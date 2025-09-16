חברת הסייבר הישראלית ווגה סקיוריטי (Vega Security), שהוקמה בתחילת 2024 ופעלה עד כה במצב Stealth (מצב בו חברות טכנולוגיה לא נחשפות בציבור), מודיעה על גיוס כולל של 65 מיליון דולר. את סבב הסיד הובילה קרן סייברסטארס של גילי רענן, ואת סבב A - שהתרחש מספר חודשים לאחר מכן, הובילה קרן ההון סיכון אקסל. בגיוס השתתפו גם הקרנות רדפוינט ו-CRV , לצד משקיעים פרטיים מהתעשייה המקומית והבינלאומית, בהם מייסדי ארמיס יבגני דיברוב ונדיר יזרעאל.

לפי הערכות, שוויה של ווגה סקיוריטי מוערך כיום בכ-400 מיליון דולר, זאת כאמור כשנה בלבד לאחר הקמתה. החברה נוסדה על ידי שי סנדלר (מנכ"ל) ואלי רוזן (CTO), שניהם יוצאי יחידת 8200 ועובדים לשעבר בסטארט-אפ גרנולייט, שנרכש על ידי אינטל ב-2022 בסכום של 650 מיליון דולר. כיום מועסקים בווגה כ־60 עובדים בתל אביב ובניו יורק, ובחברה מציינים כי המוצר נמצא כבר בשימוש בארגוני פרוצ'ן 500.

פלטפורמה לחקירת איומים בזמן אמת

ווגה סקיוריטי מפתחת מערכת שמאפשרת לארגונים לזהות ולחקור מתקפות סייבר באופן מיידי, ברגע שהן מתרחשות. כיום רוב הפתרונות בשוק מבוססים על מודל מסורתי שנקרא SIEM: הארגון חייב לרכז את כל המידע ממערכותיו השונות לתוך מאגר מרכזי אחד, ורק אז ניתן להריץ עליו בדיקות ולחפש סימנים לפריצה. מדובר בתהליך יקר, איטי ומסובך, שלעתים לוקח חודשים ארוכים עד שהוא מגיע ליכולת אמינה. הגישה של ווגה שונה: במקום לאסוף את כל המידע לנקודה אחת, המערכת שלה יודעת "לגשת" ישירות למקורות הנתונים השונים, בכל מקום שבו הם נמצאים, ולחפש שם בזמן אמת אחר חריגות או סימנים לתקיפה. בזכות שימוש בבינה מלאכותית, אנשי האבטחה יכולים לשאול את המערכת שאלות בשפה פשוטה ממש כמו שמדברים עם בן אדם - ולקבל תשובות מיידיות, בלי צורך בידע בשפות תכנות או במסדי נתונים מורכבים.

השיטה הזו אמורה לחסוך לארגונים עלויות כבדות, לקצר משמעותית את זמן התגובה לאירועי סייבר, ולהקל על הצוותים להתמקד באיומים האמיתיים והדחופים. עוד לפי החברה, בכוונתה להשתמש בהשקעה שגייסה כדי להרחיב את צוותי הפיתוח בתל אביב ולהגדיל את מערך השיווק והמכירות בארצות הברית.