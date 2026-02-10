הרווח של עובדי וויז וכמה מס תקבל המדינה מעסקה?

האיחוד האירופי נתן את האור הירוק לסגירת עסקת הרכישה הגדולה אי פעם בישראל, ואישר את קנייתה של חברת הסייבר וויז על ידי גוגל בסכום היסטורי של 32 מיליארד דולר. כמה מס ישלמו המייסדים, כמה תקבל המדינה ומתי יגיע הכסף לחשבונות הבנק? גלובס עושה סדר.

יש לציין כי רוב המשקיעים בחברה הם זרים - ברובם קרנות הון סיכון זרות שמחזיקים יחד כ-48% ממניות החברה, ובשל כך רוב המשקיעים והשותפים בקרנות אלה פטורים ממס - במידה והוציאו את האישורים המתאימים מרשות המסים, כאשר רק השותפים הישראלים חייבים במס. רוב המניות - 52% נמצאות בידיים ישראליות - המייסדים, העובדים (שרק כחמישית מהם ישראלים) ושתי קרנות ישראליות כמו סרקה וסייברסטארס - ועבורם אירוע המס הוא מורכב יותר.

כמה מס ישלמו המייסדים?

לפי ההערכה, כל אחד מארבעת המייסדים, הנחשבים לתושבי ישראל - אסף רפפורט, ינון קוסטיקה, רועי רזניק ועמי לוטבק - מחזיק מעט פחות מ- 10% ממניות החברה, ובשל כך הם אמורים להכניס כ-3 מיליארד דולר לפני מס. בשל העובדה ששיעור הבעלות שלהם נמוך מ-10% ממניות החברה, כל אחד מהם ישלם מס רווחי הון בגובה של 25% ועוד מס יסף בגובה 5%, כלומר 30% מס סך הכל. בשל כך, עשוי כל אחד מהמייסדים לשלם כ- 900 מיליון דולר מס, וסך הכל כ-3.6 מיליארד דולר מארבעתם יחד, או כ-11 מיליארד שקל מס מהמייסדים לבדם.

כמה מס ישלמו העובדים?

וויז מעסיקה כ-2,500 עובדים, כחמישית מתוכם ישראלים - והם אלה שישאו בנטל המס למדינת ישראל. בהנחה ורובם מתוגמלים כחלק מהסדר קבלת אופציות במסלול 102, הם צפויים לשלם מס על ההפרש בין מחיר מימוש האופציות שלהם לבין עליית הערך כתוצאה מהתגמול שלהם.

הוא עשוי לעמוד על 25% מס רווחי הון ועוד 3% מס יסף, אך אם גובה התגמול יעבור את רף 720 אלף שקל, או שהם נחשבים בעלי מניות מיוחדים הנהנים גם מתשלומי דיבידנדים וריביות, מס היסף יעלה ל-5%. לפי ההערכה, כל עובדי החברה צפוים להתחלק בסכום פנומנלי של 2.5 מיליארד דולר, או באופן תאורטי כמיליון דולר לעובד בממוצע. כאמור, רק כ-500 עובדים תושבי ישראל ישלמו מס למדינה, כך שבאופן ממוצע עשוי אירוע המס לעמוד על 150-200 מיליון דולר, או 460-620 מיליון שקל.

כמה מס ישלמו המשקיעים?

אירוע המס המורכב ביותר יתקיים בקרב המשקיעים - ערב רב של קרנות הון סיכון זרות, וגם כמה ישראליות, שבהן שותפים זרים וישראלים שישלמו כל אחד מס בשיעורים שונים לחלוטין. כאמור, רוב המשקיעים בחברה הן קרנות הון סיכון זרות כמו אינדקס, שצפויה לקבל 3.5 מיליארד דולר על העסקה, סקויה, שצפויה לקבל 3.2 מיליארד דולר ואינסייט עם 2.9 מיליארד. ועם זאת, כמעט כל הסכום הזה שיועבר למשקיעים הזרים - 15 מיליארד דולר - לא ימוסה, כל עוד כל אחת מהקרנות הגיעה להסכם מיוחד (פרה רולינג) עם רשות המסים.

יוצאים מן הכלל הם השותפים המנהלים בקרנות (GP), כלומר מנהלי ההשקעות בהם, שימוסו בהתאם לאזרחותם. שותפים מנהלים לא ישראלים יזכו לפטור מלא, בעוד ששותפים מנהלים ישראלים - כמו למשל גילי רענן בקרן סייברסטארטס - יחויבו בתשלום מס, אך בהתאם לשיעור המשקיעים הישראלים בקרנות אלה.

"ככל ששיעור המשקיעים בקרן (LP, כלומר השותפים המוגבלים בקרן - א"ג) גבוה יותר, כך תשלום המס על השותף המנהל יפחת ויהיה קרוב יותר ל- 25% לפני מס יסף", אומרת רו"ח (עו"ד) רחלי גוז-לביא, מנהלת מחלקת המסים ושותפה מנהלת בפירמת APM.

"וככל ששיעור המשקיעים הישראלים בקרן גבוה יותר, כך תשלום המס על השותף הישראלי עשוי להתקרב ל- 50% לפני מס יסף של 5%". המס על שותפים הישראלים יוטל על דמי ההצלחה (carry), כלומר על ההון שיכניסו כתוצאה מחלוקת תקבולי האקזיט המוקצים לכלל השותפים בקרן, לאחר העברת החלק הארי שלו (80%) למשקיעי הקרן, כלומר למשקיעים המוגבלים.

לשם הדגמה, שותף ישראלי בקרן של 10 שותפים שמקבלת תגמולים של מיליארד דולר, יקבל 20 מיליון דולר, ומסכום זה ישלם מס שנע בין 25%-50% בהתאם לאופי המשקיעים בקרן. יחד עם זאת, הסכום לא צפוי להתחלק בין השותפים במהירות שכזו, שכן קרנות הון סיכון מחלקות את דמי ההצלחה רק בתום תקופת הקרן. עם זאת, גוז-לביא סבורה שבשל גודלה של העסקה, קרנות עשויות להקים את חלוקת הכספים למשקיעים המוגבלים ודמי ההצלחה לשותפים.

מתי יכנס הכסף לחשבון הבנק?

למרות שעסקת גוגל וויז אושרה באיחוד האירופי והיא מהווה את הסרת אבן הנגף המרכזית, גוגל עדיין נדרשת להמתין לאישורים בישראל, טורקיה, דרום אפריקה וככל הנראה גם בבריטניה, אולם לא נראה שאלה עשויות להתנגד לאחר האישורים מארה"ב ואירופה - וגם אם כן, גוגל תוכל להפעיל נגדן סנקציות.

לפיכך, סגירת העסקה הסופית (קלוזינג) צפויה להתקיים רק באמצע חודש מרץ הקרוב, אז תוכל גוגל להעביר באופן מיידי את התמורה למייסדים ולמשקיעים. עם זאת, העובדים בעלי האופציות (במסלול 102) שלא חלפו שנתיים מאז מועד ההקצאה שלהם יידרשו לשאת ולתת עם רשות המסים על עיתוי ניכוי המס. גוז-לביא אומרת כי "בתסריט שכזה ההסכמה עם רשות המסים עשויה להוביל לכך שהתגמולים יישארו בנאמנות עד תום תקופת השנתיים ממועד הקצאת האופציות".

מתי ייכנסו המיליארדים לקופת המדינה?

כלל שיעור המס שייגבה עשוי להגיע אף ל-12 מיליארד שקל, ובהנחה והתמורה אינה מותנית בתנאים שונים, הכסף ייכנס לקופת המדינה לא יאוחר מ-30 יום ממועד סגירת העסקה, כלומר באזור אמצע חודש אפריל.