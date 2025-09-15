גם עיריית נשר מצטרפת למאיימים בעתירה נגד המדינה, במקרה שזו תעניק הטבות לאנבידיה לטובת מרכז הפיתוח החדש שהיא מתכננת להקים בצפון: בשבוע שעבר פרסמנו כאן כי פורום יישובי קו העימות מאיים ב"צעדים משפטיים" נגד צעד שכזה מצד המדינה, כעת אומרים בעיריית נשר כי "בכל מקום שבו מוצעים לאנבידיה שטחים עם הטבות ופטור ממכרז, בניגוד לחוק, נעתור". מה עשתה המדינה בעבר כדי למשוך לכאן חברות ענק - ומה אומר השוק לגבי סיכוייה של עתירה כזו לעבור?

כפי שפרסמנו כאן לאחרונה, אנבידיה - שפרסמה ביולי האחרון בקשה לקבלת מידע, RFI, עבור רכישת קרקע למרכז פיתוח חדש בצפון - נמצאת בימים אלו בישורת האחרונה לקראת בחירה בקרקע המתאימה ביותר עבור המהלך. בין המועמדים האחרונים נמצאים פארק התעשייה מבוא כרמל במועצה האזורית מגידו, קרקע בסמוך לקריית טבעון, קרקע בקריית אתא וקרקע בעיר נשר. ככל שחולף הזמן ורגע ההכרעה מתקרב, כך "מלחמות היהודים" מתחממות ומתעצמות, וכעת ישנם גורמים המאיימים בפנייה להליכים משפטיים.

ראשון עשה זאת משה דוידוביץ', ראש המועצה האזורית מטה אשר ויו"ר פורום יישובי קו העימות. כעת מצטרף אליו ראש עיריית נשר רועי לוי. בשיחה ברדיו חיפה בסוף השבוע האחרון, אמר: "כשאנחנו כעירייה רוצים לעשות תב"ע, לוקח לנו שנתיים; כשרוצים לעשות עסקה עם רמ"י, זה תמיד לוקח זמן, ככה זה עם הבירוקרטיה כאן. ופה המדינה רוצה ליצור יצור כלאיים, משהו שלא היה מעולם - פטור ממכרז והטבות במיסוי יחד. אני בעד - אבל בשלומי, לא ביוקנעם. אם הם הולכים ליוקנעם, לחיפה, לנשר, שישלמו מחיר מלא, ושהכסף ילך לקופת המדינה. כמו כל חברה".

רועי לוי, ראש עיריית נשר / צילום: פאול אורלייב

עוד הוא הוסיף כי "אם יצליחו להכניס את אנבידיה לעסקה עם המדינה, היא לא תישאר כאן. היא לא צריכה את כאב הראש הזה. זו עסקה שצריך לחוקק בשבילה מהלך שלם, ואנחנו נכנסים לשנת בחירות - מי יודע מה יקרה אם לא תתבצע עסקה מהירה. אני אומר - בגלל שמשרד רה"מ מוביל את הפינוי של בתי הזיקוק ממפרץ חיפה, שם מרכז הפיתוח של אנבידיה צריך להיות. אחד על אחד במקום בתי הזיקוק".

על פי המידע שהגיע לידי גלובס, לוי מתרעם בעיקר על האפשרות להקצות לאנבידיה קרקע אצל השכנה, קריית אתא, אך הכריז כי יעתור בכל מקרה שבו יינתנו לענקית השבבים הבין־לאומית הטבות בניגוד לחוק, כהגדרתו.

נזכיר בהקשר זה, כפי שפרסמנו גם כן לראשונה כאן בגלובס, כי בנשר מוצעת לאנבידיה הקרקע היחידה שאינה קרקע של המדינה. העובדה הזו מהווה יתרון שכן קרקע פרטית תמנע מאנבידיה את "כאב הראש" המשפטי שצפויה לגרור הקצאת קרקע בהנחה מצד המדינה.

המקרה של אנבידיה הוא אומנם ייחודי למדי - חברה המחפשת קרקע בשטח של עד 120 דונמים עבור מרכז פיתוח עצום בשטח בנוי של עד 180 אלף מ"ר, ב"מרובע" מוגדר מאוד בצפון הארץ, בגבולה הדרומי של חיפה. לכן קשה להשוותו למקרים אחרים מן העבר, אך דבר אחד אפשר לומר בוודאות: אם אכן המדינה תקצה לחברה קרקע במהלך הכולל הטבות שונות, זו לא תהיה הפעם הראשונה שתעשה זאת עבור חברה גדולה. כמו כן, נראה שהחוק עומד לצידה.

מקרה ייחודי - ולא ראשון

נציין כי הצעתם של רמ"י ומשרד האוצר להעניק הטבות לאנבידיה בקרקע מדינה שבה תבחר החברה, אמורה לעלות לדיון בפני מועצת מקרקעי ישראל בזמן הקרוב והיא זו שאמורה לאשר את ההצעה. על פי הכתוב בקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל, בפרק 4 הרשות "רשאית להקצות קרקע עירונית בפטור ממכרז בהתאם לחוק חובת המכרזים ותקנות חובת המכרזים". על פי תקנות חובת המכרזים, בסעיף 28 תחת "פטור מחובת מכרז", ניתן להעניק פטור ממכרז להתקשרות בנסיבות מיוחדות "ובלבד שוועדת הפטור, באישור שר האוצר, החליטה מטעמים מיוחדים שיירשמו, לפטור אותה מחובת מכרז". מאחר שמשרד האוצר הוא אחד הגופים המקדמים את ההצעה לא נראה שתהיה בעיה לאשר הצעה כזו.

נוסף על כך, מבדיקה שערך גלובס עולה כי מצב של מתן הטבות לאנבידיה אינו המקרה הראשון שבו יינתנו הטבות לחברות גדולות בכל הנוגע לחכירת קרקע מדינה: כך, בשנת 2001, המדינה התחייבה להעניק לאינטל 437.5 מיליון דולר ועוד עשרות מיליוני דולרים בהטבות מס, כחלק מהסכם ההשקעה בישראל. באותה שנה אושרה לאינטל הקצאה של 275 דונם בקריית גת, על ידי הוועדה להקצאת קרקע בפטור ממכרז.

במהלך "טרי" הרבה יותר, מנובמבר 2024, ניתנה קרקע בפטור ממכרז לחברת התעשיות הביטחוניות רפאל, באזור התעשייה רמת בקע שבנגב. מדובר על כ־890 דונם, לטובת הקמת מפעל ביטחוני, בהנחה של יותר מ־210 מיליון שקל. נציין כי במקרה זה מדובר באזור הנחשב כאזור עדיפות לאומית, כך שהקצאת קרקע בהנחה במקרה זה פשוטה יותר.

"המדינה תמצא הצדקות"

עם כל הנתונים המובאים כאן נשאלת עדיין השאלה אם העתירות, במקרה שאכן יוגשו, יוכלו להקשות על המהלך שמבקשת לקדם אנבידיה ולעכב את רכישת הקרקע ואת הקמת המרכז החדש. מומחים מהענף עימם שוחחנו אינם פוסלים אפשרות של עיכובים בשל מהלכים משפטיים, אך סבורים כי דינם להידחות.

"למיטב ידיעתי יש למדינה ולרשות מקרקעי ישראל אפשרות לתת הנחות בקרקע במקרים כאלה, ואני בספק שעתירה כזו תקבל מענה מבג"צ", אומר אחד הגורמים לשאלת גלובס. "ברור שניתנו הנחות והטבות סביב רכישת קרקע, וגם באמצעים אחרים בעבר, אבל ייתכן שבמקרה של אנבידיה המודל מעט שונה. כך או כך, יש לרמ"י אפשרות לקבל החלטה פרטנית לגבי חברה ספציפית, ואם זו תהיה קרקע באזור עדיפות לאומית זה יהיה קל עוד יותר. בכל מקרה, אני בטוח שהמדינה תצליח למצוא מספיק הצדקות".

"כל עוד יוצגו שיקולים לגיטימיים, ולא יתברר שהיו מעורבים בעניין שיקולים פוליטיים, אין סיכוי אמיתי לעתירה", אומר גורם נוסף, ששם את האצבע על סוגיה אחרת בעניין זה: "מאוד משונה לתת הנחה בקרקע לחברה שהצהירה שהיא בין כה וכה שהיא מחפשת קרקע ספציפית בצפון - רק כדי להזיז אותה מיישוב אחד לשני. אם היו נותנים לאנבידיה הטבות בשביל לבוא לקריית שמונה, שלומי, או אפילו לעכו - יש היגיון בכך. אבל רק כדי להזיז אותה מיוקנעם לקריית אתא או לטבעון, זה משונה".