שר האוצר בצלאל סמוטריץ' בדילמה. בשנתיים האחרונות הוא גיבש והעביר הטבות כספיות נדיבות לאנשי המילואים, שגויסו לתקופות ממושכות במלחמה הארוכה בתולדות מדינת ישראל. מסבב לסבב, עם התמשכות הלחימה מעבר למצופה, הפכו תגמולי המילואים לפרנסתם הקבועה של חלק מהמשרתים. עבור אותם מילואימניקים, החזרה לשגרה קשה יותר. לא רק בגלל החוויות שעברו במלחמה, אלא גם כי לרבים מהם צפויה ירידה בהכנסה שאליה התרגלו תחת צו 8.

החזרת הגלגל אחורה וביטול הצעדים וההטבות שניתנו למשרתים תהיה קשה יותר עכשיו. בטח בשנת בחירות, ובוודאי כשהמענקים למילואימניקים הם טיקט מרכזי בקמפיין של יו"ר הציונות הדתית - שרבים מבניה עלו על מדים ונעדרו מהבית לעשרות ומאות ימים במהלך השנתיים האחרונות.

מצד שני, ברור לכולם במשרד האוצר וגם לעומד בראשו שהפיכת צה"ל למעסיק הדומיננטי בשוק התעסוקה הייתה משקולת כבדה על המשק. ההיעדרויות התכופות של מאות אלפי אנשי ונשות מילואים ממקומות העבודה מוסברת כאחת הסיבות המרכזיות להאטה בצמיחה של התוצר הישראלי במלחמה. ומעבר לתוכניות המענקים של סמוטריץ', בינו לבין אנשי המקצוע באוצר נרשם קונצנזוס נדיר שעם סיום המלחמה יש להיאבק בבזבזנות להגדרתם של מערכת הביטחון בשימוש בימי מילואים. לפי אומדני האוצר, "שולי הבזבוז" להגדרתם מגיעים למיליארדי שקלים בשנתיים האחרונות מתקציב המדינה.

דמיון לסוף הקורונה, אבל גם שוני מהותי

האתגר של סמוטריץ', אם כן, יהיה לחתוך את מתווה התגמולים והמענקים הנוכחי. קצת בדומה לקודמו, שר האוצר לשעבר אביגדור ליברמן, שגדע את מודל החל"ת הממושך של הקורונה, שהפך אחרי שנתיים לנטל כבד על שוק התעסוקה. אז וגם היום, התקשו מעסיקים להשיג עובדים. זאת, כפי שעולה מנתוני המשרות הבלתי מאוישות וגם כמו שניתן להתרשם משלטי ה"דרושים עובדים" התלויים בכניסה לכל בית עסק שני ברחובות הראשיים בערים ובמרכזי הקניות.

"יש דמיון לסוף הקורונה, אבל גם שוני מהותי", אומר פרופ' אבי וייס, נשיא מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל. "הסיבה שלא עבדו אז הייתה שנתנו לאנשים כסף חינם, בלי לעבוד. אנשים במילואים עבדו מאוד קשה, הם לא היו בחופש. אלה אנשים שרוצים לחזור לשוק העבודה. יש מספיק מעסיקים בישראל שמעוניינים לקחת אותם בחזרה, שצריכים עובדים וייקחו אותם.

"יש כ־30 אלף מילואימניקים שיחזרו כעת לעבודה, מתוך כוח עבודה של 4.5 מיליון - זה לא אחוז משמעותי ברמת המאקרו. שוק העבודה הישראלי הדוק מאוד, האבטלה נמוכה, והביקוש לעובדים גדול מההיצע. ההשפעה על שוק העבודה מינורית ואחוז האבטלה לא צפוי לגדול משמעותית", מעריך וייס.

גורם במשרד האוצר אומר מנגד: "צה"ל מוכר לאנשים מלכודת דבש שפוגעת בשוק התעסוקה. הם באים ועושים משמרות מטבח באיזה בסיס במשך שנתיים ומקבלים עליהם מענקים. זה יכול להיות בן אדם בגיל 30 עד 40, ששנתיים מהקריירה שלו נמחקו כי הוא העדיף את הכסף הקל והזול והצבא".

לא נחזור לשגרת השישי באוקטובר

במשרד האוצר כבר התחילו לעבוד על גיבוש מתווה תגמולים מעודכן לאנשי מילואים בשגרה החדשה של היום שאחרי. ההבנה היא שהיקף ההטבות יצטמצם אבל יישאר גבוה יותר מכפי שהיה לפני המלחמה. המתווה החדש נמצא עדיין בשלבי רעיונות ראשונים אבל יש כבר כמה נקודות שמסתמנות. וזה כולל לא רק את צמצום המענקים, אלא גם ניסיון למנוע מצה"ל את תופעת ה"שבוע־שבוע" - כלומר שירות שבוע בבית ושבוע ביחידה תוך קבלת תגמול על מלוא התקופה - שלפי האוצר הפכה לסטנדרט במהלך המלחמה ביחידות רבות.

מעבר לשינויים במתווה, היקף המענקים צפוי לפחות מעצמו עם הירידה בגיוס המילואים. מצד שני, לא מתוכננת חזרה לשגרת השישי באוקטובר 2023 - לא בגזרה הביטחונית וגם לא בעלויות התקציביות. ההערכה הגסה והבלתי רשמית היא שאנשי מילואים ימשיכו לעשות כ־70 יום בשנה ביחידות שלהם, במאות אחוזים יותר מהמצב טרום מלחמת חרבות ברזל. כלומר, עדיין יש מי שיצטרכו להקדיש יותר מחודשיים בשנה למילואים, וזה בתרחיש האופטימי שהפסקת האש בעזה תישמר ולא תתפוגג לכדי הסלמה מחודשת.

אילו הטבות יישמרו במתווה החדש

השאלה שעולה מכך הן אילו מנגנונים יישמרו במודל המילואים החדש. במלחמה הוחלט על מתן תגמולים מוגדלים לכל מי שמשרת מעל 60 יום בשנה. עדיין לא הוחלט האם להמשיך עם המודל הזה ליום שאחריה, או לחזור לכללים הקודמים שלפיהם רק קציני מילואים זכאים לתגמולים האלה. אבל כנראה שאם אכן יגיעו להיקפי גיוס כאלה, המנגנון יישמר באופן כזה או אחר.

הכוונה באוצר היא למזער את ההטבות תוך שימור הטבות שנחשבות יותר אפקטיביות בתחושת ההוקרה של אנשי המילואים. כך למשל, יימשכו כנראה מענקי החופשה השנתית וכרטיס ההטבות "פייטר" גם במתווה המילואים החדש שיקבע בחודשים הקרובים. דבר נוסף שבו יצטרכו באוצר להמשיך להשקיע גם כשימזערו את ההטבות הוא הסיוע המנטלי והנפשי ללוחמים - שלא מסתיים עם שוך הקרבות.

באוצר נשמו לרווחה עם הפסקת המלחמה. במשך שנתיים התבדו שוב ושוב התחזיות שלהם שהסתמכו על סיום מהיר למלחמה. פעם אחר פעם נאלצו שם לחזור לכנסת כדי לפרוץ את מגבלת ההוצאה בתקציב המדינה ולהעמיק את הגירעון כדי לממן את תוצאות הלחימה החריגות. נתוני גיוס המילואים המדויקים הם חסויים, אבל כאשר כלל האצבע באוצר מדבר על עלות של כמעט אלף שקל ביום בממוצע למילואימניק אחד, מדובר בסכומי עתק בעשרות מיליארדי שקלים ואף יותר לתקציב המדינה - וזה עוד לפני הנזק הכלכלי למשק על אובדן שעות עבודה.