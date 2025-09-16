בעוד שוק ההנפקות נפתח, וכמה חברות כבר לוטשות עיניים לבורסה כדי לאפשר לבעלי המניות ולעובדים להנות מהנזלת המניות, יש חברות שנהנות מאקזיט בשוק הפרטי: עובדי חד-הקרן הישראלי איילנד (Island), שפיתחה דפדפן ארגוני מאובטח, ייהנו מאקזיט של "מאות מיליוני דולרים" - כך לפי הודעת החברה מהבוקר (ג').

● פרשנות | הפיטורים בפייבר: AI זה חשוב, אבל חשוב גם לדעת איזה AI

● פרצה למחשבים בתיכון, והיום היא מגייסת בכירים לסטארט-אפ שלה

● סקנדרי בחצי מחיר: בסטארט־אפים כבר לא נרתעים ממכירת מניות בהנחה

מאיילנד לא נמסרה זהות המשקיע או שווי החברה, אך מדובר בסבב שצפוי לנוע בין 250 ל-300 מיליון דולר לפי שווי חברה של כ-5 מיליארד דולר, כך לפי מקורות המקורבים לחברה - שווי הדומה לזה שניתן לחברה בגיוס ההון בחודש מרץ האחרון.

בחודשים האחרונים חוזרת אופנת ה"סקנדרי" שמשלה בהייטק הישראלי בשנות הבועה של 2021-2022, במסגרתה משקיעים הרעיפו מאות מיליוני דולרים על עובדים ותיקים, מייסדים ומשקיעים ותיקים על-מנת להשיג דריסת רגל סביב שולחן בעלי המניות.

המגמה נעלמה בשנות המשבר בהייטק 2022-2023, וכעת נראה כי חברות רבות מנצלות את חזרת המשקיעים לשוק הטכנולוגי על-מנת לשחרר לחץ בקרב המשקיעים הוותיקים, העובדים והמייסדים וליהנות מאקזיט חלקי. בחודשים האחרונים השלימו חברות כמו דרייבנטס, קייטו נטוורקס וקוונטום משינס סבבי סקנדרי גדולים.

איילנד מעסיקה כ-600 עובדים, מתוכם 250 איש במגדל משרדים הסמוך לטיילת בתל אביב. איילנד, המנוהלת על-ידי נשיא סימנטק לשעבר מייק פיי והיזם הסדרתי דן אמיגה, גייסה כאמור 250 מיליון דולר בסיבוב גיוס ראשוני - כלומר סיבוב שבו הכסף זורם ישירות לקופת החברה ולא למשקיעים או לעובדים - לפי שווי חברה של 5 מיליארד דולר כבר בחודש מרץ.

מדובר בסיבוב פנימי בהובלת משקיעה קיימת - קרן קוטו (Coatue), אחת מקרנות ההשקעה הפעילות בקרב חברות צמיחה ישראליות בשנים האחרונות, והמשקיעים הקיימים דוגמת סקויה, אינסייט וסייברסטארטס. לפי ההערכה, הצטרפו לסבב הסקנדרי גם משקיעים חדשים, אך רוב ההון הוזרם מן המשקיעים הקיימים, בהמשך לסיבוב הפנימי.

היזמים של איילנד, דן אמיגה ומייק פיי, הם משקיעים מוגבלים (LPs) בקרן סייברסטארטס, המשקיעה הראשונה בוויז, ובשל כך עשויים להרוויח עשרות מיליוני דולרים מהמכירה של ענקית הסייבר לגוגל. פיי ואמיגה הם גם שותפים בקרן ההון סיכון פיקצ'ר קפיטל, שנחשפה לראשונה בגלובס, בה שותפים גם רקש לונקאר ומיקי בודאי, גם הם משקיעים מוקדמים בסייברסטארטס.

איילנד החלה את פעילותה במכירת דפדפן מאובטח לחברות גדולות, ועם הזמן הרחיבה את אותו לשימושים נוספים במטרה לעודד את עובדי החברות לעבוד מהדפדפן שלה ולא מדפדפן כרום של גוגל או אדג' של מיקרוסופט.

באיילנד פיתחו טכנולוגית תקשורת המאפשרת התחברות מהירה מרחוק למחשב הארגוני וכן יישומי תקשורת פנים-ארגוניים, ומבקשים להרחיב את היריעה לתחומים נוספים, במטרה להשאיר את העובדים כמה שיותר על גבי הדפדפן שלהם ולהביא לקוחות חברות להגדיל את חבילת השימוש בדפדפן.

בשוק הישראלי הוקמו חברות נוספות בתחום: טאלון, שפיתחה טכנולוגיה לאבטחת דפדפנים ונמכרה לפאלו אלטו נטוורקס ב- 625 מיליון דולר; וגארדיו, שפיתחה גם היא דפדפן משלה.