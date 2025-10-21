ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
גלובלי ושוקי עולם רפאל מוכרת לגרמניה טילים ישראליים במסווה אירופי
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
רפאל

רפאל מוכרת לגרמניה טילים ישראליים במסווה אירופי

יורוספייק - חברה המשותפת לרפאל, ריינמטאל ודיהל - תספק לגרמניה את אחד מטילי הנ"ט המבוקשים בעולם בעסקה בסך 2 מיליארד דולר • הייצור של הטיל מתבצע בעיקר באירופה, ומאפשר לחברה להתמודד עם אילוצים גיאו־פוליטיים בשווקים הללו • במקביל, התעשייה האווירית חושפת מתחרה חדש: טיל ה"להט אלפא"

דין שמואל אלמס פורסם: 14:24 עודכן: 14:42
טילי ''ספייק'' מתוצרת רפאל / צילום: דוברות רפאל
טילי ''ספייק'' מתוצרת רפאל / צילום: דוברות רפאל

צבא גרמניה החליט לרכוש טילי ספייק מתוצרת רפאל בעסקה בהיקף של כ־2 מיליארד דולר. סדרת טילי הנ"ט המתקדמת, שנחשבת לאחת המבוקשות בעולם, מיוצרת על ידי חברת יורוספייק - מיזם משותף שהוקם ב־2004 ומאגד את רפאל הישראלית (20%) עם שתי ענקיות הביטחון הגרמניות ריינמטאל ו־דיהל (40% כל אחת).

הסנקציה של המדינה המפתיעה: אלביט הפסידה מכרז תותחים גדול
צרפת תספק מטוסי קרב מתקדמים לשכנה של ישראל

המודל של יורוספייק, כפי שהסביר רק לאחרונה בראיון מיוחד לגלובס צבי מרמור, סמנכ"ל בכיר וראש חטיבת יבשה וים של רפאל, מאפשר לחברה להתמודד עם אילוצים גאו־פוליטיים בשווקים זרים. "יש גיאו־פוליטיקה שמשפיעה על היכולת למכור ועל הצורך בפתרונות מקומיים, כשיש לה יתרון שהיא לא מוכרת כחברה ישראלית".

הודות לשותפות הזו, עיקר הייצור מתבצע על אדמת אירופה, ונתוני היצוא הרשמיים של סיב"ט, למשל, יושפעו רק משיעור ההכנסות של רפאל מתוך העסקה הכוללת.

"מערכת היחסים של רפאל עם ריינמטאל ודיהל היא מדהימה, והוכיחה את עצמה", אומר לגלובס בכיר ביטחוני. "צביעת העסקאות כגרמנית במסגרת יורוספייק היא צעד חכם של רפאל, שהביא להפיכת ספייק לטיל הבלתי רשמי של נאט"ו ולטיל המבוקש ביותר בעולם. זהו מופת לאיך חברה ישראלית צריכה לפעול, באמצעות חבירה לשחקנים אירופאיים".

סדרת ספייק כוללת קשת רחבה של דגמים, המותאמים לטווחים שונים ולפלטפורמות מגוונות. הדגם הקל ביותר, טאקט (ספייק SR), שוקל כ־10 ק"ג, נישא על כתף ומיועד לטווחים של עד 2 ק"מ. בקצה השני נמצא ספייק NLOS המכונה תמוז, ששוקל כ־71 ק"ג, מסוגל לפגוע במטרה ממרחק של עד 32 ק"מ, ומשוגר מפלטפורמות יבשתיות, אוויריות או ימיות.

עם זאת, הביקושים הגבוהים ביותר בעולם הם לדגמי ספייק LR (לטווח 4 ק"מ) ולספייק LR2, המסוגל להגיע לטווח של 5.5 ק"מ מהקרקע ו־10 ק"מ מהאוויר .

התעשייה האווירית חשפה תחרות חדשה

במקביל לעסקת הענק של רפאל, התעשייה האווירית הכריזה היום (ג') על מוצר חדש בשוק טילי הנ"ט לטווחים ארוכים, "להט אלפא".

הטיל החדש מיועד ללחימה מנגד (Stand-Off) - כלומר, פגיעה במטרות ממרחק בטוח שמחוץ לטווח האיום של האויב. הוא מצויד בטווח פעולה של יותר מ־20 ק"מ, ומיועד להשמדת מטרות בעלות ערך גבוה ממגוון פלטפורמות.

"להט אלפא" מסוגל לפגוע במטרה גם ללא קו ראייה ישיר (Beyond Line of Sight), וניתן לשגרו מכלי רכב או ממסוק. מערכת ההנחיה מבוססת על ביות בלייזר, שבו הכוחות הקרקעיים או האוויריים מסמנים את היעד. שיטה זו נחשבת אמינה במיוחד, מאחר שהיא מאפשרת עקיפת שיבושי GPS והתמודדות עם מגבלות קו ראייה - יתרון משמעותי בלחימה מודרנית.

בסופו של דבר, ה"להט אלפא" נועד להתמודד ראש בראש עם ספייק NLOS של רפאל.