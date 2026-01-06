מנכ"ל ומייסד מובילאיי , פרופ' אמנון שעשוע, הכריז הלילה (שלישי) בכנס מוצרי האלקטרוניקה בלאס וגאס (CES) על רכישת חברת הרובוטים היומנואידים מנטי (Mentee Robotics) שהוא נמנה על מייסדיה, ב-900 מיליון דולר.

מתוך הסכום הזה, 612 מיליון דולר יועברו במזומן לבעלי המניות בסטארט-אפ, והשארית במניות רגילות של מובילאיי. במנטי הושקעו עד כה מעל ל-40 מיליון דולר בלבד, כאשר בגיוס האחרון בחודש מרץ 2025 קיבלה שווי 162 מיליון דולר, כך על פי מאגר החברות PitchBook - כך שמדובר בעליית ערך מהירה בתוך פחות משנה.

רובוטים של חברת מנטי / צילום: Ethan Joyal

בין המרוויחים הגדולים מהאקזיט: מייסדי החברה - שעשוע עצמו, לצד שותפיו פרופ' שי שליו-שוורץ, מדען מדעי המחשב וחוקר למידת מכונה ופרופ' ליאור וולף, מנכ"ל החברה; וקרנות ההון סיכון שהשקיעו בה: 10D הישראלית, והקרנות האמריקאיות איירן (Ahren) וסיסקו ונצ'רס. העסקה עברה את אישורה של אינטל , בעלת השליטה במובילאיי.

שעשוע לא השתתף באישור העסקה

לפי ההערכה, שעשוע יהנה ממאות מיליוני דולרים בעקבות העסקה כבעל מניות במנטי וכיו"ר החברה.

החברה פרסמה כמה הבהרות בשל העובדה ששעשוע משמש הן כמנכ"ל של החברה הרוכשת והן כמייסד בולט בחברה הנרכשת: "הרכישה אושרה על ידי דירקטוריון מובילאיי בעקבות המלצת ועדת עסקאות אסטרטגיות המורכבת מדירקטורים עצמאיים וחברת אינטל, בעלת המניות הגדולה ביותר במובילאיי. אינטל גם אישרה את הרכישה כבעלת המניות היחידה מסוג B במובילאיי. פרופ' שעשוע, המשמש גם כיו"ר, מייסד-שותף ובעל מניות משמעותי במנטי, נמנע משיקול ואישור העסקה על ידי דירקטוריון מובילאיי. מנטי תפעל כיחידה עצמאית במובילאיי תוך ניצול תשתיות האימון של מובילאיי כדי להאיץ את האינטגרציה של תוכנות ויכולות חומרת AI. העסקה צפויה להגדיל במעט את הוצאות התפעול של מובילאיי בשנת 2026 באחוז חד-ספרתי נמוך".

מובילאיי מחזיקה בקופת מזומנים של 1.7 מיליארד דולר, כך שגם לאחר העסקה היא צפויה להחזיק במעל למיליארד דולר במזומן.

נהיגה אוטונומית ורובוטים יומנואידים הולכים יחד

מאחורי הרכישה עומדת התפיסה שמובילים אישים כמו ג'נסן הואנג ואילון מאסק כי העתיד טמון במודלי בינה מלאכותית פיזית - וכי נהיגה אוטונומית של רכבים ורובוטים יומנואידים הולכים יחד ומהווים את הביטוי הבשל ביותר של AI בעולם האמיתי. אמש הציג הואנג במעמד דומה מודל נהיגה אוטונומית בשם אלפא-מאיו וכן מודל להפעלת רובוטים אנושיים תחת המותג גרוט (Groot). "הרכישה תיצור מובילות בבינה מלאכותית פיזית בשני שווקים פורצי דרך: נהיגה אוטונומית ורובוטיקה יומנואידית".

יומנואידים הם רובוטים דמויי אדם המסוגלים בדרך כלל להרים חפצים, לסווג אותם, לארוז אותם או להרכיב מהם מוצרים. שוויה הגבוה של מנטי, על אף שהרובוטים שלה עדיין בפיתוח, נגזר בין השאר מהשווי הגבוה של חברות דומות: פיגיור (Figure AI) האמריקאית הוערכה בחודש מאי האחרון לפי שווי של 39 מיליארד דולר לאחר שגייסה 1.5 מיליארד. Neura האירופאית גייסה רק לפני חודשיים 1.16 מיליארד דולר לפי שווי של מעל ל- 10 מיליארד דולר. העובדה שאנבידיה מציגה את תחום הרובוטיקה ואת שוק היומנואידים בפרט גורמת להצפת ערך בשוק ומביאה אליו משקיעים ועסקאות.

ככל שנודע זו גם עסקת המיזוג הגדולה ביותר בין חברת רכב לרובוטיקה יומנואידית עד כה, גדולה יותר אפילו מרכישת חברת בוסטון דיינמיקס האמריקאית בידי יונדאי הקוריאנית ב- 2021 שעמדה על 880 מיליון דולר.

הרובוטים של מנטי צפויים לצאת לשוק רק בעוד שנתיים ולעסוק בתחומים שעליהם דיברה החברה מאז הקמתה: אספקת רובוטים למרכזים לוגיסטיים ומפעלים. כיועץ פיננסי לעסקה שימשה גולדמן סאקס, וכעורכי הדין של מובילאיי שימשו משרד ארדינסט, דיוויס פולק ו-וורדוול. את מנטי ייצגו משרדים כמו שיבולת ופול הייסטינגס.