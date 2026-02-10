ישארו יחידה אחת? אלה התפקידים הצפויים למייסדי וויז בגוגל

האישור הרגולטורי שהתקבל היום באיחוד האירופי סולל את הדרך להשלמת עסקת הענק, שבמסגרתה גוגל צפויה לרכוש את חברת הסייבר Wiz תמורת 32 מיליארד דולר. מדובר במהלך חריג גם בקנה המידה של ענקית טכנולוגיה כמו גוגל, וכן באקזיט הגדול בתולדות ההייטק הישראלי.

עם השלמת העסקה, ארבעת מייסדי וויז - אסף רפפורט, עמי לוטבק, ינון קוסטיקה ורועי רזניק, צפויים להפוך לחלק מהשדרה הבכירה של Google Cloud, בתקופה שבה התחרות על אבטחת הענן והבינה המלאכותית רק הולכת ומחריפה.

בגוגל הציגו את הרכישה כהשקעה שנועדה להאיץ שתי מגמות מרכזיות בעידן ה־AI: הצורך הגובר בהגנה מתקדמת על תשתיות ענן, והמעבר של ארגונים גדולים לעבודה בסביבות רב־ענניות מורכבות. עבור גוגל, שמנסה לצמצם פערים מול מיקרוסופט ואמזון בתחום הענן, מדובר לא רק ברכישת מוצר מצליח אלא בהימור על צוות יזמי שנחשב כיום לאחד החזקים בעולם הסייבר.

חזון משותף

מנ""ל Google Cloud, תומאס קוריאן, הבהיר כבר עם הכרזת העסקה במרץ אשתקד כי שתי החברות חולקות חזון משותף: להפוך את אבטחת הענן לקלה יותר, נגישה יותר ומהירה יותר עבור ארגונים מכל סדר גודל.

לדבריו, החיבור בין תשתיות הענן של גוגל לבין הפלטפורמה של וויז צפוי לאפשר פתרונות אבטחה מתקדמים בקנה מידה רחב בהרבה, תוך שילוב יכולות בינה מלאכותית עמוקות שמאפיינות את גוגל בשנים האחרונות. המסר היה ברור: אבטחת ענן אינה עוד שכבת הגנה טכנית, אלא תנאי בסיסי להמשך המעבר של העולם העסקי לעידן ה־AI.

גם אסף רפפורט הציג את המהלך כרגע מכונן בהתפתחות של וויז. בפוסט שפרסם לאחר ההכרזה הוא תיאר את ההצטרפות לגוגל כמקפצה משמעותית, והסביר כי המשאבים, כוח המחשוב והידע של גוגל יאפשרו לחברה לחדש מהר יותר מכפי שיכלה כחברה עצמאית.

רפפורט הדגיש כי תחום הסייבר מתקדם כיום במהירות עצומה, כאשר גם תוקפים מאמצים טכנולוגיות חדשות שמאפשרות להם לפעול מהר יותר - ולכן גם חברות ההגנה נדרשות להאיץ את קצב החדשנות.

זרוע סייבר משמעותית בתוך גוגל

אף שגוגל טרם פרסמה את הגדרת התפקיד הרשמית, הערכות בשוק והתקדימים מהקריירה של רפפורט מצביעים על כך שהוא צפוי להוביל את זרוע הסייבר של Google Cloud כיחידה עצמאית ומשמעותית, תוך דיווח ישיר לצמרת הנהלת הענן של התאגיד.

בניגוד לעסקאות שבהן החברה הנרכשת נטמעת ונעלמת בתוך הארגון, כאן נראה כי גוגל מבקשת לשמר את הצוות כמקשה אחת, ולהפעיל אותו כיחידה מובחנת שתשמור על המהירות והיצירתיות שאפיינו את וויז כסטארט־אפ.

המבנה המתוכנן מזכיר מודלים מוכרים בתעשייה, כמו האופן שבה מיקרוסופט מנהלת חברות שנרכשו על ידה דוגמת לינקדאין או את גיטהאב - שנותרו עצמאיות יחסית בתוך תאגיד גדול. עבור גוגל, זהו ניסיון להרוויח לא רק את הטכנולוגיה, אלא גם את התרבות הארגונית של צוות שהצליח להפוך בתוך שנים ספורות לאחד המשפיעים בעולם אבטחת הענן, עם חדירה מהירה לשוק האמריקאי וקצב צמיחה יוצא דופן.

אחת הנקודות הקריטיות בעסקה היא המחויבות המוצהרת לכך שוויז תמשיך לפעול כפלטפורמת מולטיקלאוד - כלומר, לתמוך גם בעננים המתחרים של AWS, מיקרוסופט ו־Oracle. רפפורט הדגיש כי החברה תמשיך לעבוד עם שותפיה ברחבי התעשייה, וגוגל אישרה בהודעתה הרשמית כי מוצרי וויז יישארו זמינים בכל הפלטפורמות המרכזיות. בכך מאותתת גוגל כי מטרתה אינה להפוך את וויז לכלי פנימי בלבד, אלא לשמר אותה כשכבת אבטחה רוחבית שמשרתת את כלל שוק הענן.

במובן זה, זו אינה הפעם הראשונה שצוות המייסדים נטמע בתוך תאגיד טכנולוגי גדול. הסטארט־אפ הקודם שהקימו, אדאלום, נרכש על ידי מיקרוסופט, ורפפורט אף עמד לאחר מכן בראש מרכז המחקר והפיתוח של החברה בישראל.

התממשות עסקת הרכישה מתרחשת על רקע התחרות החריפה מול מיקרוסופט, שביססה בשנים האחרונות מעמד דומיננטי בתחום אבטחת הענן וה־AI הארגוני. בגוגל מבינים כי אבטחה היא תנאי סף לאימוץ רחב של בינה מלאכותית בארגונים גדולים, וכי ללא פתרון אמין ומקיף, המעבר לעולם ה־AI עלול להיעצר. עבור מייסדי וויז, האתגר כעת הוא כפול: לשמר את העצמאות והקצב שהפכו את החברה להצלחה - ובמקביל להשתלב במאמץ של גוגל להגדיר מחדש את כללי המשחק בשוק הענן בעידן החדש.