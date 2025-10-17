ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
בארץ מודי'ס: ההסכם בעזה "חיובי לדירוג" של ישראל - אבל הסיכון עדיין גבוה
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
דירוג אשראי

חברת מודי'ס: ההסכם בעזה "חיובי לדירוג" של ישראל - אבל הסיכון עדיין גבוה

מודי'ס פרסמה סקירה לגבי השפעת הסכם הפסקת המלחמה בעזה על מדינת ישראל, שבה היא מציינת כי "ההסכם הוא חיובי לאשראי עבור ישראל"

אורן דורי 09:20
סוכנות דירוג האשראי מודי'ס / צילום: Shutterstock, Daniel J. Macy
סוכנות דירוג האשראי מודי'ס / צילום: Shutterstock, Daniel J. Macy

חברת דירוג האשראי הבינלאומית מודי'ס פרסמה אתמול (חמישי) סקירה לגבי השפעת הסכם הפסקת המלחמה בעזה על מדינת ישראל, שבה היא מציינת כי "ההסכם הוא חיובי לאשראי עבור ישראל", אך הוסיפה כי "כל תועלת משמעותית לפרופיל האשראי של ישראל מההסכם תגיע לאחר מעבר מתמשך מעבר לשלב הראשון הראשוני".

מודי'ס הזהירה כי "הסיכונים נותרים גבוהים שההסכם לא ייושם במלואו, מה שעלול להוביל לשבירת הפסקת האש ולחידוש הסכסוך הצבאי בעזה".

ההודעה אינה מהווה שינוי בדירוג האשראי של ישראל, שנותר על Baa1 עם תחזית שלילית. עם זאת, מודי'ס עדכנה את תחזיותיה הכלכליות בעקבות ההסכם שנחתם בין ישראל וחמאס.

הרחבה מיד