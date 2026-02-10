סטארט־אפ הסייבר הישראלי ווגה הודיע היום (ג') על גיוס של 120 מיליון דולר בסבב B, ארבעה חודשים בלבד לאחר סבב A. בעקבות הסבב החדש מגיע סך גיוסי ההון של החברה ל־185 מיליון דולר בתוך פחות משנתיים מהקמתה, ולפי הערכות השווי הנוכחי שלה עומד על כ־800 מיליון דולר - כמעט כפול מהשווי שיוחס לה בסבב הקודם. את הגיוס הובילה קרן אקסל, בהשתתפות הקרנות Redpoint, סייברסטארס שהובילה את גיוס הסיד ו־CRV, כולן כאמור משקיעות קיימות בחברה.

ווגה הוקמה בתחילת 2024 על ידי שי סנדלר, המנכ"ל, ואלי רוזן, סמנכ"ל הטכנולוגיות, יוצאי יחידת 8200 ומהעובדים הראשונים בגרנולייט שנרכשה על ידי אינטל ב־2022. כיום מעסיקה החברה כ־100 עובדים בתל אביב ובניו יורק וגם באירופה, ולדבריה כבר חתמה על חוזים בהיקפים של מיליוני דולרים עם תאגידים גדולים, כאשר כ־80% מלקוחותיה נמנים עם רשימת פורצ'ן 200, בהם גם ארבעת הבנקים המובילים בעולם.

"משנה את אופן זיהוי המתקפות"

ווגה מפתחת מערכת שמאפשרת לצוותי אבטחה לחקור איומי סייבר ברגע שהם מתרחשים, גם כאשר המידע מפוזר בין שירותי ענן, שרתים ואפליקציות שונות. בניגוד לפתרונות SIEM (ניהול מידע ואירועים של אבטחה) מסורתיים, שמחייבים ריכוז מוקדם של כל הנתונים במאגר אחד, הפלטפורמה של וגה פועלת ישירות מול מקורות המידע עצמם. כלומר, במקום תהליך איסוף מסורבל ויקר של מידע ממערכות ענן, יישומים ותשתיות שונות, הפלטפורמה של וגה יודעת לגשת ישירות למקורות הנתונים עצמם, גם כאשר הם מפוזרים בין מערכות רבות, ולבצע חקירה מיידית של חריגות ואיומים.

בחברה מציינים כי הגיוס החדש ישמש להאצת פיתוח המוצר, להרחבת פעילות השיווק והמכירות בארה"ב ולבניית מערכת הפעלה מבוססת בינה מלאכותית למרכזי תפעול אבטחה (SOC). שי סנדלר מסר בין היתר כי "מערכות ה־SIEM נבנו לעולם שבו ניתן היה לרכז את כל המידע במקום אחד, אך ארגונים פועלים כיום בסביבה מבוזרת ומורכבת הרבה יותר. וגה משנה את האופן שבו מזהים וחוקרים תקיפות סייבר ובונה פלטפורמה מקצה לקצה המבוססת על מודל AI-first".

סנדלר הוסיף ואמר לגלובס כי מאז סבב הגיוס הקודם החברה התרחבה במהירות משמעותית. "כשגייסנו את הסבב הקודם היינו בערך 30 עובדים, והיום אנחנו כבר כ־100, עם פעילות בישראל, בארה"ב וגם באירופה", אמר. לדבריו, סבב B הגיע לאחר שהחברה עמדה ביעדים שאפתניים במיוחד. "הצבנו לעצמנו מטרות מאוד אגרסיביות בעקבות הגיוס הקודם, ועמדנו בהן ואף מעבר לכך".

עוד ציין כי המשקיעים בחרו להגדיל את ההשקעה בחברה נוכח קצב החדירה לשוק הארגוני: "לא כל יום חברה בת פחות משנתיים חותמת על חוזים עם בנקים גלובליים או תאגידים גדולים. המשקיעים מבינים את גודל ההזדמנות ורצו לאפשר לנו להמשיך להשקיע גם בפיתוח המוצר וגם בהתרחבות לשווקים נוספים". לדבריו, תחום האבטחה הארגונית נמצא בעיצומה של מהפכה טכנולוגית: "כולם מדברים על בינה מלאכותית בזיהוי מתקפות מוקדם, אבל כדי שזה יעבוד באמת צוותי אבטחה חייבים גישה מיידית לכל המידע שהם צריכים, וזה בדיוק החידוש שווגה מביאה".