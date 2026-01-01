רפאל מעורבת בעסקה עם צבא גרמניה, והישראלית שמוכרת באסיה

סדרת טילי ספייק של רפאל ממשיכה להיות גורם מעודד לרכישת פלטפורמות מתקדמות במדינות שונות בעולם. לצד החברות הביטחוניות הגדולות, החברות הקטנות שמתמחות בתחומים ספציפיים גורפות אף הן עסקאות, ושיתוף־הפעולה המתהדק בין הידידות השונות של ישראל, כמו הודו ומרוקו. על כל זאת בפינת התעשיות הביטחוניות השבועית של גלובס.

צבא גרמניה רוכש 200 נגמ"שים עם משגרים מתוצרת רפאל

צבא גרמניה הזמין 200 נגמ"שי פומה חדשים שמצוידים במערכות MELLS, הווריאנט האירופאי של טילי ספייק LR מתוצרת רפאל. את MELLS מייצרת חברת יורוספייק, מיזם משותף של רפאל (20%) עם חברות דיהל וריינמטאל הגרמניות, שמחזיקות בו כל אחת 40%. הפלטפורמה של הפומות החדשות נועדה לשאת תשעה אנשי צוות ושישה חיילים נוספים.

סדרת ספייק כוללת קשת רחבה של דגמים, המותאמים לטווחים ולפלטפורמות מגוונות. הדגם הקל טאקט (ספייק SR) שוקל כ־10 ק"ג, נישא על כתף ומיועד לטווחים של עד 2 ק"מ. בקצה השני נמצא ספייק NLOS המכונה תמוז, ששוקל כ־71 ק"ג, מסוגל לפגוע במטרה ממרחק של עד 32 ק"מ, ומשוגר מפלטפורמות יבשתיות, אוויריות או ימיות. עם זאת, הביקושים הגבוהים ביותר בעולם הם לדגמי ספייק LR (לטווח 4 ק"מ), ולספייק LR22, שמסוגלת להגיע לטווח של 5.5 ק"מ מהקרקע ו־10 ק"מ מהאוויר.

היתרון בהטמעת MELLS בפלטפורמת הפומה היא שהכלי לא נדרש להיות גלוי לאויב כדי לפגוע בו, סוגיה קריטית בשדה הקרב המודרני. אסטרטגיית השריון הרחבה של המטכ"ל הגרמני טומנת בחובה כוח אש רחב היקף ומגוון. בעולם שבו רחפני FPV הופכים לאיומים משמעותיים על כוחות שריון, הרלבנטיות של משפחת ספייק ככלל ודגם LR בפרט נותרת בעינה, משום שהטווחים של הטילים גדולים מאלו של הרחפנים.

חברת האוזניות מנתניה שמוכרת מערכות שמע לאסיה

חברת האוזניות סילינקסקום , שנסחרת בבורסה בניו יורק, הודיעה בשבוע שעבר על מכירת מערכות שמע טקטיות ללקוחה ביבשת אסיה תמורת כ־3 מיליון דולר. העסקה הזו היוותה חלק מתוך מכרז נרחב של אותה המדינה, שרצתה להתעצם בתחום מערכות התקשורת הטקטיות שבהן החברה מישראל מתמחה.

ההזמנה כוללת כמה מוצרים של סיליניקסקום, בהן מערכת אוזניות טקטיות תוך־אוזניות, שנועדו לשפר את המודעות המצבית, לבטל רעשים, ולאפשר אינטגרציה מיטבית בין הלוחמים בשדה הקרב. זוהי אינה ההזמנה הראשונה של החברה הישראלית בשוק האסיאתי הצומח, כשככל הנראה שביעות רצון של לקוחות מסוימים הביאה להתעניינות רחבה יותר.

בדומה לחברות ביטחוניות ישראליות רבות, המוצרים של סילינקסקום הוכחו בשדה הקרב של כוחות ביטחון שונים, בהם צבאות, משטרות והכשרות מסוגים שונים. האוזניות של החברה משתלבות עם יצרנים רבים של מערכות קשר, ועמידות בסביבת הקרב הסבוכה. את האוזניות ניתן להתקין לתוך ציוד המיגון כדוגמת קסדות, וכך לייעל את מלאכת הלחימה.

הודו מספקת משוריינים חדשים למרוקו

חברת טאטא ההודית, השלימה את המשלוח הראשון לצבא מרוקו של משוריינים מדגם WhAP 8×8, במסגרת עסקה רחבה בין הצדדים. המשוריין שנועד לטובת נשיאת לוחמים ואספקות לוגיסטיות הוא פרי פיתוח של טאטא עם DRDO, גוף המחקר והפיתוח בנושאי הגנה של ממשלת הודו (המקביל של מפא"ת וסיב"ט), שמרבה לשתף פעולה עם ישראל. ההסכם עם מרוקו מסקרן משום שאם התרגלו בתעשיות הביטחוניות הבינלאומיות לתוכנית Make in India של ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי, כאן בחרו ההודים דווקא לייצר במרוקו.

טאטא ייסדה השנה מתקן ייצור סמוך לקזבלנקה, על פני שטח של כ־20 אלף מ"ר - האתר הביטחוני הגדול ביותר במדינה. בטאטא ציינו כי התוכנית שלהם נועד ליצירת שיתוף־פעולה תעשייתי ביטחוני רחב יותר מאשר עסקה ספציפית. המטרה ההדדית היא לקחת כוח אדם מקומי, להכשיר אותו, וליצור שרשרת אספקה מרוקאית עצמאית ככל הניתן.

בעת שבה טאטא פועלים מחוץ למדינה, DRDO ממשיכים לקדם את העצמאות המקומית ההודית - והשלימו ניסוי מוצלח במערכת ההגנה האווירית מתוצרת מקומית אקאש-NG. סדרת הניסויים כללה התמודדות מול איומים מהירות, כלי טיס בלתי מאוישים, ומטרות ארוכות טווח. אקאש מיועדת להיות מערכת אחת מבין כמה שישתלבו בתוך מערך הגנה אווירית רב־שכבתית של הודו, שצפוי לכלול גם את מערכת ברק של התעשייה האווירית.