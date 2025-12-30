"תרומה לכיבוש": הצעד החדש של ממשלת ספרד נגד ישראל

על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

העיתונים הגדולים בארה"ב היו הבוקר (ג') תמימי דעים בנוגע לפגישה שהתקיימה אתמול בין הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ לראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו בפלורידה: היחסים בין המנהיגים מצוינים והחזית המשותפת אחידה. "טראמפ ונתניהו משבחים זה את זה", היתה הכותרת של הניו יורק טיימס, שכותב כי השניים "דילגו מעל חילוקי הדעות ביניהם בנוגע לתוכנית עזה, בעודם מערימים שבחים אחד על השני". העיתון מציין במיוחד את ההתחייבות של טראמפ לתקוף את איראן אם טהרן "תתנהג באופן גרוע" ותנסה להתניע מחדש את תוכנית הגרעין שלה.

איום זה הוא כותרת הדיווח על הפגישה בוול סטריט ג'ורנל, שכותב כי טראמפ צידד לחלוטין בעמדותיו של נתניהו בפגישה, וציטט מתוך מסיבת העיתונאים שבה אמר: "אני לא מודאג בנוגע לשום דבר שישראל עושה". הסימן היחיד לחילוקי דעות, נכתב בדיווח, היו הדברים של טראמפ בנוגע לנתניהו, לפיהם הוא "אדם חזק" ש"יכול להיות לפעמים קשה מאוד", כמו גם ההצהרה שלו כי "אנחנו לא מסכימים ב-100% בנושא הגדה המערבית".

בוושינגטון פוסט נכתב כי השניים הפגינו "אחדות עמדות" יוצאת דופן וכי טראמפ גיבה את נתניהו בנושא ההתקדמות לשלב השני של הפסקת האש בעזה, ותלה את האשמה בעיכובים על חמאס. כלי התקשורת האמריקאים ציינו גם את דבריו של טראמפ במהלך מסיבת העיתונאים המשותפת לפיהם הוא "שוקל ברצינות רבה" למכור מטוסי F-35 לטורקיה, וכי הוא מתחייב שהטורקים "אף פעם לא ישתמשו בהם נגד ישראל". טראמפ אמר כי הבטיח זאת בשיחה עם ראש הממשלה.

2ממשלת ספרד פועלת נגד מלונות ודירות Airbnb ישראליים מעבר לקו הירוק

ממשלת ספרד העבירה מכתב רשמי ל"פלטפורמות השכרה" אירופיות, בו היא דורשת מהן להסיר באופן מיידי דירות נופש, מלונות ודירות אירוח הממוקמות "מעבר לקו הירוק" בישראל מרשימת האפשרויות שלהן, בנימוק שמדובר בפעילות בלתי-חוקית "התורמת לכיבוש"; כך מדווח הבוקר (ג') העיתון הספרדי אל-פאיס. הממשלה לא ציינה את האתרים אליהם פנתה, אולם בעבר ניצבו פלטפורמות כמו בוקינג.קום ו-Airbnb בפני דרישות דומות מצד פעילים פרו-פלסטינים.

מי ששיגר את המכתבים הוא המשרד להגנת הצרכן בממשלה הספרדית, שטען כי "איתר" לפחות 138 מקומות אירוח "בלתי חוקיים" המוצעים באמצעות הפלטפורמות הללו בספרד. בין היתר מדובר במלונות במזרח ירושלים, לפי הדיווח. המשרד דורש הסרה של ההצעות הללו באופן מוחלט או את חסימת הגישה אליהן מספרד.

כמו בצעדים קודמים בעניין ישראל, הממשלה הספרדית מסתמכת על פסיקת בית הדין הבינלאומי לצדק (ICJ) לגבי האי-חוקיות של הכיבוש הישראלי מעבר לקו הירוק במהלך זה. הפעולה היא חלק מחבילת חוקים שאושרה על ידי הממשלה הספרדית בספטמבר, עוד לפני הפסקת האש בעזה, שנועדה "להיאבק ברצח העם בעזה".

3סערה בבריטניה: פעיל איסלמי שקרא לרצוח יהודים "התקבל בברכה"

ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר ניצב בפני עוד שערורייה פוליטית ביממה האחרונה, בנוגע להצהרתו כי הוא "מאושר" על חזרתו לבריטניה של פעיל איסלמי מצרי-בריטי שהיה במעצר במצרים. הפעיל, עלא עבד אל-פתאח, פירסם בעבר הצהרות קיצוניות לגבי תמיכתו ברצח יהודים, פגיעה בשוטרים ושנאה ללבנים. על הפרשה מדווח היום ה"=דיילי מייל.

האופוזיציה השמרנית דורשת לבטל את ההחלטה לקבל אותו ולשלול ממנו את האזרחות, שרת הפנים איבט קופר הורתה לבצע חקירה כיצד ההצהרות הקיצוניות לא נבדקו וסטארמר עצמו הבהיר כי "לא היה מודע" לעמדותיו של אל-פתאח, אך כי הוא עדיין מברך על כך משום ש"אזרח בריטי שב הביתה". העיתון הבריטי ציין כי בניגוד למקרים אחרים, סטארמר עדיין לא מחק את הציוץ ברשת X שבו הביע את שביעות רצונו מהשחרור. הפעיל עצמו טען כי הוא "נפל קורבן" ל"מזימה ציונית" לנסות ולגרש אותו. הוא נעצר ב-2019 בקהיר ונותר במעצר עד השבועות האחרונים. יש לו אזרחות כפולה, בריטית ומצרית. לפני ארבעה ימים שב לממלכה.

