"זה הדבר הכי טוב שקרה למובילאיי בשנים האחרונות", כך אומר הבוקר (רביעי) לגלובס פרופ' אמנון שעשוע על רכישת חברת הרובוטים שהקים, מנטי, על ידי מובילאיי , שהוא המנכ"ל והיו"ר שלה. "יש כאן תחום חדש עם סינרגיה טכנולוגית מלאה, התאמה תרבותית בנוסף לכך שהחברה נמצאת ב"חצר הבית", כך שקל לשלב אותה במובילאיי".

הלילה הכריז שעשוע בכנס CES בלאס וגאס על הרכישה של חברת הרובוטיקה הקטנה ב-900 מיליון דולר, מתוכם 612 מיליון דולר במזומן. שעשוע יקבל מהעסקה 341 מיליון דולר, מחצית מהסכום במזומן והשאר במניות מובילאיי, ושותפו להקמת החברה, פרופ' שי שליו-שוורץ יקבל 118 מיליון דולר. המשקיעים במובילאיי ככל הנראה, הסכימו עם שעשוע והמנייה קפצה ב-11.2% במסחר המאוחר בנאסד"ק.

רובוטים של חברת מנטי / צילום: Ethan Joyal

על עסקת בעלי העניין בה שעשוע משמש כמנכ"ל ויו"ר מובילאיי, ובעל המניות הגדול ביותר במנטי - הוא אומר: "לא הייתי בתמונה. העסקה אושרה על ידי דירקטוריון של מובילאיי בלעדיי, ואינטל , כי כולם הבינו שיש כאן סינרגיה מלאה".

שעשוע הסביר את הרקע לעסקה: "מובילאיי מחפשת מנועי צמיחה במשך שנים, בעבר חיפשנו כיוונים כמו מצלמות אבטחה וכיוונים אחרים, אבל לא מצאנו משהו מספיק מאתגר, ופתאום - ההתרחבות הזו ל-AI פיזי נראית הדבר הכי טבעי. מובילאיי החלה לערוך חיפושים ובדיקות עם חברות בתחום הרובוטים היומנואידים ומנטי נמצאה כמי שהתאימה לנו הכי הרבה - חברה בשלה מבחינה טכנולוגית, שתכננה רובוט ורטיקלי שיש בו הכל - חומרה, מודלי בינה מלאכותית ופונקציונאליות שקשורה למה שאנחנו מאמינים. היא גייסה כמה עשרות מיליוני דולרים (מעל 40 מיליון דולר - א"ג) והגיעה להישגים מרשימים, כמו היכולת לצפות באדם ובאמצעות מודל שפה לחקות את התנועות שלו, והעיקר: כל זה נמצא בחצר הבית של מובילאיי, כלומר בקרבה פיזית ותרבותית".

יושקו ב-2028

"בשלוש השנים האחרונות תחום הרובוטיקה היומנואידית (רובוטים דמויי אדם- א"ג) התקדם באופן משמעותי ומואץ וקיימת ההכרה שיש סינרגיה גדולה בינו לבין תחום הרכב האוטונומי, שאלה הם כיום התחומים הבשלים ביותר של AI בעולם האמיתי, מה שמכונה גם כ-Physical AI. כולנו ראינו את זה בדברים שנשא מנכ"ל אנבידיה ג'נסן הואנג כאן בלאס וגאס כבר לפני שנה ושוב פעם אתמול". מנטי רובוטיקס, שהוקמה על ידי שעשוע, שוורץ-שליו ומנוהלת על ידי פרופ' ליאור וולף, מפתחת רובוטים בעלי גפיים המסוגלים להרים משאים, למיין חפצים ובעתיד מתוכננים גם לשמש כפועלי ייצור במפעלים ובמחסנים לוגיסטיים.

זה נראה שאתה מכין את מובילאיי למכירה על ידי חברה כמו אנבידיה - שמחפשות את השילוב הזה בין שני סוגי הנכסים?

"לא, מובילאיי לא למכירה, להפך - יש כאן פוטנציאל להכנס לתחום שההכנסות בו יגיעו לעשרות מיליארדי דולרים בשנים הקרובות. לכאורה תחום הרכב האוטונומי והרובוטיקה באים לידי ביטוי במוצרים נפרדים, אבל בעצם יש סינרגיה ביניהם וחפיפה - בשניהם יש לך ראיה מחשובית, מודלי שפה עוצמתיים שצריכים להבין הוראה מילולית, צריכים לנתח תמונה ולהשתמש באימון ממוחשב כדי לבצע משימות. חפיפת AI זה גם אומר שאפשר יהיה להתייעל".

הרובוטים היומנואידים של מנטי יושקו רק ב-2028 לשימושים במחסנים לוגיסטיים כלקטים וסדרנים או כיצרנים במפעלי תעשייה, בעוד ששימוש ביתי צופה שעשוע רק מאוחר יותר. "לא מדובר בייעוד הראשון שלנו. אנחנו רואים כיום שאפשר יהיה למכור אלפי רובוטים כאלה למרכזים לוגיסטיים, מרכזי קמעונאות, מפעלי הרכבה וייצור, וחלקם מפעלי רכב שאנחנו עובדים איתם. מנטי כבר חתמה על הסכם עם חברת הייצור Aumovio (לשעבר חטיבת הרכב של קונטיננטל הגרמנית) שבמפעליה נשלב רובוטים החל מ- 2028, ועד אז נוכל לעבוד יחד על פיתוחם והעברת לייצור.

"הרובוטים יארזו חבילות, יזיזו אותם ויניחו אותם במקומות שונים תוך ניווט ישיר אל היעד - הם יבצעו משימות אנושיות שבני אדם משתעממים מהם ויש גבול כמה הם יכולים להחזיק בהם מעמד - רובוט של מנטי יכול לעבוד 24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע, עם סוללות שנטענות ומתחלפות בזו אחר זו המאפשרות לו את זה".