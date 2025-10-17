חברת דירוג האשראי הבינלאומית מודי'ס פרסמה אתמול (חמישי) סקירה לגבי השפעת הסכם הפסקת המלחמה בעזה על מדינת ישראל, שבה היא מציינת כי "ההסכם הוא חיובי לאשראי עבור ישראל", אך הוסיפה כי "כל תועלת משמעותית לפרופיל האשראי של ישראל מההסכם תגיע לאחר מעבר מתמשך מעבר לשלב הראשון הראשוני".

מודי'ס הזהירה כי "הסיכונים נותרים גבוהים שההסכם לא ייושם במלואו, מה שעלול להוביל לשבירת הפסקת האש ולחידוש הסכסוך הצבאי בעזה".

ההודעה אינה מהווה שינוי בדירוג האשראי של ישראל, שנותר על Baa1 עם תחזית שלילית. עם זאת, מודי'ס עדכנה את תחזיותיה הכלכליות בעקבות ההסכם שנחתם בין ישראל וחמאס.

