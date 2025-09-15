טל קולנדר חלמה להיות טייסת ואפילו התחילה קורס טיס - אבל כשנפלה משם, הידע שרכשה לפני הגיוס במחשבים סייע לה לנחות במקום נוח: יחידת ממר"ם. השירות הממושך ביחידת המחשוב הצה"לית שנמשך חמש שנים, והיה כרוך גם בעבודה עם חברות אזרחיות כמו: HP, IBM ואורקל, היה הרקע להקמת אחת מחברות הסייבר נמוכות הפרופיל הרווחיות היחידות שפועלות בישראל, רמדיו (Remedio).

● ההחלטה מתקרבת ומסתבכת: ראש העיר שמאיים בעתירה נגד אנבידיה

● חוקרים נתנו לצ'אט לנהל תיק השקעות. התוצאות היממו אותם

השבוע מגיעה הקריירה של קולנדר לנקודת ציון נוספת עם גיוס של 65 מיליון דולר בהובלת בסמר, TLV ופיקצ'ר לחברת הסטארט-אפ הוותיקה שלה ושל שותפיה. בשונה מרוב גיוסי הסייבר, לא מדובר בגיוס פרה סיד או אפילו בסיבוב סיד - קולנדר ושותפיה להקמת החברה, גלעד רז ויעקב קוגן - מנהלים כבר שש שנים את החברה ברווחיות, עם קצב הכנסות שנתי בן כמה עשרות מיליוני דולרים, בהסתמך על השקעות אישיות והכנסות מלקוחות ענק כגון קוקה-קולה, אמזון, קראפט-היינץ וקולגייט-פלמוליב.

לראשונה, יצטרפו לשולחן המשקיעים ארבע דמויות בכירות בענף ההייטק הישראלי, בעקבות השקעת הענק: אדם פישר ועמית קרפ, השותפים המובילים את הסניף הישראלי של קרן בסמר (Bessemer), רונה שגב מקרן TLV פרטנרס, ורקש לונקאר, אחד המשקיעים הוותיקים בסייבר הישראלי, שותפם של בכירים כמו שלמה קרמר ומיקי בודאי, שמנהל כיום את קרן הסייבר פיקצ'ר קפיטל (Picture Capital) יחד עם בכירי חד הקרן איילנד. שווי החברה בגיוס לא נמסר, אך הוא מוערך בכ- 300 מיליון דולר.

"הייתי ילדה שאוהבת משחקי מחשב, וזה התפתח מאוחר יותר לפריצה למחשבים כתחביב", מספרת קולנדר. "חלמתי להיות טייסת - התחלתי קורס טיס, אבל לא שרדתי והתחנה הבאה היתה בממר"ם. הצבא הוא מיקרוקוסמס מטורף - עבדתי שם עם חברות מבחוץ, כמו HP, IBM, אורקל, צ'ק פוינט. אנשים הכירו אותי והשם שלי עבר מפה לאוזן. לאחר כמה שנים ב-EMC שנקנתה על ידי דל, פיתחתי אפליקציה להעסקות משותפות - זכינו בפרסים אבל לא מצאנו מודל כלכלי - לקחתי חבר טוב לשבת בבר שכונתי ליד תיאטרון הקאמרי - ביקשתי מהברמנית מפית והתחלתי לכתוב את הרעיון. כתבתי קומפוננטות. כשהקמנו את החברה, צ'ק פוינט הצטרפו כאחד הלקוחות הראשונים: הם אמרו לנו: אתם יושבים על ביצת זהב, וזה נתן לנו ביטחון להמשיך בכוחות עצמנו. במשך שש שנים השיח על המוצר שלנו עבר מפה לאוזן, לפעמים נסענו גם לכנסים - אבל התחושה הייתה של חברת "בוטסטראפ", סטארט-אפ שנבנה רזה וצנוע. עד לפני שנה כתבתי בעצמי חלק מהקוד בידיים שלי".

רמדיו פעילה אומנם בשוק צפוף של תחום ההגנה על מכשירי קצה (Endpoint), שבו פעילות סנטינל וואן , קראדוסטרייק וצ'ק פוינט, אך היא איננה מתחרה בהם אלא משתפת עמם פעולה. רמדיו מזהה כשלים בקונפיגורציה (תצורה) במערכות הפעלה ובמכשירי קצה ומנסה לתקן אותם באופן אוטונומי באמצעות מנוע AI. לטענת קולנדר, מדובר ב"תיקון מיידי לצד יכולת שחזור מלאה ללא צורך במעורבות ידנית וללא הפרעה לפעילות השוטפת. בשונה מכלי אבטחה מסורתיים שמסתפקים בהתראות בלבד, רמדיו מבצעת בפועל את פעולת התיקון". כעת בחברה פועלים גם לאתר לא רק כשלי קונפיגורציה, אלא גם חולשות ולנסות לכסות עליהן - ובכל היא מעוניינת להתחרות עם חברות כמו טנאבל, קוואליס וראפיד7.

לצד קולנדר, הקימו את החברה גלעד רז, מייסד דיגיטל פיול שנרכשה בעבר על ידי וי אם וור (VMware) ויעקב קוגן, חוקר באקדמיה לשעבר ושותפו לשעבר של רז. צוות החברה כולל כ- 40 איש, רובם בוגרי יחידות מודיעין, מומחי סייבר ותשתיות מנוסים, הפועלים מישראל, ארצות הברית ואירופה.