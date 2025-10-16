לפני כחודש הכריז משרד הביטחון על הטבה ללוחמי המילואים: הקמת מועדון חדש למערך הלוחם - "פייטר". במסגרת המועדון, המשרתים זכאים לארנק דיגיטלי נטען בשווי של עד 5,000 שקל לשנה, בהתאם למספר ימי השירות.

המהלך, שגובש בשיתוף משרד האוצר וצה"ל, נועד לבטא הוקרה ולהקל על המשרתים ובני משפחותיהם באמצעות מגוון הטבות בתחומי פנאי, תרבות, אופנה ומזון.

מהו כרטיס מועדון "פייטר"?

כרטיס "פייטר" הוא ארנק דיגיטלי למשרתי מילואים ששירתו בשנת 2025 לפחות 10 ימי מילואים בצו 8 ביחידות לוחמות. מדובר במועדון הטבות למשרתי ולמשרתות המילואים במערך הלוחם שהוקם בשיתוף של משרד הביטחון, משרד האוצר וצה"ל. הכרטיס המעניק ללוחמים גישה להטבות בתחומי פנאי, תרבות, מסעדות, אטרקציות, ביגוד ואף תשלום אגרות. בני ובנות הזוג יכולים להשתמש בכרטיס גם כן.

הכרטיס הוא פיתוח של חברת כאל, הנשלח ללוחמים באופן דיגיטלי. הוא נגיש ופשוט לשימוש, בדומה לכרטיס אשראי אישי, ואינו דורש טפסים או קבלות. בנוסף לכרטיס עצמו, כוללת המעטפת גם מענקים כספיים, נקודות זיכוי במס, קרן סיוע ותמיכה לסטודנטים.

מי זכאי וכיצד מחושבת הזכאות?

הזכאים הם משרתי מילואים ששירתו בשנת 2025 לפחות 10 ימי מילואים בצו 8 ביחידות לוחמות, באין הבדל בין סוגי התפקידים בכל יחידה.

החישוב מתבצע כך: 30 שקל עבור כל יום מילואים עד היום ה־30 (כולל); 80 שקל עבור כל יום מילואים מהיום ה־31 ואילך; הזכאות ניתנת החל מ־10 ימי שירות בשנה.

הכרטיס נטען באופן אוטומטי בהתאם לכמות ימי המילואים שבוצעו - עד תקרה שנתית של 5,000 שקל.

מה השתנה לאחרונה בכרטיס?

משרתי מילואים רבים ציפו להשתמש בכרטיס "פייטר" ותכננו לרכוש באמצעותו ציוד, חוויות ומתנות למשפחה. אך פחות מחודש לאחר ההשקה גילו רבים כי רשימת בתי העסק שבהם ניתן להשתמש בכרטיס צומצמה משמעותית, ללא הודעה מוקדמת וללא הסבר. קטגוריות שלמות שנכללו בפרסום המקורי נעלמו מהרשימה, ובהן חנויות ספרים ואלקטרוניקה, ביגוד, מאפיות, שירותי קייטרינג, חנויות כלי נגינה, ציוד צילום, אומנות, טיפולי יופי ובריאות משלימה.

בעת ההשקה פורסמה רשימה שכללה 66 סוגי עסקים שונים, ממסעדות וחנויות אופנה ועד גלריות אומנות, ספא, אלקטרוניקה וקייטנות ספורט. הרשימה הייתה זמינה באתר המילואים, אך מאז הוחלפה בגרסה מצומצמת הכוללת רק 29 קטגוריות פעילות. בפועל הוסרו 37 סוגי עסקים שאושרו בתחילה.

למה צומצמו האפשרויות לרכוש באמצעות הכרטיס?

בצה"ל מסבירים שמטרת הכרטיס שנקבעה בהחלטת הממשלה היא לשמש לצורכי פנאי ורווחה. לכן הוחלט למקד את ההטבות כך שיענו על מטרות אלה ויאפשרו למשרתים לצבור חוויות והנאה. עם זאת לא הייתה התייחסות לסיבה מדוע דיוק המענה משמעותו צמצום בקטגוריות הסליקה.

האם צפויים שינויים נוספים?

במערכת הביטחון מציינים כי לאחר הצמצומים ייתכן שיהיו התאמות ושינויים נוספים, שעשויים להיות לטובת חברי מועדון "פייטר".

מאיפה מגיע התקציב?

התקציב למועדון "פייטר" מגיע מתקציב ממשלתי של משרד הביטחון, ומוערך בכמיליארד שקלים. הוא הוקצה במסגרת החלטת ממשלה 3004 מחודש מאי האחרון, שבמסגרתה הוחלט גם על הקמת אגף ייעודי במשרד הביטחון לטיפול במערך המילואים.

באילו חנויות ניתן להשתמש בכרטיס, נכון להיום?

אין רשימה של חנויות ספציפיות, משום שהכרטיס פועל לפי קטגוריות סליקה. רשימת הקטגוריות העדכנית מפורסמת באתר המילואים של משרד הביטחון, אלו הקטגוריות המופיעות בה:

מזון

מסעדות ומזנונים, בארים, פאבים, אלכוהול, מסעדות מזון מהיר.

לגוף ולנפש

מכוני עיסוי, מכוני ספא, בריאות וטיפוח גוף.

בילוי ותרבות

בתי קולנוע, השכרת סרטי וידאו, תיאטרון והפקות במה, מופעים חיים ולהקות, מועדוני ביליארד, באולינג.

אתרי תיירות ומוזיאונים

מגרשי גולף, משחקי וידאו ומכונות משחק, אולמות משחקים וארקייד, פארקי שעשועים, ירידים וקרקסים.

מועדוני כושר וקאנטרי

גני חיות ואקווריומים.

אופנה

חנויות בגדי גברים, חנויות בגדי נשים, חנויות תיקים, חגורות ואביזרים, חנויות בגדי ילדים ותינוקות, חנויות ביגוד כלליות (לכל המשפחה), חנויות בגדי ספורט, רכיבה וטיולי, נעלי אופנה והנעלה כללית, חנויות אופנה כלליות.

תרבות ופנאי

חנויות ציוד ספורט, צעצועים, משחקי שולחן ולגו.

אגרות ותשלומים ציבוריים

אגרת רישום נישואין, אגרות רישוי ורישום, רישיון נהיגה (חידוש, הוצאה, מבחנים) רישוי רכב (אגרת טסט שנתית), רישוי עסקים, רישום בטאבו, רשם המקרקעין, רישום חברה או עמותה, שותפות ברשם החברות.

אגרות משפטיות, רשם הירושות (צוואות, בקשה לצו ירושה וכו’), אגרות תחבורה, כבישי אגרה (כמו כביש 6), אגרות על רישיון ייבוא רכב, אגרות בדיקות רכב.

אגרות הגירה ואזרחות, בקשה לאזרחות או תושבות, אגרת ויזה, דרכון או תעודת מעבר, אגרות סביבתיות ומשאבים, שימוש במקורות מים, יבוא או יצוא, פסולת תעשייתית.