רפאל מוכרת לגרמניה טילים ישראליים במסווה אירופי

צבא גרמניה החליט לרכוש טילי ספייק מתוצרת רפאל בעסקה בהיקף של כ־2 מיליארד דולר. סדרת טילי הנ"ט המתקדמת, שנחשבת לאחת המבוקשות בעולם, מיוצרת על ידי חברת יורוספייק - מיזם משותף שהוקם ב־2004 ומאגד את רפאל הישראלית (20%) עם שתי ענקיות הביטחון הגרמניות ריינמטאל ו־דיהל (40% כל אחת).

● הסנקציה של המדינה המפתיעה: אלביט הפסידה מכרז תותחים גדול

● צרפת תספק מטוסי קרב מתקדמים לשכנה של ישראל

המודל של יורוספייק, כפי שהסביר רק לאחרונה בראיון מיוחד לגלובס צבי מרמור, סמנכ"ל בכיר וראש חטיבת יבשה וים של רפאל, מאפשר לחברה להתמודד עם אילוצים גאו־פוליטיים בשווקים זרים. "יש גיאו־פוליטיקה שמשפיעה על היכולת למכור ועל הצורך בפתרונות מקומיים, כשיש לה יתרון שהיא לא מוכרת כחברה ישראלית".

הודות לשותפות הזו, עיקר הייצור מתבצע על אדמת אירופה, ונתוני היצוא הרשמיים של סיב"ט, למשל, יושפעו רק משיעור ההכנסות של רפאל מתוך העסקה הכוללת.

"מערכת היחסים של רפאל עם ריינמטאל ודיהל היא מדהימה, והוכיחה את עצמה", אומר לגלובס בכיר ביטחוני. "צביעת העסקאות כגרמנית במסגרת יורוספייק היא צעד חכם של רפאל, שהביא להפיכת ספייק לטיל הבלתי רשמי של נאט"ו ולטיל המבוקש ביותר בעולם. זהו מופת לאיך חברה ישראלית צריכה לפעול, באמצעות חבירה לשחקנים אירופאיים".

סדרת ספייק כוללת קשת רחבה של דגמים, המותאמים לטווחים שונים ולפלטפורמות מגוונות. הדגם הקל ביותר, טאקט (ספייק SR), שוקל כ־10 ק"ג, נישא על כתף ומיועד לטווחים של עד 2 ק"מ. בקצה השני נמצא ספייק NLOS המכונה תמוז, ששוקל כ־71 ק"ג, מסוגל לפגוע במטרה ממרחק של עד 32 ק"מ, ומשוגר מפלטפורמות יבשתיות, אוויריות או ימיות.

עם זאת, הביקושים הגבוהים ביותר בעולם הם לדגמי ספייק LR (לטווח 4 ק"מ) ולספייק LR2, המסוגל להגיע לטווח של 5.5 ק"מ מהקרקע ו־10 ק"מ מהאוויר .

התעשייה האווירית חשפה תחרות חדשה

במקביל לעסקת הענק של רפאל, התעשייה האווירית הכריזה היום (ג') על מוצר חדש בשוק טילי הנ"ט לטווחים ארוכים, "להט אלפא".

הטיל החדש מיועד ללחימה מנגד (Stand-Off) - כלומר, פגיעה במטרות ממרחק בטוח שמחוץ לטווח האיום של האויב. הוא מצויד בטווח פעולה של יותר מ־20 ק"מ, ומיועד להשמדת מטרות בעלות ערך גבוה ממגוון פלטפורמות.

"להט אלפא" מסוגל לפגוע במטרה גם ללא קו ראייה ישיר (Beyond Line of Sight), וניתן לשגרו מכלי רכב או ממסוק. מערכת ההנחיה מבוססת על ביות בלייזר, שבו הכוחות הקרקעיים או האוויריים מסמנים את היעד. שיטה זו נחשבת אמינה במיוחד, מאחר שהיא מאפשרת עקיפת שיבושי GPS והתמודדות עם מגבלות קו ראייה - יתרון משמעותי בלחימה מודרנית.

בסופו של דבר, ה"להט אלפא" נועד להתמודד ראש בראש עם ספייק NLOS של רפאל.