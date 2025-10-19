כשאלכס בואזיז, כיום בן 31, הקים את דיל (DEEL) עם שואו ואנג ב־2019, הוא כבר היה בוגר MIT ובעל ניסיון ביזמות והשקעות מוקדמות, לדוגמה דרך אפליקציית הווידאו השיתופית Lifeslice, שהקים עוד בזמן לימודיו.

ואנג, יזמת סינית־אמריקאית שהגיעה מעולם המכירות והפיתוח העסקי, פגשה אותו בתוכנית סטודנטים יזמית בבוסטון. השניים זיהו בעיה שחוזרת בכל חברה בינלאומית צעירה: תשלומים לעובדים ופרילנסרים מעבר לים דורשים התמודדות עם רגולציה, מיסוי ובירוקרטיה מקומית מסובכת.

הרעיון היה ליצור פלטפורמה אחת שמרכזת את כל התהליכים האלה באופן דיגיטלי, מאובטח ופשוט.

שש שנים מאוחר יותר, החברה שהקימו הפכה לאחת הצומחות בעולם בתחומה: דיל מעבדת שכר בהיקף של יותר מ־22 מיליארד דולר בשנה, משרתת מעל ל־37 אלף ארגונים ומציגה הכנסות שנתיות חוזרות של יותר ממיליארד דולר.

אלא שבניגוד לסטארט־אפ טיפוסי, דיל מנוהלת במתכונת משפחתית. אביו של אלכס, פיליפ בואזיז, בן 59, משמש כיו"ר החברה וכמנהל הכספים, ובשלב מסוים גם שימש כיועץ משפטי זמני אף שאינו עורך דין. אחיותיו של אלכס מועסקות בתפקידי מפתח: אליס בתפעול, אן־ליז בשיווק וקלואי בפיננסים.

עובדים לשעבר סיפרו כי השיחות המשפחתיות סביב השולחן נעות בין החלטות אסטרטגיות לוויכוחים מקצועיים, והגבול בין בית לעבודה כמעט לא קיים. בעיני חלק מהמשקיעים, המבנה המשפחתי מעניק לחברה לכידות וביטחון, אך אחרים מזהירים מפני סיכון לניגודי עניינים.

גיוס ענק בצל העננה המשפטית

ביום חמישי האחרון הודיעה דיל על גיוס של 300 מיליון דולר לפי שווי חברה של מעל ל־17 מיליארד דולר. את הסבב הובילה ריביט קפיטל - שבראשה עומד מיקי מלכה - משקיעה חדשה שהצטרפה לשורה של שמות ותיקים כמו למשל אנדריסן הורוביץ וג'נרל קטליסט.

בהודעה הרשמית הדגיש אלכס בואזיז כי ההשקעה "נועדה להאיץ את בניית תשתית השכר הגלובלית של המאה ה־21, כמו גם מערכת גמישה ובזמן אמת". לדבריו, דיל מתכננת להמשיך לרכוש חברות, להעמיק את השימוש בבינה מלאכותית ולגייס עובדים נוספים ברחבי העולם. אלא שבמקביל לצמיחה המרשימה, ברקע מסתעפת פרשה משפטית מתוקשרת.

במרץ 2025 הגישה ריפלינג (Rippling), יריבתה האמריקאית של דיל, תביעה אזרחית בקליפורניה, שבה נטען כי דיל הפעילה מרגל תעשייתי מתוך שורותיה.

ריגול תעשייתי או מלחמה עסקית

לפי כתב התביעה, עובד ריפלינג בשם קית אובריאן חדר לערוצי תקשורת פנימיים, הוריד מאות קבצים חסויים שכללו פרטי לקוחות ומידע אסטרטגי ואף ניסה להשמיד את הטלפון שלו כשנחשף. החקירה העלתה כי אובריאן העביר את המידע להנהלת דיל במשך חודשים ארוכים ב־2024, דרך ערוצי טלגרם ותשלומים במטבעות קריפטוגרפיים. דיל הכחישה כל קשר לחשוד וטענה כי מדובר בתביעה חסרת בסיס שמטרתה לפגוע בה תדמיתית.

באפריל 2025 הגישה החברה תביעה נגדית נגד ריפלינג, שבה טענה כי היריבה האמריקאית מנהלת קמפיין הכפשה מתוזמר ונוקטת שיטות תחרות אגרסיביות הפוגעות בשמה הטוב. שתי החברות מתכוננות בימים אלה לשימועים ראשונים שייערכו בארה"ב ובאירלנד. זאת בין היתר על רקע דיווחים על הנפקה מתוכננת של דיל בעתיד הנראה לעין, כך לפי דה־אינפורמיישן.

התיק, שנחקר בארה"ב ובאירלנד, הפך לאחת הפרשות המדוברות בענף התוכנה הארגונית. חשוב לציין כי החקירה באירלנד נפתחה משום שהעובד החשוד, קית אובריאן, היה אזרח אירי שפעל ממשרדי ריפלינג בדבלין, שם גם ניסה להשמיד את הטלפון שלו לאחר שנמסר לו צו מבית המשפט. באירוע זה התערב בית המשפט הגבוה של אירלנד והורה על המשך החקירה המקומית, במקביל להליך האזרחי בארה"ב.

הפרשה מעוררת עניין לא רק בשל שאלות של ריגול עסקי, אלא גם בשל האופן שבו משפחת בואזיז מנהלת את החברה כמעט כיחידה אחת. פרישתה של חברת עורכי הדין פול־וייס מייצוג דיל והמעבר למשרד בשם Skadden רק הוסיפו לרעש התקשורתי סביב הנושא.

תעוזה ישראלית ומשמעת אמריקאית

על אף שמרכזה בארה"ב, דיל נושאת חותם ישראלי מובהק. אלכס בואזיז גדל בתל אביב, למד כאן בבית הספר התיכון ולאחר התואר הראשון מהטכניון המשיך ל־MIT. המשפחה עצמה שומרת על נוכחות מקומית גם דרך קרן ההשקעות שרונה ונצ'רס שבבעלות האב פיליפ ושהבן אלכס היה שותף בהקמתה. דיל גם מעסיקה עשרות עובדים בישראל במרכזי פיתוח ותפעול.

התרבות הארגונית של דיל, כך מתארים עובדים לשעבר בתקשורת האמריקאית - משלבת בין תעוזה ישראלית למשמעת אמריקאית, קצב גבוה, החלטיות ונטייה לפתור בעיות תוך כדי תנועה.

בינתיים נדמה כי פרשת הריגול לא הרתיעה את המשקיעים ואפילו להפך - דיל ממשיכה לגייס הון, להתרחב לשווקים חדשים ולבסס את מעמדה כאחת החברות הפרטיות היקרות בעולם.