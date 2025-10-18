מנכ"לית מהדור הישן מנהיגה את יריבתה העיקרית של אנבידיה

כשהייתה ילדה, ליסה סוּ פתחה את מכוניתו המקולקלת של אחיה, שפעלה בשלט רחוק. היא מספרת שזיהתה בה חיבור רופף של חוט, ולימדה את עצמה כיצד לתקן את הצעצוע. בשנת 2021, היא הייתה לאישה הראשונה שזכתה במדליית רוברט נ. נויס, הנחשבת לפרס נובל למיקרו-אלקטרוניקה. השבוע, היא הצליחה להכניס את עצמה למאבק על הטכנולוגיה החדשה והמתקדמת ביותר בעולם, שנשלטת על ידי שמות מפורסמים כמו סם אלטמן וג'נסן הואנג.

סו השיגה עסקת ענק עם OpenAI, שנחשפה ביום שני. העסקה ממקמת את חברתה, Advanced Micro Devices, בעמדה שבה היא עשויה לגבור על יריבתה המושבעת אנבידיה. כעת השוק מצפה ממנה שתחתום על עסקאות נוספות ותחתים חברות בינה מלאכותית גדולות נוספות כלקוחות לשבבים של AMD. העסקה היא פרי מאמציה של סו, במשך עשור, להביא לשינוי משמעותי בחברה.

כמנכ"לית שעוצבה בתבנית הישנה של עמק הסיליקון - מהנדסת שמכירה לעומק את הטכנולוגיה שהיא מוכרת - סו מנווטת במיומנות באתגרים שמנהיגים אחרים בתעשיית הטכנולוגיה התקשו לעמוד בהם.

בעוד שיריבות כמו אינטל נתקעו בהשקעות ייצור יקרות, סו התמקדה במה שהיא מאמינה ש-AMD עושה הכי טוב: תכנון של מוליכים למחצה שהם חזקים אפילו יותר. היא הפכה את AMD למתחרה הרצינית ביותר של הואנג ואנבידיה, היריבה במשקל הכבד ביותר של תעשיית שבבי הבינה המלאכותית.

מאז שנטלה לידיה את מושכות החברה ב-2014, היא הצליחה להרים את AMD מסף פשיטת רגל, והגדילה את שווי השוק של החברה מפחות מ-3 מיליארד דולר לנתון מדהים של 348 מיליארד דולר.

עשרות מיליארדים בשנה

על פי תנאי ההסכם שנחתם השבוע, OpenAI של אלטמן, יצרנית ChatGPT, צפויה לרכוש שבבי בינה מלאכותית מתקדמים בהיקף של 6 ג'יגוואט. העסקה תספק ל-AMD הכנסות של עשרות מיליארדי דולרים במהלך השנים הקרובות. מחיר המניה של החברה עלה ביותר מ-33% בשבוע האחרון בעקבות החדשות.

"אם אתה שואל מה אנחנו עושים כשאנחנו מתעוררים בבוקר, זה לחשוב איך אנחנו דוחפים את הגבולות של מחשוב עתיר ביצועים", אמרה סו לאחרונה למשקיע הון הסיכון ריד הופמן בראיון פודקאסט. "ומסתבר שהיום, מחשוב עתיר ביצועים קשור אך ורק לבינה מלאכותית".

סו בת ה-55 נולדה בטייוואן לאב מתמטיקאי ולאם רואת חשבון, והיגרה לארה"ב בתחילת שנות ה-70, כשהייתה בת 3. משפחתה התיישבה בקווינס, ניו יורק, והיא למדה בתיכון Bronx היוקרתי למדעים. סו היא בת דודה רחוקה של הואנג, המייסד השותף והמנכ"ל של אנבידיה, אך היא לא פגשה אותו עד לשלב מתקדם של הקריירה שלה.

בהמשך היא השלימה תואר ראשון, תואר שני ודוקטורט בהנדסת חשמל מהמכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס, שם התעניינה בשבבי מחשב בעת שעבדה במעבדת מוליכים למחצה כסטודנטית לתואר ראשון.

בתחילת הקריירה שלה היא עבדה ב-IBM, סייעה בתכנון כמה מחיבורי חוטי הנחושת המוקדמים ביותר עבור מוליכים למחצה ולמדה כיצד להביא טכנולוגיה חדשה לשוק כמנהלת מוצר. היא הצטרפה ל-AMD בשנת 2012 כסגנית נשיא בכירה, ובמהרה התקדמה לתפקיד מנהלת תפעול ראשית.

סו תיארה את עצמה כ"מהנדסת בכל הווייתה" אשר מרותקת מפיזיקה של מכשירים, תחום החוקר כיצד מכונות יכולות לתקשר עם חלקיקים זעירים כמו אלקטרונים ופרוטונים.

ההבנה שלה את היסודות של המיקרו-אלקטרוניקה הכשירה אותה להוביל את AMD בתקופה שבה בניית מחשבי-על מבוססי בינה מלאכותית דורשת מציאת דרכים יצירתיות יותר ויותר לדחוס מיליארדי טרנזיסטורים, בגודל חלקיק מרוחב שערה אנושית, על פרוסות סיליקון בגודל של בול דואר.

אף ש-AMD ממוקמת בסנטה קלרה שבקליפורניה, סו גרה עם בעלה באוסטין, טקסס, ונוסעת לעבודה לעמק הסיליקון מספר פעמים בחודש.

"ביקורת היא מתנה"

רגע לפני חג המולד האחרון, SemiAnalysis, מכון מחקר טכנולוגי רב-השפעה, פרסם מאמר ארוך ומורכב מבחינה טכנית שהשווה את שבבי הבינה המלאכותית החדשים ביותר של AMD לאלו של אנבידיה, והציג העדפה לאלו של האחרונה. בעוד שהחומרה של AMD מתוחכמת מספיק כדי להתחרות ביריבתה הגדולה יותר, נכתב במאמר, פלטפורמת התוכנה שלה מלאה באגים ואי אפשר להשתמש בה לאימון בינה מלאכותית בקנה מידה גדול.

יום לאחר פרסום המאמר התקשרה סו למחברו, מייסד SemiAnalysis, דילן פאטל, ועברה עימו על טיעוניו במשך שעה וחצי. היא הכירה בבעיות הטמונות במוצרי AMD והקשיבה להמלצות המפורטות של פאטל כיצד לתקן אותן. לאחר מכן, היא הודתה לפאטל על עזרתו בפוסט ברשתות החברתיות. "משוב הוא מתנה, גם כשהוא ביקורתי", כתבה.

AMD נוסדה בשנת 1969 על ידי ג'רי סנדרס וותיקים אחרים של Fairchild Semiconductor, חברה שהייתה חלוצה בפיתוח של מה שנודע אז כמעגלים משולבים, שהקדימו את השבבים המודרניים.

במשך שני העשורים הבאים, AMD הצליחה להדביק בעקביות את ההתקדמות של אינטל, חברה נוספת של יוצאי Fairchild, שייצרה את המיקרו-מעבדים ששימשו ברוב המחשוב האישי שהחל את דרכו בשנות ה-80.

נגסה בנתח של אינטל

כאשר סו נכנסה לתפקיד המנכ"לית, AMD "איבדה את הכיוון" בכל הנוגע לשבבים של מרכזי נתונים, ונתח השוק שלה היה קרוב לאפס אחוזים, אמר פורסט נורוד, ראש מוצרי מרכזי הנתונים של AMD והעובד הראשון שסו גייסה כמנכ"לית. סו פיתחה גישה שיטתית, וכיום ל-AMD יש נתח של כ-41% בשוק מעבדי מרכזי נתונים, מוחות המחשב המרכזיים שמפעילים שרתים, המשמשים למחשוב ענן ופונקציות בינה מלאכותית, לדבריו.

היא הקימה במהירות צוותים לעבודה על עיצוב כרטיסי מסך חדשים למשחקי וידיאו - השבבים של AMD מניעים את קונסולות הפלייסטיישן והאקסבוקס, ומערכות משחקים אחרות - ושבבים חזקים יותר למרכזי נתונים ולמחשבים אישיים, ובכך נגסה בהתמדה בנתח השוק של אינטל. אינטל, בינתיים, החלה לדשדש מאחור.

הפריצה הגדולה ביותר של AMD לתחום הבינה המלאכותית החלה בסוף 2023 עם השקת סדרת MI300 של יחידות עיבוד גרפיות, או GPUs, השבבים הנדרשים לעומסי עבודה מתקדמים הנדרשים לבינה מלאכותית.

רוב האנליסטים מעריכים כי אנבידיה שולטת ביותר מ-75% משוק שבבי מרכזי הנתונים בתחום הבינה המלאכותית, ויש לה יתרון משמעותי על פני יריבותיה, בין היתר בזכות מערכת התוכנה הקניינית שלה, CUDA, המספקת לאלפי מפתחים שפת תכנות יעילה שבה הם יכולים להשתמש כדי ליצור יישומים באמצעות שבבי אנבידיה בלבד.

הואנג, מנכ"ל אנבידיה, שיבח את סו על התפנית שחוללה ב-AMD וכינה אותה "נהדרת". עם זאת, בשבוע שעבר הוא הטיל ספק בתבונת העסקה החדשה שלה עם OpenAI, שבמסגרתה OpenAI תקבל 160 מיליון מניות של AMD, אם אבני דרך מסוימות ימומשו.

"בהתחשב בכך שהם היו כה נרגשים ממוצר הדור הבא שלהם, אני מופתע שהם היו מוכנים לוותר על 10% מהחברה עוד לפני שבנו אותו", אמר הואנג בראיון ל-CNBC. "בכל מקרה, אני מניח שזה צעד חכם".