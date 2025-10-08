משרתי מילואים רבים בנו על כרטיס "פייטר (Fighter) - מועדון ההטבות החדש שהושק לפני כחודש ללוחמי המילואים, ותכננו לרכוש באמצעותו ציוד, חוויות ומתנות למשפחה. אך מי שניסו לממש את ההטבה בשבוע האחרון גילו מציאות אחרת. רשימת בתי העסק שבהם ניתן להשתמש בכרטיס הצטמצמה באופן משמעותי, בלי הודעה וללא הסבר. קטגוריות שלמות שנכללו בפרסום המקורי, בהן חנויות ספרים ואלקטרוניקה, ביגוד מקצועי, מאפיות, שירותי קייטרינג, חנויות כלי נגינה, ציוד צילום, אומנות וטיפולי יופי ובריאות משלימה פשוט נעלמו. בעוד חלק מהמילואימניקים הספיקו ליהנות מהמבחר הקודם, אחרים גילו באיחור שהכרטיס שלהם הפך מוגבל בהרבה.

כזכור, לפני כחודש השיק משרד הביטחון את כרטיס "פייטר", אותו מפעילים משרד הביטחון, משרד האוצר וצה"ל, ונועד להעניק הטבות כלכליות והכרה במעמד למשרתי המילואים ביחידות לוחמות. הכרטיס, שפותח בשיתוף חברת כאל, נטען אוטומטית בהתאם למספר ימי המילואים שבוצעו עד תקרה שנתית של 5,000 שקלים, ומאפשר שימוש פשוט בדומה לכרטיס אשראי דיגיטלי. הזכאים לכרטיס הם משרתים ביחידות לוחמות, כולל משרתים בתפקידי מטה ביחידות אלו, כאשר עבור כל יום מילואים עד היום ה־30 נטענים 30 שקל, ומהיום ה־31 ואילך נטענים 80 שקל ליום, עד לגובה התקרה השנתית. הזכאות ניתנת החל מ־10 ימי שירות בשנה והכרטיס נשלח באופן דיגיטלי, נגיש ופשוט לשימוש, ומאפשר לממש את ההטבה ללא צורך בטפסים ובקבלות. בדומה למועדון חבר הוא פתוח גם לשימוש בני ובנות הזוג של המשרתים, כהכרה בשותפות המשפחתית לשירות. לצד הכרטיס, כוללת המעטפת גם מענקים כספיים, נקודות זיכוי במס, קרן סיוע ותמיכה לסטודנטים.

הרשימה צומצמה ללא כל הודעה רשמית

עם השקת הכרטיס, רשימת קטגוריות העסקים שצורפה כללה 66 סוגי עסקים שונים שבהם ניתן להשתמש בו, ממסעדות וחנויות אופנה ועד גלריות אמנות, ספא, אלקטרוניקה וקייטנות ספורט. הרשימה הזו פורסמה באתר המילואים והייתה זמינה לציבור בחיפוש פשוט. מאז, בלי כל הודעה רשמית, הרשימה הוחלפה בגרסה מצומצמת הכוללת רק 29 קטגוריות פעילות. למעשה, 37 סוגי עסקים שאושרו בתחילה הוסרו מהכרטיס.

עומרי דהן, מומחה לזכויות מילואים, עקב מקרוב אחר אפשרויות המימוש של כרטיס "פייטר". "מלכתחילה הרשימה הראשונה של קטגוריות הסליקה שפורסמה לא הייתה ברורה, לכן פתחתי טופס גוגל והזמנתי אנשי מילואים למלא באילו חנויות הצליחו לרכוש עם הכרטיס, כדי שמשרתי המילואים לא יצטרכו לנחש. מאות משרתים כבר הספיקו למלא את הטופס", הוא מספר. "בשבוע האחרון התחלתי לקבל הודעות ממשרתים שרשתות שמופיעות בטבלה הפסיקו לקבל את הכרטיס. בדקתי שוב באתר, והופתעתי לגלות שחלק נכבד מהאפשרויות ירדו מהרשימה". לדבריו, "יש לוחמים שלא היו בבית בתקופה הזו, חזרו וגילו שמה שתכננו לרכוש כבר לא יתאפשר".

זו אינה הפעם הראשונה שמשרתי המילואים מגלים כי זכויות שהובטחו להם משתנות בדיעבד או נגרעות ללא הודעה מוקדמת. בקיץ האחרון נדרשו אלפי משרתי מילואים ביחידות לוחמות, רובם בתפקידי מטה, לוגיסטיקה ותומכי לחימה להשיב חלק משוברי הנופש שקיבלו במסגרת ההטבה למשרתי "חרבות ברזל". זאת לאחר שצה"ל עדכן בדיעבד את מנגנון חישוב הזכאות, מהלך שיצר "חובות" למשרתי מילואים שכבר מימשו את ההטבה או תכננו חופשה. רק לאחר סערה ציבורית הודיע הצבא כי לא ידרוש את ההחזרים בפועל, אך הסכום יקוזז מההטבה לשנת 2025.

מדובר צה"ל נמסר כי "הטבת כרטיס Fighter היא ארנק דיגיטלי ייחודי המיועד למשרתי המילואים ששירתו לפחות 10 ימי מילואים בצו 8 במלחמת 'חרבות ברזל' בשנת 2025 ביחידה במערך הלוחם. לאחר תקופת הרצה קצרה ובהתאם לנתוני השימוש, נעשו דיוקים במענים לטובת שימוש עבור בילוי ופנאי, אשר לשם זאת הכרטיס נועד. כל זאת בהתאם להחלטת ממשלה 3004" (במסגרת החלטת ממשלה 3004 ממאי האחרון הוחלט על הקמת אגף ייעודי במשרד הביטחון שיטפל במערך המילואים).