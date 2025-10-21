בשקט ובקצב משלו, ובזמן שאחיו הבכור עומד במרכז הפוליטיקה האמריקאית לצד דונלד טראמפ, הפך ג’ושוע קושנר לדמות דומיננטית מסוג אחר: משקיע הון סיכון שמעדיף לעבוד מאחורי הקלעים על פני המצלמות. כמייסד קרן ההשקעות Thrive Capital, שנוסדה ב־2009 ומנהלת כיום נכסים בהיקף של כ־25 מיליארד דולר, קושנר הצעיר בנה בשקט אחת מאימפריות ההון סיכון המרכזיות כיום. תחת הנהגתו, Thrive הפכה את ניו־יורק לחלופה האמיתית לעמק הסיליקון, וזיהה את המעבר של דור חדש של יזמים מהחוף המערבי למזרחי.

הקרן חתומה על השקעות מוקדמות בחברות שהפכו לענקיות, בהן ענקית הבינה המלאכותית OpenAI, דאטה בריקס, חברת הפינטק סטרייפ, GitHub וגם אינסטגרם, ספוטיפיי והרשימה ארוכה ונוצצת. במקביל, הקרן נחשבת גם לפעילה בישראל, כשברזומה שלה השקעות בוויז, חברת הסייבר שאחראית על האקזיט הגדול בתולדות ישראל, וכן השקעות בחברות מליו ולמונייד, כמו גם בקרן ההון סיכון של עומרי כספי Sheva VC וכן ב־Swish Ventures, אותה ייסד כדורסלן העבר. בעולם של רעש ופרסום עצמי, קושנר פועל כמעט בלחש. הוא ממעט להתראיין ומעדיף לתת למעשים לדבר במקומו. גם בעמדותיו הציבוריות הוא בחר בקו עצמאי: בניגוד למשפחתו המזוהה עם המפלגה הרפובליקנית, פורסם כי קושנר תרם בעבר לקמפיינים של ברק אובמה והילרי קלינטון.

שינה את החוקים

קושנר נולד בשנת 1985 למשפחה יהודית־אמריקאית בניו ג'רזי, וגדל בבית שבו עסקים, פוליטיקה וקהילה שזורים זה בזה. אביו, צ'רלס, היה יזם נדל״ן ובעל השפעה פוליטית. אחיו הבכור, ג'ארד, נישא לימים לאיוונקה, בתו של דונלד טראמפ נשיא ארה"ב. בניגוד לאחיו, ג'ושוע דווקא בחר להתרחק מהמרכז הפוליטי המשפחתי ולמקד את האנרגיה שלו ביזמות ובחדשנות. הוא למד בהרווארד, שם השלים תואר ראשון ושני במנהל עסקים (MBA). כבר בתקופת לימודיו החל לפתח מיזמים.

לאחר סיום התואר הראשון עבד תקופה קצרה בקבוצת ההשקעות של גולדמן זאקס, שם נחשף לראשונה לעולם הפיננסים וההון סיכון. בשנת 2009, בהיותו בן 24 בלבד, ייסד את קרן Thrive Capital עם הון התחלתי צנוע של כ־10 מיליון דולר. בתוך פחות מעשור הפכה Thrive לאחת מקרנות ההון סיכון המרכזיות, כשהיא מנהלת כיום נכסים בהיקף של כ־16 מיליארד דולר. במקביל לפעילותו כמשקיע, קושנר ייסד בשנת 2012 את Oscar Health, חברת ביטוחי בריאות דיגיטלית, שב־2021 הונפקה בבורסת ניו יורק בשווי של כ־7 מיליארד דולר.

אמונה ביזם לפני הכול

"הוא מבריק, מספר עליו אסף רפפורט, מנכ"ל ומייסד וויז. "אחד האנשים הכי מעניינים שפגשתי, באמת". רפפורט, שקרן Thrive השקיעה בחברתו בשיא הלחימה בישראל, מתאר את קושנר כאדם שמונע מתוך אינטואיציה ותחושת שליחות. "הם (הקרן) מאוד נחושים, אבל כשהם נכנסים זה בכל הכוח. הם מובילים סבבים של מאות מיליוני דולרים, בצורה אגרסיבית, בעיקר משום שהם פשוט מאמינים ביזמים שלהם". את אותה גישה תיאר גם וינס הנקס, שותף בקרן Thrive, בראיון: "אתה צריך אמונה כמעט דוגמטית שזה יעבוד. אנחנו לא כותבים צ’ק של מיליארד דולר לפני שאנחנו מרגישים שאנחנו מכירים את החברה מבפנים". הקרן משקיעה במספר קטן יחסית של חברות, אך בכל אחת מהן היא מעורבת לעומק. החודש הובילה Thrive סבב של חצי מיליארד דולר ב־Tempo, בלוקצ’יין חדש שפותח בשיתוף סטרייפ. הגיוס הוא לפי שווי של חמישה מיליארד דולר.

Thrive נולדה בעיר שבתחילת דרכה כמעט לא נחשבה למוקד הייטק. בזמן שעמק הסיליקון שלט בתעשייה, קושנר בחר להקים קרן דווקא בניו יורק, החלטה שהפכה לסמל של שינוי דורי. "ג’וש שם את ניו יורק על מפת ההשקעות", אומר רפפורט. "הרבה מאוד קרנות פתחו משרדים בעיר בעקבותיו".

אסף רפפורט, מנכ''ל ומייסד שותף Wiz / צילום: עומר הכהן

ישראל כליבה אסטרטגית

החיבור של קושנר לישראל איננו מקרי. Thrive כאמור הובילה את סבב ההשקעה במליו בשנת 2021, השקיעה בלמונייד והובילה סבבי ענק בוויז, כמו גם השתתפה בגיוס של קרן ההון סיכון הישראלית Sheva VC, שהוקמה על ידי דוד סיטרון ועומרי כספי. ״ג'וש הוא כמו המייקל ג'ורדן של עולם הקרנות", אומר כדורסלן העבר כספי, כיום משקיע ומייסד קרן ההון סיכון Swish Ventures, גם בה השקיע קושנר. "הוא הקים עסק חוצה מדינות, שלבים ותעשיות, ו־Thrive ניצבת היום בשורה אחת עם הקרנות הכי טובות בעולם. מה שהוא עשה ב־16 שנים - זה עילוי. כל מי שנמצא בהון סיכון או בסטארט־אפים מכיר את Thrive. יש סביבו צוות מאוד איכותי, אנשים טובים, מקצועיים. יש לו משפט מפורסם: 'אני משקיע בנדל"ן של השדרה החמישית' - כלומר מבחינת ההקבלה, הוא משקיע בחברות שהוא יודע שהתשואה תגיע ותמשיך לעלות, רק צריך סבלנות. זה משהו שגם אני מאוד מאמין בו".

משמאל: עומרי כספי ודיוויד ציטרון, מייסדי קרן שבע / צילום: יח''צ

שבועות לאחר ה־7 באוקטובר, "כשאף משקיע לא רצה לנחות בארץ, הוא פשוט בא", נזכר רפפורט. רפפורט מספר גם על השיחה עם קושנר טרם ההחלטה על מכירת וויז: ״הוא אמר: ‘מה שאתם רוצים אני איתכם. תרצו למכור אני איתכם. תרצו שנשקיע עוד מיליארד דולר ונמשיך קדימה, נעשה את זה’". לדבריו, "אין ספק שהוא מאוד אוהב את ישראל. הוא ראה כאן הזדמנות כשאחרים פחדו. הוא מאמין בה לטווח ארוך". יש מי שמספרים כי קושנר הוא שומר שבת וכשרות.

קושנר (40) חי בניו יורק עם רעייתו, הדוגמנית והיזמית קרלי קלוס, להם 3 בנות. למרות שזוגתו היא אושייה מוכרת, הוא עצמו שומר על פרופיל נמוך, אך השפעתו ניכרת. משקיעים מספרים, שנמצאים אצלו בחיוג ישיר סם אלטמן, סאטיה נאדלה ועוד.

"Thrive הובילה בין היתר את ההשקעות הכי משמעותיות והכי גדולות בשלל חברות, כשאנשים אפילו חשבו שזה משוגע", מסכם רפפורט. "זו קרן שהיא מאוד פרו יזמים וזה הסוד שלהם. בגללזה היזמים מאוד אוהבים לעבוד איתם ומאוד קרובים אליהם".