעם שמנסים לבצע מהלכים הם נבלמים באמתלות כאלה ואחרות. גם בגלל מדיניות הריבית של בנק ישראל, שזה דיון אחר".

להכריז על הבנקים כקבוצת ריכוז

בין הדוברות בפני הוועדה היתה גם עו"ד לינור דויטש, העומדת בראש לובי 99, אשר הציעה להכריז על הבנקים כקבוצת ריכוז. זאת על ידי מתן כוח מוגבר לרשות התחרות בעניין. כך לדבריה תהפוך רשות התחרות, לגורם נוסף שיפקח על הבנקים. היא הזכירה כי רווחי הבנקים בשלוש השנים האחרונות הסתכמו בכ-80 מיליארד שקל, וזו לדבריה הרווחיות הגבוהה ב-OECD. סכום זה מהווה לדברי דויטש כ-13% מתקציב המדינה. "לאחרונה נראה שהבנקים מתחרים על לב הלקוח, משום שיש מתווה של בנק ישראל שהוא וולנטרי. מתווה שהגיע בגלל הלחץ בציבור. בתוך שנתיים הבנקים מחויבים להחזיר 3 מיליארד שקל לציבור - זה לעג לרש. אנחנו רוצים להציע פתרון תחרות. בנק ישראל מחויב ליציבות, הכנסה של רשות התחרות לתמונה, תחייב אותם לנקוט בצעדים תחרותיים".

דובר אחר היה ששי שדה, יו"ר האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות הלאומית, שקרא להגביל בחקיקה את הרווחים של הבנקים. "יש פה בעיה - רווחי הבנקים אסטרונומיים. הבנקים בשנת 2024 הרוויחו רווחי שיא של 30 מיליארד שקל. לפי דוח המחקר של הכנסת, שהציג נתון שהריבית על ההלוואות עלתה בקצב מהיר יותר מזו של הפיקדונות בשנה שבין מרץ 2022 ל-פברואר 2023, כאשר הריבית בארץ (ובעולם) טיפסה". הוא השווה את תקציב סל הבריאות שעמד על 650 מיליארד שקל בשנה, או את תרומת ציבור העובדים בצורת יום הבראה, שתרמה למשק 1.5 מיליארד שקל. "אלה נתונים נמוכים ביחס לרווחי הבנקים. הרווחים של הבנקים לא נבעו מיצירתיות או עבודה קשה שעשו. במקום לתרום את הריבית בחזרה לציבור, הם שמרו את הכסף אצלם".

"כשיש רווחים כאלה בעת מלחמה יש כשל שוק"

מיליבצקי דיבר על כך שבבנק ישראל לא בודקים את הרווח המירבי של הבנקים. לדבריו, "אתם אמורים להתערב ביחס הלימות ההון, כמו שאתם בודקים את הצד הזה, למה אף אחד לא מסתכל על הצד השני (לבדוק רווח מירבי)? ברור שכשיש רווחים כאלה בעת מלחמה יש כשל שוק". זהבה בוכהולץ, מנהלת היחידה הכלכלית בפיקוח על הבנקים, ענתה כי "אכן, בנק ישראל עוקב אחרי מדדי הרווחיות וגם על הריביות שנגבות ממשקי הבית. הריביות בכל המשקים בחו"ל עלתה, והריבית גם במערכת הבנקאית בישראל עלתה".

קודם לכן בפתח דבריה אמרה בוכהולץ כי "בנק ישראל פועל רבות לשמירת היציבות של התאגידים הבנקאיים אבל גם לקידום התחרות. אלה צעדים מאוד תשתיתיים ובחלקם אנחנו רואים פירות שמבשילים. התפיסה של בנק ישראל היא שהגברת התחרות צריכה להתבצע על ידי צעדים תשתיתיים שהם לבסוף יקדמו את הוגנות המערכת כלפי הלקוחות. רפורמה אחת, היא רפורמת המשכנתאות שמקלה על תהליך נטילת המשכנתא. משכנתאות הן העסקה הפיננסית הכי גדולה שמשק הבית לוקח. שיפרנו מאוד את התהליכים. מרגע נשנכסה לתוקף רואים ירידה בריביות הממוצעות שנוטלי המשכנתא משלמים. צעד נוסף היה הקמת מאגר נתוני אשראי. שהושק לפני מספר שנים ובא לגשר על פערי מידע".