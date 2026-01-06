עוד עסקת ענק: אלביט תספק מערכות חץ דורבן למדינות אירופיות

חברת אלביט הודיעה היום (ג') כי זכתה בחוזים חדשים בהיקף כולל של כ-150 מיליון דולר לאספקת מערכת הגנה אקטיבית חץ דורבן לחברת BAE Systems Hägglunds, לצורך שילובה בנגמ"שי ה-CV90 של מדינות אירופיות החברות בנאט"ו.

החוזים החדשים הם בהמשך לאבן-דרך משמעותית שנרשמה בספטמבר 2025, כאשר אלביט מערכות קיימה הדגמת ירי רחבת-היקף באירופה, במסגרתה הוצגו יכולות המערכת מול פגזי טנק קינטיים (KE) מתקדמים. במהלך הניסוי, המערכת יירטה בהצלחה למעלה מתריסר פגזי טנק APFSDS בקוטר 120 מ"מ - הישג נדיר בתחום ההגנה האקטיבית. באירוע נכחו נציגים בכירים ממערכות הביטחון ומהתעשיות הביטחוניות, והניסוי שהוצג אישש את יעילותה של מערכת Iron Fist אל מול איומי הנ"ט המורכבים ביותר בשדה הקרב המודרני.

מערכת חץ דורבן היא מערכת הגנה אקטיבית מתקדמת מסוג "הגנה קשה" (Hard-Kill), אשר נועדה לשפר את השרידות ויכולות ההגנה העצמית של פלטפורמות משוריינות נגד מגוון רחב של איומים הקיימים בשדה הקרב המודרני.

חץ דורבן, המוגדרת כ"דור הבא" של מערכות ההגנה האקטיבית של צה"ל, משלבת ביצועים גבוהים עם עיצוב קומפקטי, המתאפיין במשקל, נפח וצריכת אנרגיה נמוכים. המערכת מספקת הגנה היקפית (360 מעלות) מול מגוון איומי הנ"ט, ובהם רקטות נ"ט (ATR), טילי נ"ט מונחים (ATGM), כטב"מים (UAS), חימושים משוטטים ופגזי טנק קינטיים (APFSDS), בשטחים פתוחים ובסביבה אורבנית.

אתמול: עסקה בהיקף דומה

העסקה מתפרסמת יממה לאחר שאלביט הודיעה על עסקה בסך כ-150 מיליון דולר לאספקת מערכות מתקדמות מסוג DIRCM (Directed Infrared Countermeasure) - מערכות להגנה נגד איומים מבוססי טילים מונחי חום. במסגרת החוזה הראשון, תצייד אלביט את צי המטוסים של מדינה באירופה בטכנולוגיית ה-DIRCM המתקדמת שלה, המספקת שכבת הגנה נוספת לפלטפורמות אוויריות.

ההזמנות הנוספות כוללות אספקת מערכות DIRCM לציי מטוסי התובלה של מדינות אירופיות החברות בנאט"ו, המגבירות את בטיחות הפעילות והשרידות במשימות תובלה אוויריות אסטרטגיות. חוזים אלה מצטרפים למספר ההולך וגדל של הסכמים שאלביט חתמה עליהם ברחבי אירופה ובעולם להגנה על צי מטוסים בעלי ערך גבוה.

מערכת ה-DIRCM מסוג J-MUSIC מיועדת להגנה על מטוסים מפני טילי כתף (Manpads). המערכת משלבת טכנולוגיית לייזר מתקדמת עם יכולות דימות. המערכת מותקנת על מגוון רחב של מטוסים צבאיים ומסחריים ברחבי העולם ומספקת הגנה מוכחת ואיכותית, תוך ביסוס מעמדה כפתרון המועדף להגנה על פלטפורמות אוויריות.

בזכות יכולתה להתמודד עם איומים מתפתחים, מערכות DIRCM של אלביט מספקות ביצועים אמינים, גמישות גבוהה ושילוב מלא עם מגוון רחב של סוגי מטוסים, ובכך משפרות את בטיחות המשימות הקריטיות ואת ביטחונם של אנשי הצוות המבצעים אותן.